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Nullsoft Llama Group Radionomy Winamp универсальный медиапроигрыватель

Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель

17.05.2024 У разработчиков кончились деньги на развитие легендарного плеера Winamp. Его превратят в ПО с открытым кодом

Winamp «открывается» публике Winamp станет программным обеспечением с открытым кодом. О намерении опубликовать исходные тексты легендарного медиаплеера на официальном сайте проекта сообщила компания Llama Group, которой пр
01.03.2023 Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис

Конец эпохи Знаменитый медиаплеер Winamp, стоявший едва ли не на каждом компьютере в мире начале XXI века, будет перезапущен в

29.07.2022 Невероятно популярный плеер для Windows восстал из мертвых. Впервые за годы вышла новая версия Winamp

ернулся к жизни Состоялся релиз первой за почти четыре года новой версии всемирно известного плеера Winamp. Об этом сообщил портал TechSpot. В последний раз Winamp, появившийся еще в 199
19.11.2021 Легендарный медиаплеер, по которому тоскуют фанаты, выводят из многолетнего анабиоза

Winamp жив В обозримом будущем к жизни может вернуться легендарный плеер Winamp, появившийся в конце XX века и на протяжении многих лет не имевший себе равных. По информации Bleeping Computer, проект готовится к грандиозному перезапуску. Официальный сайт Winamp

16.10.2018 Знаменитый плеер Winamp будет возрожден в 2019 году. Опрос

Winamp реанимируют к 2019 году Новая версия легендарного медиапроигрывателя Winamp после более чем пятилетнего перерыва увидит свет в 2019 г. Об этом сообщил ресурс Tech
12.02.2018 Возрожден культовый плеер Winamp

нский разработчик Джордан Элдредж (Jordan Eldredge) воссоздал некогда сверхпопулярный проигрыватель Winamp в виде браузерной версии. Ее код, написанный на JavaScript и отличающийся от кода ориг
10.11.2014 WinAMP воскрес в сети

Программист Джордан Элдередж решил выразить своё почтение легендарному медиапроигрывателю WinAMP, создав в сети его онлайновую версию. Сетевой WinAMP написан на HTML 5 и копиру
20.12.2013 Winamp продолжит существование: Владельцы договорились о продаже его останков

Компания AOL находится в завершающей стадии переговоров о продаже подразделения по разработке плеера Winamp и поддержке сервиса персональных интернет-радиостанций Shoutcast, сообщает TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники. По словам источника, в AOL «убеждены» в том, что им удастся д
27.11.2013 Сообщество Open Source требует открыть код гибнущего Winamp

OL объявила в среду на прошлой неделе в заявлении на своем официальном сайте. «С 20 декабря 2013 г. Winamp.com и связанные с ним веб-сервисы станут недоступны. Кроме того, медиаплееры Winamp
22.11.2013 Microsoft купит останки легендарного плеера Winamp

Корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке отдела AOL, занимающегося разработкой плеера Winamp, а также сервиса Shoutcast - оба продукта были разработаны компанией Nullsoft. Эту информацию сообщает принадлежащий AOL сервис TechCrunch со ссылкой на собственные источники. В AOL изда
21.11.2013 Конец легенды: Плеер Winamp убит своими хозяевами

Американская компания AOL приняла решение о закрытии проекта Winamp. Плеер станет недоступен с 20 декабря 2013 г., в этот же день прекратят работу официальный веб-сайт и сопутствующие сервисы. Такое объявление размещено на сайте проекта. «Пожалуйста, заг
29.10.2010 Злоумышленники используют уязвимость в Winamp для проникновения на компьютеры пользователей

15 октября специалисты антивирусной лаборатории BitDefender обнаружили четыре критические уязвимости в медиа-проигрывателе Winamp 5.x. Вскоре после этого по Сети распространились образцы вредоносного кода, успешно использующие эти уязвимости для проникновения на компьютер жертвы, говорится в сообщении компании BitD
21.01.2008 Онлайн-радио угрожает безопасности пользователей Winamp

Secunia в пятницу, 18 января, предупредила о двух критических уязвимостях безопасности в популярном аудиоплеере Winamp. Злоумышленники могут использовать специально разработанные потоки данных для выполнения вредоносного кода на пользовательской машине. Уязвимость обусловлена ошибкой в in_mp3.dll. Во вре
18.01.2008 Winamp 5.52: новая версия популярного медиаплеера

Вышла новая версия одного из самых популярных медиаплееров Winamp, который поддерживает практически все популярные мультимедийные форматы, позволяет про
11.12.2007 Обнаружены уязвимости в Windows Media Player и Winamp

предлагаемые Microsoft и AOL, уязвимы для атак и подвергают ПК пользователя опасности. Уязвимость была обнаружена в кодеке, который используется в старых версиях Windows Media Player от Microsoft и в Winamp от AOL. Исследователь из Symantec предупреждает, что пользователи других плееров также могут быть в опасности из-за уязвимости MP4-кодека, разработанного компанией 3ivx Technologies. «Эк
05.12.2007 Winamp 5.51 build 1741 beta: новая версия популярного медиаплеера

Вышла новая версия одного из самых популярных медиаплееров - Winamp, который поддерживает практически все популярные мультимедийные форматы, позволяет про
15.10.2007 В Winamp устранена критическая уязвимость: выполнение кода

