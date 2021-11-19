Легендарный медиаплеер, по которому тоскуют фанаты, выводят из многолетнего анабиоза

Знаменитый проигрыватель Winamp, похоже, готов к своему возвращению. Владелец проекта обещает «оживить» его с 2013 г., но на этот раз все очень серьезно. Плеер получил новые логотип и сайт, и желающие даже могут принять участие в бета-тестировании его новой версии.

Winamp жив

В обозримом будущем к жизни может вернуться легендарный плеер Winamp, появившийся в конце XX века и на протяжении многих лет не имевший себе равных. По информации Bleeping Computer, проект готовится к грандиозному перезапуску.

Официальный сайт Winamp тоже преобразился. Сейчас на нем размещена плохо оптимизированная «заглушка», гласящая, что работа над проектом идет полным ходом. С сайта можно скачать последнюю на середину ноября 2018 г. версию Winamp с индексом 5.8, и здесь же можно заполнить форму для участия в бета-тесте перерожденного плеера.

Дополнительно сменился и логотип Winamp, оставшись при этом узнаваемым. Это все та же стилизованная молния, но на этот раз нарисованная в максимально упрощенной манере.

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Точные сроки релиза обновленного Winamp разработчики не раскрывают. Также нет информации, какими именно возможностями обзаведется всемирно известный плеер, а каких функций он, наоборот, лишится.

Пока что пользы от официального сайта Winamp мало

Следует отметить, что работа по возрождению Winamp началась еще в 2013 г., когда плеер перешел в собственность бельгийской компании Radionomy. Он по-прежнему принадлежит ей, и совершенно непонятно, на что она потратила последние девять лет.

Как создавался Winamp

Появлению плеера Winamp весь мир обязан двум разработчикам – Джастину Франкелу (Justin Frankel) и Дмитрию Болдыреву. Они выпустили первую сборку своего детища в 1997 г., будучи на тот момент студентами.

Оригинальный логотип плеера

Первое появление Winamp датировано началом апреля 1997 г. Тогда была доступна лишь ранняя версия 0.2, а до стабильного релиза с индексом 1.0 плеер дорос к июлю того же года.

За месяц до этого, в июне 1997 г., Франкел основал компанию Nullsoft, которая и занялась дальнейшим развитием Winamp. В июне 1999 г. Nullsoft перешла в собственность американского телеком-гиганта AOL, заплатившего за нее немалые $80 млн. Winamp тогда успел обновиться до версии 2.1.

Winamp в своем самом классическом исполнении

Перейдя под крыло AOL, плеер стал развиваться более стремительными темпами. Однако релиз Winamp 3 летом 2002 г. был встречен пользовательской аудиторией в штыки, поскольку изменений в нем было слишком много, и далеко не все из них оказались полезными и удобными. К тому же, эта версия, как и нынешний сайт проекта, не могла похвастаться достойной оптимизацией.

Разработчикам пришлось в срочном порядке исправить ситуацию, и через некоторое время после появления Winamp 3 вышел Winamp 5, в котором было гораздо больше от Winamp 2.x, нежели от Winamp 3. Пропуск версии 4 разработчики объяснили тем, что в новом Winamp 5 сочетаются достоинства Winamp 2 и функциональные особенности Winamp 3 (2+3=5).

Постепенный закат

В 2004 г. оригинальная команда разработчиков Winamp решила покинуть проект. AOL передала работу над плеером другим специалистам, но с этого момента новые его версии стали выходить в разы реже.

Обновленное лого Winamp

Например, до версии 5.5 Winamp дорос лишь к октябрю 2007 г. Winamp 5.6 вышел спустя еще три года, в ноябре 2010 г. Этот релиз стал последним на долгие годы, хотя разработчики трудились над 5.7. Работа над этой сборкой завершена так и не была.

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В версии 5.6, позже косметически обновленной до 5.66, плеер просуществовал вплоть до смены владельца. Как сообщал CNews, в ноябре 2013 г. AOL приняла решение продать его и сразу объявила о закрытии сайта проекта и всех сопутствующих плееров. Однако дистрибутив Winamp к тому моменту можно было скачать с тысяч различных сторонних сайтов, а также с торрентов.

В январе 2014 г. Winamp и бренд Nullsoft отошли бельгийской компании Radionomy. Сумму сделки стороны не разглашают, но, по данным TechCrunch, она могла составить от $5 млн до $10 млн.

Второе рождение

Еще до перехода Winamp в собственность Radionomy разработчики открытого программного обеспечения обратились к AOL с петицией об открытии исходных кодов проекта. Их никто не услышал.

После сделки Radionomy перезапустила официальный сайт плеера, но новую его версию так и не выложила. Спустя четыре года, в феврале 2018 г., видимо, устав ждать нерасторопную Radionomy, сторонний американский разработчик Джордан Элдредж (Jordan Eldredge) воссоздал Winamp в виде браузерной версии. Ее код, написанный на JavaScript и отличающийся от кода оригинального плеера, был выложен в свободном доступе на GitHub. В основе проекта лежит Winamp 2.9. Его браузерный вариант включает в себя все памятные пользователям элементы оригинального проигрывателя.

В октябре 2018 г., в Сеть утекла бета-версия сборки Winamp 5.8. Источник утечки найден не был, и разработчики в итоге решили выложить дистрибутив на официальном сайте. Релиз 5.8 имел не очень много отличий от 5.66, но и не был похож на бета-версию. Редакция CNews убедилась, что она работает стабильно как с аудио, так и с видео, включая потоковые сервисы.

Winamp 5.8 можно скачать и в 2021 г., притом легально

В том же месяце Radionomy опубликовала заявление, в котором обещала перезапустить Winamp в 2019 г. Звучали планы научить его работать с облаками и подкастами и в целом осовременить легендарный проигрыватель. Однако всему этому, как оказалось, сбыться было не суждено – Winamp не вернулся ни в 2019, ни в 2020 гг.