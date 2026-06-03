Бельгия - Королевство

Бельгия по требованию России арестовала имущество Google на 115 миллионов евро Имущество Google арестовано В Бельгии суд наложил арест на активы местного подразделения американской ИТ-корпорации Google

Против Apple открыто уголовное расследование из-за скупки «кровавых ископаемых» б этом пишет издание Financial Times. По информации Financial Times, в декабре 2024 г. ДРК подала в Бельгии и Франции судебные иски на дочерние компании Apple. Юристы ДРК обвиняют американскую

Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии ness Services модернизирует глобальную коммуникационную инфраструктуру Министерства иностранных дел Бельгии (МИД Бельгии). Новый контракт предусматривает обновление сетей, систем безопас

«Лаборатория Касперского» и бельгийская полиция «обезоружили» шифровальщика, Федеральная полиция Бельгии при поддержке «Лаборатории Касперского» выпустила бесплатную утилиту для расшифровки

Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии итории четырех стран Евросоюза: 80 — на территории Италии, 99 — в Испании, 27 — во Франции и 34 — в Бельгии. Тариф за осуществление денежных переводов «Золотая Корона» в указанные страны состав

Хакеры взломали свободу слова Кибератаке подвергся сайт одной из крупнейших франкоязычных газет Бельгии Le Soir. Около 19:00 вечером в воскресенье, 12 апреля, читатели не могли попасть на с

МИД Бельгии доверил Orange Business Services защиту мобильных устройств своих высших должностных лиц Министерствo иностранных дел Бельгии представлено в 132 посольствах мира, в нем работает 3000 сотрудников, защищающих интересы граждан этой страны по всему миру. Вопросы информационной безопасности стали для МИД наиболее п

Правительство Бельгии: е-invoicing - один из трех наших приоритетов Представители четырех политических партий, формирующих правительство Бельгии - Нового фламандского альянса, партии «Христианские демократы и фламандцы», партии «О

В Бельгии все госучреждения будут подключены к системе e-invoicing дключения учреждений госсектора к платформе обработки электронных счетов. Федеральное правительство Бельгии разработало платформу e-invoicing своими силами. Она носит название Mercurius и являе

Tele2 открывает GPRS-роуминг в Испании и Бельгии Оператор мобильной связи Tele2 объявил об открытии GPRS-роуминга в Испании и Бельгии. В мобильных сетях KPN (Бельгия) и Orange (Испания) российские абоненты Tele2 теперь

Бельгийским интернет-провайдерам приказали заблокировать The Pirate Bay йский Апелляционный суд Антверпена вчера, 4 октября, постановил, что крупнейшие интернет-провайдеры Бельгии Belgacom и Telenet должны заблокировать для своих пользователей доступ к популярному

Google удалил сайты бельгийских газет из своего поиска нства бельгийских газет из своего поисковика. Интернет-гигант сделал это в ответ на судебный иск от бельгийского консорциума Copiepresse, включавшего в себя крупнейшие газеты страны. Copiepress

Телеканал Russia Today появился в кабельных сетях Франции и Бельгии Российский государственный телеканал Russia Today, вещающий на английском языке, появился в кабельных сетях Франции и Бельгии, что увеличило его потенциальную аудиторию на 7 млн человек. Как сообщает пресс-служба канала, отныне программы этого российского вещателя доступны во Франции через одного из крупнейших

В Бельгии украли 3 млн "айфонов" Как сообщает авторитетный блог Appleinsider со ссылкой на информацию своих источников, в Бельгии была совершена крупная кража сотовых телефонов Apple iPhone. Со склада компании CEVA

ВНИИЭФ в Бельгии представил методики дезактивации Как сообщает пресс-служба РФЯЦ ВНИИЭФ, 7-9 октября 2009 года в Центре ядерных исследований SCK*CEN (г.Мол, Бельгия) прошла встреча специалистов в области исследований и дезактивации реакторных материалов. Интересы российской стороны представлял ведущий научный сотрудник ИЯРФ ВНИИЭФ С.П. Весновский.

В Бельгии прошла конференция по динамическому нагружению материалов С 7 по 11 сентября в Брюсселе (Бельгия) проходила 9 международная конференция "Изучение механического и физического поведения материалов при динамическом нагружении" (DYMAT), собравшая ученых из Европы, Азии, Америки, Африки

Бельгия через 42 года вновь открыла научную полярную станцию в Антарктике Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Бельгия вновь открыла научную полярную станцию в Антарктике через 42 года после закрытия перв

В Бельгии iPhone 3G появится позже - неувязка с законом Желающим купить iPhone в Бельгии придется подождать, так как 11 июля, как планировалось, телефон вряд ли появится в пр

Данные 2 тыс. клиентов бельгийского провайдера найдены в Сети б-странице хакерами, которые были недовольны ограничением трафика широкополосного доступа в Сеть. В Бельгии около 90% клиентов провайдеров подключены либо к Belgacom (бывшей государственной тел

