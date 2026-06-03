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Бельгия Королевство

Бельгия - Королевство

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Бельгия по требованию России арестовала имущество Google на 115 миллионов евро

Имущество Google арестовано В Бельгии суд наложил арест на активы местного подразделения американской ИТ-корпорации Google

21.01.2025 Против Apple открыто уголовное расследование из-за скупки «кровавых ископаемых»

б этом пишет издание Financial Times. По информации Financial Times, в декабре 2024 г. ДРК подала в Бельгии и Франции судебные иски на дочерние компании Apple. Юристы ДРК обвиняют американскую

08.12.2020 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии

ness Services модернизирует глобальную коммуникационную инфраструктуру Министерства иностранных дел Бельгии (МИД Бельгии). Новый контракт предусматривает обновление сетей, систем безопас
09.02.2018 «Лаборатория Касперского» и бельгийская полиция «обезоружили» шифровальщика,

Федеральная полиция Бельгии при поддержке «Лаборатории Касперского» выпустила бесплатную утилиту для расшифровки

01.02.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии

итории четырех стран Евросоюза: 80 — на территории Италии, 99 — в Испании, 27 — во Франции и 34 — в Бельгии. Тариф за осуществление денежных переводов «Золотая Корона» в указанные страны состав
14.04.2015 Хакеры взломали свободу слова

Кибератаке подвергся сайт одной из крупнейших франкоязычных газет Бельгии Le Soir. Около 19:00 вечером в воскресенье, 12 апреля, читатели не могли попасть на с
31.03.2015 МИД Бельгии доверил Orange Business Services защиту мобильных устройств своих высших должностных лиц

Министерствo иностранных дел Бельгии представлено в 132 посольствах мира, в нем работает 3000 сотрудников, защищающих интересы граждан этой страны по всему миру. Вопросы информационной безопасности стали для МИД наиболее п
17.10.2014 Правительство Бельгии: е-invoicing - один из трех наших приоритетов

Представители четырех политических партий, формирующих правительство Бельгии - Нового фламандского альянса, партии «Христианские демократы и фламандцы», партии «О
26.09.2014 В Бельгии все госучреждения будут подключены к системе e-invoicing

дключения учреждений госсектора к платформе обработки электронных счетов. Федеральное правительство Бельгии разработало платформу e-invoicing своими силами. Она носит название Mercurius и являе
13.01.2012 Tele2 открывает GPRS-роуминг в Испании и Бельгии

Оператор мобильной связи Tele2 объявил об открытии GPRS-роуминга в Испании и Бельгии. В мобильных сетях KPN (Бельгия) и Orange (Испания) российские абоненты Tele2 теперь

05.10.2011 Бельгийским интернет-провайдерам приказали заблокировать The Pirate Bay

йский Апелляционный суд Антверпена вчера, 4 октября, постановил, что крупнейшие интернет-провайдеры Бельгии Belgacom и Telenet должны заблокировать для своих пользователей доступ к популярному

18.07.2011 Google удалил сайты бельгийских газет из своего поиска

нства бельгийских газет из своего поисковика. Интернет-гигант сделал это в ответ на судебный иск от бельгийского консорциума Copiepresse, включавшего в себя крупнейшие газеты страны. Copiepress
28.02.2011 Телеканал Russia Today появился в кабельных сетях Франции и Бельгии

Российский государственный телеканал Russia Today, вещающий на английском языке, появился в кабельных сетях Франции и Бельгии, что увеличило его потенциальную аудиторию на 7 млн человек. Как сообщает пресс-служба канала, отныне программы этого российского вещателя доступны во Франции через одного из крупнейших
18.11.2009 В Бельгии украли 3 млн "айфонов"

Как сообщает авторитетный блог Appleinsider со ссылкой на информацию своих источников, в Бельгии была совершена крупная кража сотовых телефонов Apple iPhone. Со склада компании CEVA

15.10.2009 ВНИИЭФ в Бельгии представил методики дезактивации

Как сообщает пресс-служба РФЯЦ ВНИИЭФ, 7-9 октября 2009 года в Центре ядерных исследований SCK*CEN (г.Мол, Бельгия) прошла встреча специалистов в области исследований и дезактивации реакторных материалов. Интересы российской стороны представлял ведущий научный сотрудник ИЯРФ ВНИИЭФ С.П. Весновский.

