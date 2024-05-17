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Nullsoft Llama Group Radionomy Winamp универсальный медиапроигрыватель
|17.05.2024
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У разработчиков кончились деньги на развитие легендарного плеера Winamp. Его превратят в ПО с открытым кодом
Winamp «открывается» публике Winamp станет программным обеспечением с открытым кодом. О намерении опубликовать исходные тексты легендарного медиаплеера на официальном сайте проекта сообщила компания Llama Group, которой пр
|01.03.2023
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Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис
Конец эпохи Знаменитый медиаплеер Winamp, стоявший едва ли не на каждом компьютере в мире начале XXI века, будет перезапущен в
|29.07.2022
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Невероятно популярный плеер для Windows восстал из мертвых. Впервые за годы вышла новая версия Winamp
ернулся к жизни Состоялся релиз первой за почти четыре года новой версии всемирно известного плеера Winamp. Об этом сообщил портал TechSpot. В последний раз Winamp, появившийся еще в 199
|19.11.2021
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Легендарный медиаплеер, по которому тоскуют фанаты, выводят из многолетнего анабиоза
Winamp жив В обозримом будущем к жизни может вернуться легендарный плеер Winamp, появившийся в конце XX века и на протяжении многих лет не имевший себе равных. По информации Bleeping Computer, проект готовится к грандиозному перезапуску. Официальный сайт Winamp
|16.10.2018
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Знаменитый плеер Winamp будет возрожден в 2019 году. Опрос
Winamp реанимируют к 2019 году Новая версия легендарного медиапроигрывателя Winamp после более чем пятилетнего перерыва увидит свет в 2019 г. Об этом сообщил ресурс Tech
|12.02.2018
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Возрожден культовый плеер Winamp
нский разработчик Джордан Элдредж (Jordan Eldredge) воссоздал некогда сверхпопулярный проигрыватель Winamp в виде браузерной версии. Ее код, написанный на JavaScript и отличающийся от кода ориг
|10.11.2014
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WinAMP воскрес в сети
Программист Джордан Элдередж решил выразить своё почтение легендарному медиапроигрывателю WinAMP, создав в сети его онлайновую версию. Сетевой WinAMP написан на HTML 5 и копиру
|20.12.2013
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Winamp продолжит существование: Владельцы договорились о продаже его останков
Компания AOL находится в завершающей стадии переговоров о продаже подразделения по разработке плеера Winamp и поддержке сервиса персональных интернет-радиостанций Shoutcast, сообщает TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники. По словам источника, в AOL «убеждены» в том, что им удастся д
|27.11.2013
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Сообщество Open Source требует открыть код гибнущего Winamp
OL объявила в среду на прошлой неделе в заявлении на своем официальном сайте. «С 20 декабря 2013 г. Winamp.com и связанные с ним веб-сервисы станут недоступны. Кроме того, медиаплееры Winamp
|22.11.2013
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Microsoft купит останки легендарного плеера Winamp
Корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке отдела AOL, занимающегося разработкой плеера Winamp, а также сервиса Shoutcast - оба продукта были разработаны компанией Nullsoft. Эту информацию сообщает принадлежащий AOL сервис TechCrunch со ссылкой на собственные источники. В AOL изда
|21.11.2013
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Конец легенды: Плеер Winamp убит своими хозяевами
Американская компания AOL приняла решение о закрытии проекта Winamp. Плеер станет недоступен с 20 декабря 2013 г., в этот же день прекратят работу официальный веб-сайт и сопутствующие сервисы. Такое объявление размещено на сайте проекта. «Пожалуйста, заг
|29.10.2010
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Злоумышленники используют уязвимость в Winamp для проникновения на компьютеры пользователей
15 октября специалисты антивирусной лаборатории BitDefender обнаружили четыре критические уязвимости в медиа-проигрывателе Winamp 5.x. Вскоре после этого по Сети распространились образцы вредоносного кода, успешно использующие эти уязвимости для проникновения на компьютер жертвы, говорится в сообщении компании BitD
|21.01.2008
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Онлайн-радио угрожает безопасности пользователей Winamp
Secunia в пятницу, 18 января, предупредила о двух критических уязвимостях безопасности в популярном аудиоплеере Winamp. Злоумышленники могут использовать специально разработанные потоки данных для выполнения вредоносного кода на пользовательской машине. Уязвимость обусловлена ошибкой в in_mp3.dll. Во вре
|18.01.2008
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Winamp 5.52: новая версия популярного медиаплеера
Вышла новая версия одного из самых популярных медиаплееров Winamp, который поддерживает практически все популярные мультимедийные форматы, позволяет про
|11.12.2007
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Обнаружены уязвимости в Windows Media Player и Winamp
предлагаемые Microsoft и AOL, уязвимы для атак и подвергают ПК пользователя опасности. Уязвимость была обнаружена в кодеке, который используется в старых версиях Windows Media Player от Microsoft и в Winamp от AOL. Исследователь из Symantec предупреждает, что пользователи других плееров также могут быть в опасности из-за уязвимости MP4-кодека, разработанного компанией 3ivx Technologies. «Эк
|05.12.2007
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Winamp 5.51 build 1741 beta: новая версия популярного медиаплеера