Бельгия обвиняет китайцев в кибератаке на госресурсы p>Правительство Бельгии выдвинуло обвинение против китайских хакеров в атаке на правительственные информацион

Правительства Бельгии, Нидерландов и МИД Германии пока не планируют применять OOXML Правительства Бельгии и Нидерландов, а также ИТ-департамент МИДа Германии не торопятся начать применение OOXML. Так, представитель Министерства экономики Нидерландов заявил, что принятие OOXML в качестве ста

Бельгийские ВВС осваивают карпатский ТВД Как сообщает F-16.net, эскадрилья Бельгийских истребителей F-16 приняла участие в учениях "Карпатский орел" совместно с частями ВВС Румынии (база ВВС Фетеши), на вооружении которых находятся модернизированные истребители МиГ-21

Премьер-министра Бельгии выставили на торги в eBay Премьер-министра Бельгии Ива Летерма (Yves Leterme) выставили на продажу на крупнейшем интернет-аукционе eBay.

Бельгию выставили на торги в eBay ября, на бельгийском сайте аукциона eBay появилось объявление с предложением приобрести государство Бельгия. Необычный лот на сайт поместил бывший журналист и нынешний учитель Геррит Сикс (Gerr

KPN планирует приобрести бельгийский бизнес у Tele2 Нидерландская телекоммуникационная компания KPN планирует приобрести бельгийский бизнес по предоставлению услуг фиксированной связи у шведской телекоммуникационно

Google News не может договориться с бельгийскими СМИ Google на этой неделе подала апелляцию против решения суда Бельгии о том, что компания нарушила авторские права бельгийских газет, включив их в списки с

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Бельгии «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Mobistar S.A. (Бельгия). На сегодняшний день у компании коммерческий роуминг GPRS действует с 143 сетями из 86 стран.

Турецкие националисты взломали сайт Минобороны Бельгии Турецкие националисты взломали интернет-сайт министерства обороны Бельгии, сообщает РБК со ссылкой на АР. Группировка, называющая себя «Внуки Османской империи

В Бельгии начат сбор жидкого мусора для производства биогорючего В крупных супермаркетах Бельгии начата установка мусорных цистерн для сбора отходов бытового масла для последующей переработки в биотопливо. Как сообщили местные СМИ, сейчас устанавливаются первые 300 тыс. емкостей. В

В Бельгии начат сбор жидкого мусора для производства биогорючего В крупных супермаркетах Бельгии начата установка мусорных цистерн для сбора отходов бытового масла для последующей переработки в биотопливо. Как сообщили местные СМИ, сейчас устанавливаются первые 300 тыс. емкостей. В

В Бельгии будут использовать взрывающиеся кейсы оно не попало к злоумышленникам. Ожидается, что подобные устройства получат свое распространение в Бельгии к 2009 году.

В Бельгии заработал 3G-сервис у года сервис планируется распространить еще на 6 городов. 3G-роуминг пока доступен в примыкающих к Бельгии странах, полностью функционирует роуминг с сетями второго поколения, сообщила пресс-с

Philips планирует перевести 130 рабочих мест из США в Бельгию Philips Consumer Electronics планирует перевести 130 рабочих мест с предприятия в американском округе Нокс (штат Теннесси) в Бельгию. Как сообщает АР со ссылкой на представителя компании, такая мера коснется, в частности, позиции в отделах инженерных разработок и электроники, перевод рабочих мест начнется в апреле эт

В Бельгии соостоялся технический запуск UMTS-сети ерритории страны. Испытания сети начаты почти на 2 месяца раньше намеченного регулятивными органами Бельгии срока. Источник: Telecom.paper.

Бельгийские операторы отчитались за 2002 г. По итогам 2002 финансового года бельгийская компания Mobistar получила значительную прибыль. Как сообщила компания, чистая консолидированная прибыль составила €102,4 млн., для сравнения в 2001 г. чистый убыток составил €30,5

Alcatel продал фабрику электронных компонентов в Бельгии Alcatel сообщил о продаже своей фабрики электронных компонентов в бельгийском городе Хобокен контрактному производителю Scanfil Oyj. В условия сделки входит договор о поставках Alcatel произведенной на фабрике продукции. Завершение транзакции ожидается в тече

Бельгийское правительство намерено получить "супердивиденды" от Belgacom ит 27%, а датской компании TDC - 33%. SBC также владеет 41,6%-ной долей компании TDC. Правительство Бельгии намерено использовать дивиденды для финансирования контролируемого государством пенси

Бельгийцы стали активно интересоваться интернет-банкингом авнему исследованию, проведенному InSites, выяснилось, что интернет-банкинг набирает популярность в Бельгии. Так, из тысячи опрошенных пользователей Сети три четверти заявили, что они посещают