21.09.2009 В Бельгии прошла конференция по динамическому нагружению материалов

С 7 по 11 сентября в Брюсселе (Бельгия) проходила 9 международная конференция "Изучение механического и физического поведения материалов при динамическом нагружении" (DYMAT), собравшая ученых из Европы, Азии, Америки, Африки
16.02.2009 Бельгия через 42 года вновь открыла научную полярную станцию в Антарктике

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Бельгия вновь открыла научную полярную станцию в Антарктике через 42 года после закрытия перв
07.07.2008 В Бельгии iPhone 3G появится позже - неувязка с законом

Желающим купить iPhone в Бельгии придется подождать, так как 11 июля, как планировалось, телефон вряд ли появится в пр
11.06.2008 Данные 2 тыс. клиентов бельгийского провайдера найдены в Сети

б-странице хакерами, которые были недовольны ограничением трафика широкополосного доступа в Сеть. В Бельгии около 90% клиентов провайдеров подключены либо к Belgacom (бывшей государственной тел
12.05.2008 Бельгия обвиняет китайцев в кибератаке на госресурсы

p>Правительство Бельгии выдвинуло обвинение против китайских хакеров в атаке на правительственные информацион
09.04.2008 Правительства Бельгии, Нидерландов и МИД Германии пока не планируют применять OOXML

Правительства Бельгии и Нидерландов, а также ИТ-департамент МИДа Германии не торопятся начать применение OOXML. Так, представитель Министерства экономики Нидерландов заявил, что принятие OOXML в качестве ста
09.11.2007 Бельгийские ВВС осваивают карпатский ТВД

Как сообщает F-16.net, эскадрилья Бельгийских истребителей F-16 приняла участие в учениях "Карпатский орел" совместно с частями ВВС Румынии (база ВВС Фетеши), на вооружении которых находятся модернизированные истребители МиГ-21
09.11.2007 Премьер-министра Бельгии выставили на торги в eBay

Премьер-министра Бельгии Ива Летерма (Yves Leterme) выставили на продажу на крупнейшем интернет-аукционе eBay.
18.09.2007 Бельгию выставили на торги в eBay

ября, на бельгийском сайте аукциона eBay появилось объявление с предложением приобрести государство Бельгия. Необычный лот на сайт поместил бывший журналист и нынешний учитель Геррит Сикс (Gerr
06.08.2007 KPN планирует приобрести бельгийский бизнес у Tele2

Нидерландская телекоммуникационная компания KPN планирует приобрести бельгийский бизнес по предоставлению услуг фиксированной связи у шведской телекоммуникационно
06.07.2007 Google News не может договориться с бельгийскими СМИ

Google на этой неделе подала апелляцию против решения суда Бельгии о том, что компания нарушила авторские права бельгийских газет, включив их в списки с
27.03.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Бельгии

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Mobistar S.A. (Бельгия). На сегодняшний день у компании коммерческий роуминг GPRS действует с 143 сетями из 86 стран.
15.01.2007 Турецкие националисты взломали сайт Минобороны Бельгии

Турецкие националисты взломали интернет-сайт министерства обороны Бельгии, сообщает РБК со ссылкой на АР. Группировка, называющая себя «Внуки Османской империи
06.12.2006 В Бельгии начат сбор жидкого мусора для производства биогорючего

В крупных супермаркетах Бельгии начата установка мусорных цистерн для сбора отходов бытового масла для последующей переработки в биотопливо. Как сообщили местные СМИ, сейчас устанавливаются первые 300 тыс. емкостей. В
06.12.2006 В Бельгии начат сбор жидкого мусора для производства биогорючего