Nullsoft выпустила обновление Winamp 5.5, в котором устранена критическая уязвимость к выполнению произвольного машинного кода через файлы FLAC. Кодек, обрабатывающий файлы FLAC в Winamp до версии 5.5, содержит ошибк
11.10.2007 Nullsoft выпускает Winamp 5.5

Компания Nullsoft выпустила новую версию одного из самых популярных медиаплееров - Winamp 5.5, отметившего на днях свою десятую годовщину. В новой версии проигрывателя улучшился интерфейс, добавлен ряд новых функций и возможностей, среди которых удаленный доступ к медиаконтен
29.09.2006 Вышел WinAMP 5.3

Вышла новая версия медиаплеера WinAMP — 5.3. Плеер поддерживает практически все популярные медиаформаты, интернет-радио и телевидение, риппинг, прожиг CD и др. WinAMP выходит в трех версиях с возрастанием функцио
27.06.2006 Фото дня. Знаменитый WinAmp в кардинально новой версии

У нового цифрового медиаплеера нет ничего принципиально нового, кроме оригинального дизайна, который выполнен в виде известного всем рабочего окна софтверного плеера WinAmp. Все органы управления проигрывателем соответствуют аналогам в программном варианте. Новый MP3-плеер выполнен в виде рабочего окна популярного проигрывателя WinAmp для ПК Плеер ск
27.06.2006 Знаменитый WinAmp в кардинально новой версии

Многие любители цифровой музыки помнят с чего все начиналось на ПК – с плеера WinAmp. Теперь есть возможность вспомнить «старичка»У нового цифрового медиаплеера нет ничего принципиально нового, кроме оригинального дизайна, который выполнен в виде известного всем рабочего
22.06.2006 В WinAmp найдена уязвимость

Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в WinAmp, которая позволяет удаленному пользователю вызвать отказ в обслуживании или выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует из-за ошибки проверки границ данных при о
30.01.2006 В Winamp обнаружена опасная уязвимость

Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в Winamp, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой систе
25.11.2004 Еще один изьян найден в WinAmp

Аналитики Security-Assessment сообщили об уязвимости в медиаплеере WinAmp, позволяющей инфицировать компьютер при загрузке специально изготовленной веб-страницы. Уязвимость содержится в файле IN_CDDA.dll. Это не первая «дыра», найденная в WinAmp. В авгу
26.08.2004 Пользователи WinAMP в опасности

Выяснилось, что механизм использования функции изменения внешнего вида WinAMP, так называемые «скины», позволяют несанкционированно запускать на компьютере пользователя произвольный код, а, следовательно, злоумышленники могут получить полный контроль над компьютер
22.11.2000 Обновление МР3 плеера Nullsoft Winamp 2.7

Вышла новая версия плеера Winamp. Загрузить новую версию можно здесь.
22.09.2000 Создатель Winamp и Gnutella может поссориться с AOL

Джастин Франкел (Justin Frankel), создатель популярного MP3 плеера Winamp и программы Gnutella, может очень серьезно "поссориться" с компанией AOL. Джастин Франкел стал состоятельным человеком после того как продал свою фирму Nullsoft за $86 млн. компании Amer
11.08.2000 AOL уберет из MP3-прогрывателя Winamp функцию поиска MP3-файлов

Компания America Online Inc. (AOL) решила убрать поисковый механизм, который позволял пользователям искать интересующие их музыкальные файлы формата MP3 при использовании популярного MP3-прогрывателя Winamp. По заявлению AOL, это связано с проблемой защиты авторских прав в Сети. По словам пресс-секретаря AOL Джима Уитни (Jim Whitney), дело в том, что AOL не может организовать работу данной

28.06.2000 AOL интегрирует в WinAmp защиту от нелегального распространения мультимедийных файлов

America Online Inc. заявила во вторник о намерении ввести в популярный проигрыватель MP3-файлов WinAmp средство защиты файлов от нелегального распространения. Технология разработана компанией InterTrust Technologies Corp. и позволяет создавать легко настраиваемые приложения для обеспечени
31.03.2000 Myplay и AOL позволят создавать собственные библиотеки MP3-файлов в Интернет

мпания Myplay заключила договор с America Online, результатом которого станет создание новой службы Winamp/Myplay Locker. Эта служба позволит пользователям создавать собственные онлайновые фоно
05.01.2000 AOL будет использовать плагин Liquid Audio, предназначенный для плеера Winamp

America Online заключила договор с Liquid Audio на распространение нового плагина этой фирмы. Плагин предназначен для плеера Winamp и позволяет купить и скачать музыку из библиотеки Liquid Audio, содержащей свыше 50 тыс. песен. Помимо самой музыки плагин позволяет скачать слова песен и изображения обложек дисков. В д

Публикаций - 110, упоминаний - 124

Nullsoft и организации, системы, технологии, персоны:

AOL Inc - America Online 1868 27
Nullsoft 23 20
Microsoft Corporation 24736 18
Nullsoft - Llama Group - Radionomy Group 6 6
Sony 6560 5
Samsung Electronics 10318 4
GSC Game World 101 4
Logitech 422 4
X Corp - Twitter 2873 3
8354 3
Apple Inc 12200 3
HP Inc. 5702 3
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4038 2
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HTC Corporation 1500 2
МегаФон 9094 2
Fujitsu 2043 2
Adobe Systems 1557 2
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