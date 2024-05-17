Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель

У разработчиков кончились деньги на развитие легендарного плеера Winamp. Его превратят в ПО с открытым кодом Winamp «открывается» публике Winamp станет программным обеспечением с открытым кодом. О намерении опубликовать исходные тексты легендарного медиаплеера на официальном сайте проекта сообщила компания Llama Group, которой пр

Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис Конец эпохи Знаменитый медиаплеер Winamp, стоявший едва ли не на каждом компьютере в мире начале XXI века, будет перезапущен в

Невероятно популярный плеер для Windows восстал из мертвых. Впервые за годы вышла новая версия Winamp ернулся к жизни Состоялся релиз первой за почти четыре года новой версии всемирно известного плеера Winamp. Об этом сообщил портал TechSpot. В последний раз Winamp, появившийся еще в 199

Легендарный медиаплеер, по которому тоскуют фанаты, выводят из многолетнего анабиоза Winamp жив В обозримом будущем к жизни может вернуться легендарный плеер Winamp, появившийся в конце XX века и на протяжении многих лет не имевший себе равных. По информации Bleeping Computer, проект готовится к грандиозному перезапуску. Официальный сайт Winamp

Знаменитый плеер Winamp будет возрожден в 2019 году. Опрос Winamp реанимируют к 2019 году Новая версия легендарного медиапроигрывателя Winamp после более чем пятилетнего перерыва увидит свет в 2019 г. Об этом сообщил ресурс Tech

Возрожден культовый плеер Winamp нский разработчик Джордан Элдредж (Jordan Eldredge) воссоздал некогда сверхпопулярный проигрыватель Winamp в виде браузерной версии. Ее код, написанный на JavaScript и отличающийся от кода ориг

WinAMP воскрес в сети Программист Джордан Элдередж решил выразить своё почтение легендарному медиапроигрывателю WinAMP, создав в сети его онлайновую версию. Сетевой WinAMP написан на HTML 5 и копиру

Winamp продолжит существование: Владельцы договорились о продаже его останков Компания AOL находится в завершающей стадии переговоров о продаже подразделения по разработке плеера Winamp и поддержке сервиса персональных интернет-радиостанций Shoutcast, сообщает TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники. По словам источника, в AOL «убеждены» в том, что им удастся д

Сообщество Open Source требует открыть код гибнущего Winamp OL объявила в среду на прошлой неделе в заявлении на своем официальном сайте. «С 20 декабря 2013 г. Winamp.com и связанные с ним веб-сервисы станут недоступны. Кроме того, медиаплееры Winamp

Microsoft купит останки легендарного плеера Winamp Корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке отдела AOL, занимающегося разработкой плеера Winamp, а также сервиса Shoutcast - оба продукта были разработаны компанией Nullsoft. Эту информацию сообщает принадлежащий AOL сервис TechCrunch со ссылкой на собственные источники. В AOL изда

Конец легенды: Плеер Winamp убит своими хозяевами Американская компания AOL приняла решение о закрытии проекта Winamp. Плеер станет недоступен с 20 декабря 2013 г., в этот же день прекратят работу официальный веб-сайт и сопутствующие сервисы. Такое объявление размещено на сайте проекта. «Пожалуйста, заг

Злоумышленники используют уязвимость в Winamp для проникновения на компьютеры пользователей 15 октября специалисты антивирусной лаборатории BitDefender обнаружили четыре критические уязвимости в медиа-проигрывателе Winamp 5.x. Вскоре после этого по Сети распространились образцы вредоносного кода, успешно использующие эти уязвимости для проникновения на компьютер жертвы, говорится в сообщении компании BitD

Онлайн-радио угрожает безопасности пользователей Winamp Secunia в пятницу, 18 января, предупредила о двух критических уязвимостях безопасности в популярном аудиоплеере Winamp. Злоумышленники могут использовать специально разработанные потоки данных для выполнения вредоносного кода на пользовательской машине. Уязвимость обусловлена ошибкой в in_mp3.dll. Во вре

Winamp 5.52: новая версия популярного медиаплеера Вышла новая версия одного из самых популярных медиаплееров Winamp, который поддерживает практически все популярные мультимедийные форматы, позволяет про

Обнаружены уязвимости в Windows Media Player и Winamp предлагаемые Microsoft и AOL, уязвимы для атак и подвергают ПК пользователя опасности. Уязвимость была обнаружена в кодеке, который используется в старых версиях Windows Media Player от Microsoft и в Winamp от AOL. Исследователь из Symantec предупреждает, что пользователи других плееров также могут быть в опасности из-за уязвимости MP4-кодека, разработанного компанией 3ivx Technologies. «Эк