В крупных супермаркетах Бельгии начата установка мусорных цистерн для сбора отходов бытового масла для последующей переработки в биотопливо. Как сообщили местные СМИ, сейчас устанавливаются первые 300 тыс. емкостей. В
16.09.2005 В Бельгии будут использовать взрывающиеся кейсы

оно не попало к злоумышленникам. Ожидается, что подобные устройства получат свое распространение в Бельгии к 2009 году.
09.04.2004 В Бельгии заработал 3G-сервис

у года сервис планируется распространить еще на 6 городов. 3G-роуминг пока доступен в примыкающих к Бельгии странах, полностью функционирует роуминг с сетями второго поколения, сообщила пресс-с
22.01.2004 Philips планирует перевести 130 рабочих мест из США в Бельгию

Philips Consumer Electronics планирует перевести 130 рабочих мест с предприятия в американском округе Нокс (штат Теннесси) в Бельгию. Как сообщает АР со ссылкой на представителя компании, такая мера коснется, в частности, позиции в отделах инженерных разработок и электроники, перевод рабочих мест начнется в апреле эт
28.07.2003 В Бельгии соостоялся технический запуск UMTS-сети

ерритории страны. Испытания сети начаты почти на 2 месяца раньше намеченного регулятивными органами Бельгии срока. Источник: Telecom.paper.
03.03.2003 Бельгийские операторы отчитались за 2002 г.

По итогам 2002 финансового года бельгийская компания Mobistar получила значительную прибыль. Как сообщила компания, чистая консолидированная прибыль составила €102,4 млн., для сравнения в 2001 г. чистый убыток составил €30,5

31.01.2003 Alcatel продал фабрику электронных компонентов в Бельгии

Alcatel сообщил о продаже своей фабрики электронных компонентов в бельгийском городе Хобокен контрактному производителю Scanfil Oyj. В условия сделки входит договор о поставках Alcatel произведенной на фабрике продукции. Завершение транзакции ожидается в тече
09.10.2002 Бельгийское правительство намерено получить "супердивиденды" от Belgacom

ит 27%, а датской компании TDC - 33%. SBC также владеет 41,6%-ной долей компании TDC. Правительство Бельгии намерено использовать дивиденды для финансирования контролируемого государством пенси
26.06.2002 Бельгийцы стали активно интересоваться интернет-банкингом

авнему исследованию, проведенному InSites, выяснилось, что интернет-банкинг набирает популярность в Бельгии. Так, из тысячи опрошенных пользователей Сети три четверти заявили, что они посещают

21.06.2002 Nokia модернизирует cеть бельгийского оператора Proximus

Nokia и Belgacom Mobile NV/SA подписали трёхлетнее рамочное соглашение по развитию GSM-сети оператора Proximus (совместное предприятие Belgacom (75%) и Vodafone (25%) в Бельгии). Nokia поставит всю линейку оборудования для инфраструктуры GSM-сети радиодоступа, оборудование для эксплуатационной поддержки систем и полный набор сервисов. Nokia является единственн
15.02.2002 Бельгийский Skynet приобрел ThePush.be