Вышла новая версия одного из самых популярных медиаплееров - Winamp, который поддерживает практически все популярные мультимедийные форматы, позволяет про
|15.10.2007
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В Winamp устранена критическая уязвимость: выполнение кода
Nullsoft выпустила обновление Winamp 5.5, в котором устранена критическая уязвимость к выполнению произвольного машинного кода через файлы FLAC. Кодек, обрабатывающий файлы FLAC в Winamp до версии 5.5, содержит ошибк
|11.10.2007
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Nullsoft выпускает Winamp 5.5
Компания Nullsoft выпустила новую версию одного из самых популярных медиаплееров - Winamp 5.5, отметившего на днях свою десятую годовщину. В новой версии проигрывателя улучшился интерфейс, добавлен ряд новых функций и возможностей, среди которых удаленный доступ к медиаконтен
|29.09.2006
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Вышел WinAMP 5.3
Вышла новая версия медиаплеера WinAMP — 5.3. Плеер поддерживает практически все популярные медиаформаты, интернет-радио и телевидение, риппинг, прожиг CD и др. WinAMP выходит в трех версиях с возрастанием функцио
|27.06.2006
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Фото дня. Знаменитый WinAmp в кардинально новой версии
У нового цифрового медиаплеера нет ничего принципиально нового, кроме оригинального дизайна, который выполнен в виде известного всем рабочего окна софтверного плеера WinAmp. Все органы управления проигрывателем соответствуют аналогам в программном варианте. Новый MP3-плеер выполнен в виде рабочего окна популярного проигрывателя WinAmp для ПК Плеер ск
|27.06.2006
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Знаменитый WinAmp в кардинально новой версии
Многие любители цифровой музыки помнят с чего все начиналось на ПК – с плеера WinAmp. Теперь есть возможность вспомнить «старичка»У нового цифрового медиаплеера нет ничего принципиально нового, кроме оригинального дизайна, который выполнен в виде известного всем рабочего
|22.06.2006
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В WinAmp найдена уязвимость
Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в WinAmp, которая позволяет удаленному пользователю вызвать отказ в обслуживании или выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует из-за ошибки проверки границ данных при о
|30.01.2006
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В Winamp обнаружена опасная уязвимость
Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в Winamp, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой систе
|25.11.2004
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Еще один изьян найден в WinAmp
Аналитики Security-Assessment сообщили об уязвимости в медиаплеере WinAmp, позволяющей инфицировать компьютер при загрузке специально изготовленной веб-страницы. Уязвимость содержится в файле IN_CDDA.dll. Это не первая «дыра», найденная в WinAmp. В авгу
|26.08.2004
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Пользователи WinAMP в опасности
Выяснилось, что механизм использования функции изменения внешнего вида WinAMP, так называемые «скины», позволяют несанкционированно запускать на компьютере пользователя произвольный код, а, следовательно, злоумышленники могут получить полный контроль над компьютер
|22.11.2000
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Обновление МР3 плеера Nullsoft Winamp 2.7
Вышла новая версия плеера Winamp. Загрузить новую версию можно здесь.
|22.09.2000
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Создатель Winamp и Gnutella может поссориться с AOL
Джастин Франкел (Justin Frankel), создатель популярного MP3 плеера Winamp и программы Gnutella, может очень серьезно "поссориться" с компанией AOL. Джастин Франкел стал состоятельным человеком после того как продал свою фирму Nullsoft за $86 млн. компании Amer
|11.08.2000
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AOL уберет из MP3-прогрывателя Winamp функцию поиска MP3-файлов
Компания America Online Inc. (AOL) решила убрать поисковый механизм, который позволял пользователям искать интересующие их музыкальные файлы формата MP3 при использовании популярного MP3-прогрывателя Winamp. По заявлению AOL, это связано с проблемой защиты авторских прав в Сети. По словам пресс-секретаря AOL Джима Уитни (Jim Whitney), дело в том, что AOL не может организовать работу данной
|28.06.2000
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AOL интегрирует в WinAmp защиту от нелегального распространения мультимедийных файлов
America Online Inc. заявила во вторник о намерении ввести в популярный проигрыватель MP3-файлов WinAmp средство защиты файлов от нелегального распространения. Технология разработана компанией InterTrust Technologies Corp. и позволяет создавать легко настраиваемые приложения для обеспечени
|31.03.2000
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Myplay и AOL позволят создавать собственные библиотеки MP3-файлов в Интернет
мпания Myplay заключила договор с America Online, результатом которого станет создание новой службы Winamp/Myplay Locker. Эта служба позволит пользователям создавать собственные онлайновые фоно
|05.01.2000
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AOL будет использовать плагин Liquid Audio, предназначенный для плеера Winamp
America Online заключила договор с Liquid Audio на распространение нового плагина этой фирмы. Плагин предназначен для плеера Winamp и позволяет купить и скачать музыку из библиотеки Liquid Audio, содержащей свыше 50 тыс. песен. Помимо самой музыки плагин позволяет скачать слова песен и изображения обложек дисков. В д
Nullsoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Forrester Research 821 2
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
|In-Stat/MDR 70 1
|PC Data 50 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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