Winamp 5.51 build 1741 beta: новая версия популярного медиаплеера Вышла новая версия одного из самых популярных медиаплееров - Winamp, который поддерживает практически все популярные мультимедийные форматы, позволяет про

В Winamp устранена критическая уязвимость: выполнение кода Nullsoft выпустила обновление Winamp 5.5, в котором устранена критическая уязвимость к выполнению произвольного машинного кода через файлы FLAC. Кодек, обрабатывающий файлы FLAC в Winamp до версии 5.5, содержит ошибк

Nullsoft выпускает Winamp 5.5 Компания Nullsoft выпустила новую версию одного из самых популярных медиаплееров - Winamp 5.5, отметившего на днях свою десятую годовщину. В новой версии проигрывателя улучшился интерфейс, добавлен ряд новых функций и возможностей, среди которых удаленный доступ к медиаконтен

Вышел WinAMP 5.3 Вышла новая версия медиаплеера WinAMP — 5.3. Плеер поддерживает практически все популярные медиаформаты, интернет-радио и телевидение, риппинг, прожиг CD и др. WinAMP выходит в трех версиях с возрастанием функцио

Фото дня. Знаменитый WinAmp в кардинально новой версии У нового цифрового медиаплеера нет ничего принципиально нового, кроме оригинального дизайна, который выполнен в виде известного всем рабочего окна софтверного плеера WinAmp. Все органы управления проигрывателем соответствуют аналогам в программном варианте. Новый MP3-плеер выполнен в виде рабочего окна популярного проигрывателя WinAmp для ПК Плеер ск

Знаменитый WinAmp в кардинально новой версии Многие любители цифровой музыки помнят с чего все начиналось на ПК – с плеера WinAmp. Теперь есть возможность вспомнить «старичка»У нового цифрового медиаплеера нет ничего принципиально нового, кроме оригинального дизайна, который выполнен в виде известного всем рабочего

В WinAmp найдена уязвимость Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в WinAmp, которая позволяет удаленному пользователю вызвать отказ в обслуживании или выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует из-за ошибки проверки границ данных при о

В Winamp обнаружена опасная уязвимость Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в Winamp, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой систе

Еще один изьян найден в WinAmp Аналитики Security-Assessment сообщили об уязвимости в медиаплеере WinAmp, позволяющей инфицировать компьютер при загрузке специально изготовленной веб-страницы. Уязвимость содержится в файле IN_CDDA.dll. Это не первая «дыра», найденная в WinAmp. В авгу

Пользователи WinAMP в опасности Выяснилось, что механизм использования функции изменения внешнего вида WinAMP, так называемые «скины», позволяют несанкционированно запускать на компьютере пользователя произвольный код, а, следовательно, злоумышленники могут получить полный контроль над компьютер

Обновление МР3 плеера Nullsoft Winamp 2.7 Вышла новая версия плеера Winamp. Загрузить новую версию можно здесь.

Создатель Winamp и Gnutella может поссориться с AOL Джастин Франкел (Justin Frankel), создатель популярного MP3 плеера Winamp и программы Gnutella, может очень серьезно "поссориться" с компанией AOL. Джастин Франкел стал состоятельным человеком после того как продал свою фирму Nullsoft за $86 млн. компании Amer

AOL уберет из MP3-прогрывателя Winamp функцию поиска MP3-файлов Компания America Online Inc. (AOL) решила убрать поисковый механизм, который позволял пользователям искать интересующие их музыкальные файлы формата MP3 при использовании популярного MP3-прогрывателя Winamp. По заявлению AOL, это связано с проблемой защиты авторских прав в Сети. По словам пресс-секретаря AOL Джима Уитни (Jim Whitney), дело в том, что AOL не может организовать работу данной

AOL интегрирует в WinAmp защиту от нелегального распространения мультимедийных файлов America Online Inc. заявила во вторник о намерении ввести в популярный проигрыватель MP3-файлов WinAmp средство защиты файлов от нелегального распространения. Технология разработана компанией InterTrust Technologies Corp. и позволяет создавать легко настраиваемые приложения для обеспечени

Myplay и AOL позволят создавать собственные библиотеки MP3-файлов в Интернет мпания Myplay заключила договор с America Online, результатом которого станет создание новой службы Winamp/Myplay Locker. Эта служба позволит пользователям создавать собственные онлайновые фоно