Публикаций - 1191, упоминаний - 1341

Бельгия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 103
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 57
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 56
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 52
Google LLC 12687 46
Apple Inc 13154 44
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
Intel Corporation 12811 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
МегаФон 10742 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 28
Vodafone Group 1412 28
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 25
Cisco Systems 5372 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 22
Ростелеком 10948 21
Samsung Electronics 11064 20
Siemens AG - Siemens Group 2673 19
LHSP - Lernout & Hauspie Speech Products 39 19
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 18
SAP SE 5601 18
Oracle Corporation 7074 18
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 17
Yahoo! 3726 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 15
Lenovo Motorola 3566 15
Huawei 4675 15
Deutsche Telekom 954 14
Philips 2099 13
Orange Belgium 13 13
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
Yandex - Яндекс 9215 13
AT&T Inc 1725 12
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 19
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 17
Visa International 1993 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
eBay Inc 1640 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Россети Ленэнерго 1699 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
Альфа-Групп 745 8
Airbus Group - Airbus Industries 248 7
Газпром ПАО 1493 7
Альфа-Банк 1979 6
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 6
QinetiQ Group 57 6
Boeing 1031 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 5
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 4
Honda Motor Company - HND 240 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Kickstarter 136 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 31
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 22
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 18
Судебная власть - Judicial power 2500 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 11
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 6
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 32
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Bryan Norris Associates 14 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 147
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 117
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 112
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 108
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 91
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 79
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 71
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 63
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 59
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 56
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 52
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 45
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 43
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 42
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 41
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 38
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 35
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 34
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 33
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 33
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 32
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 31
Microsoft Windows 16882 44
Microsoft Windows 2000 8678 36
Linux OS 11533 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 30
Google Android 15243 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 27
Apple iOS 8583 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 15
Apple iPad 4011 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
Apple iPhone 6 4861 11
FreePik 1841 11
Microsoft Office 4170 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
Google Chrome - браузер 1701 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 7
Космодром Байконур 1072 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 7
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 7
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
JavaScript - JS - язык программирования 1425 6
Microsoft Outlook 1506 6
Apple iPod 1553 6
Apache OpenOffice 490 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 6
Microsoft Windows BitLocker 942 6
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple macOS 2419 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Apple iPhone 4 800 5
Opera Browser - Браузер 1050 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 7
Путин Владимир 3454 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Малофеев Константин 118 5
Шадаев Максут 1210 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Frankel Justin - Франкел Джастин 11 5
De Winne Frank - Де Винн Франк 18 5
Чубайс Анатолий 222 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Болдырев Дмитрий 7 4
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 4
Луврье Пьер 6 4
Лесников Алексей 25 4
Щеголев Игорь 699 3
Дуров Павел 329 3
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Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 3
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Авакян Гаянэ 52 3
Каримов Ислам 97 3
Лукацкий Алексей 140 3
Казак Максим 162 3
Косарев Дмитрий 13 3
Моисеев Алексей 33 3
Ковалевич Денис 5 3
Мадумаров Рустам 25 3
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 3
Русев Спас 6 3
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Fejes Balazs - Фежес Балаш 8 3
Ecclestone Christopher - Экклстоун Кристофер 4 3
Bogaert Olivier - Богерт Оливье 3 3
Рейман Леонид 1065 3
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Никифоров Николай 1138 2
Бойко Елена 152 2
Вермишян Геворк 67 2
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Германия - Федеративная Республика 13220 504
Европа 24962 498
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 422
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CNews RND - R&D.CNews 2274 9
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Space Daily 528 7
Telecom.paper 194 7
Times 661 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Ведомости 1466 6
AP - Associated Press 2007 6
Nature 832 6
Phys.org 972 6
ZDnet 663 5
BleepingComputer - Издание 458 5
Ananova 250 5
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AppleInsider 400 4
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
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CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
Strategy Analytics 285 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Deloitte Technology Fast 16 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Frost & Sullivan 207 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Data61 3 2
IDTechEx 4 2
Harris Interactive 81 2
Gartner - Dataquest 353 2
In-Stat/MDR 74 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
TrendForce 187 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
IBM Research 111 1
Pen Test Partners 6 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Synergy Research Group 47 1
Vanson Bourne 49 1
Comparitech 5 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 21
РАН - Российская академия наук 2122 18
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 12
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 7 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 6
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 5
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 5
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
University of Mons - Университет Монса 3 3
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 3
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 3
Vrije Universiteit Brussel - Брюссельский свободный университет 9 3
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 133 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 6
CeBIT 614 5
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 3
Связь-Экспокомм 276 3
Infosecurity - выставка 63 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CNews AWARDS - награда 571 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Black Hat - Конференция 120 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 2
DAX Forum 5 2
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Defcon 45 1
CSTB Telecom & Media 83 1
SAP Quality Awards 7 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft Ignite 44 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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