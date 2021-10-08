Бельгия - Королевство

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Бельгия
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08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
13.07.2021 Система Mindsphere помогла объединить свыше 50 газозаправочных станций Totalenergies 1
22.06.2021 По AspenTech поможет Shell Catalysts & Technologies оптимизировать управление операциями и цепями поставок 1
31.05.2021 Армия США слила в Сеть совершенно секретную информацию о ядерном оружии через приложение для начальной школы 2
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
15.03.2021 Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность 3
12.03.2021 Силовики арестовали полсотни бандитов и 17 тонн кокаина, взломав сверхзащищенную сеть 3
08.02.2021 Оптиканальность: почему мультиканальность и омниканальность могут остаться в прошлом 1
08.02.2021 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G 1
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
17.12.2020 Softline покупает крупную долю в Softline AG 1
08.12.2020 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии 1
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1
11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами 1
09.11.2020 «Отец интернета» запустил бизнес-платформу, призванную разорить Google, Facebook и Amazon 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 2
29.09.2020 IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса 1
17.07.2020 Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science 2
14.07.2020 Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России 1
02.07.2020 Юный хакер из Украины украл персональные данные миллионов людей со всего мира 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
29.05.2020 Начались продажи чудо-флешки, защищающей от 5G и коронавируса. Ее можно заказать и в России 1
26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 3
06.04.2020 Геометрия оценки — проверка сотрудников по голосу 1
23.03.2020 Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек 1
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 1
12.03.2020 В процессорах Intel нашлась опасная дыра. Ее устранение замедляет чипы в 19 раз 1
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 1
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
16.10.2019 Google выпустила смартфоны с совершенно новым дизайном и сверхтонкий ноутбук. Видео 1
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия 1
17.09.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия 1
14.08.2019 SAS увеличила выручку в сегменте искусственного интеллекта более чем вдвое 2

Публикаций - 395, упоминаний - 450

Бельгия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 15
Google LLC 7124 14
Navitel - Навител Навигатор 252 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 9
Samsung Electronics 5627 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
Apple Inc - Эппл Рус 7669 7
SAP SE 3207 6
Orange S.A. 447 6
Золотая Корона 280 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 5
Facebook 3764 5
Intel Corporation 4143 5
SEC Consult Services 929 4
IBM 3524 4
Yandex - Яндекс 4098 4
Астерос - Asteros 531 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
Cisco Systems 2035 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
AMD - Advanced Micro Devices 1660 3
SecureLink 2 2
ESET 989 2
Хомнет Консалтинг 125 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 2
Vodafone Group 374 2
Fujitsu 737 2
3726 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 2
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 2
Orange Cyberdefense 5 2
Прогноз 195 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Vodafone Germany 5 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Western Union 86 3
Альфа-Банк 1122 3
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Русский стандарт Банк 302 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
American Honda Motor Company 1 1
Aebi Schmidt 1 1
Иннополис Сити АО 6 1
Bombardier Aerospace 3 1
Bombardier Inc 12 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Wetherspoons 1 1
Norsk Hydro ASA 3 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Europcar 6 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
ITI Capital 4 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 1
H&M 12 1
ASCO Industries 1 1
Bershka 4 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Транснефтьэнерго 5 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
Lockheed Martin 47 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Роснано 456 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Министерство цифровой трансформации Украины 2 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 1 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
АИР Республики Татарстан - Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 1 1
NATO Parliamentary Assembly - Парламентская ассамблея НАТО 1 1
Мэр города Москвы 13 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Совет Европы 27 1
МИД Бельгии - Министерство иностранных дел Бельгии 2 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство экономики РТ - Минэкономики Татарстана 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Linux Foundation 157 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 431 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Google Android 10750 21
Apple iOS 5741 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 8
Microsoft Windows 10 6602 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Apple iPhone 3 383 3
WhatsApp Messenger 654 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Excel 435 3
Apple macOS X 900 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 28 2
Google Pixel - Серия смартфонов 108 2
JavaScript - Язык программирования 625 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Apple iPod 539 2
Microsoft Azure 1171 2
Хомнет МСФО 32 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone 6 547 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Google Chrome OS 306 1
Apple macOS 921 1
Rakuten Viber 429 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Windows 849 1
Symbian OS 755 1
Samsung Galaxy 345 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Мамонтов Игорь 28 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 22 2
Ширяев Сергей 2 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Ковалевич Денис 5 2
Breuck Frederik De - Брейк Фредерик Де 3 2
Матросов Александр 42 2
Вермишян Геворк 61 2
Бойко Елена 151 2
Foulon Hugues - Фулон Хью 2 2
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Путин Владимир 1820 2
Собянин Сергей 211 2
Van den Berghe Michel - Ван ден Берге Мишель 4 2
Чубайс Анатолий 105 2
Прохоров Александр 86 1
Галушкин Олег 168 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Петров Сергей 51 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 18 1
Хамитов Александр 7 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Скворцова Вероника 51 1
Гребенников Сергей 28 1
Иванов Антон 39 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Решетин Олег 38 1
Кушиков Петр 13 1
Мирошников Борис 29 1
Силуанов Антон 52 1
Волин Алексей 113 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 214
Германия - Федеративная Республика 3606 189
Франция - Французская Республика 2109 163
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 136
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 75
Япония 2752 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 49
Украина 3344 48
Индия - Республика 2156 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 44
Нидерланды 969 33
Италия - Итальянская Республика 1363 31
Эстония - Эстонская Республика 410 30
Испания - Королевство 1248 28
Казахстан - Республика 2618 26
Австрия - Австрийская Республика 523 25
Финляндия - Финляндская Республика 811 25
Беларусь - Белоруссия 2079 24
Бразилия - Федеративная Республика 1120 23
Дания - Королевство 370 20
Швеция - Королевство 747 20
Чехия - Чешская Республика 492 19
Норвегия - Королевство 426 18
Польша - Республика 824 17
Португалия - Португальская Республика 313 17
Венгрия 290 15
Европа 3725 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 13
Аргентина - Аргентинская Республика 187 13
Турция - Турецкая республика 950 13
Россия - Санкт-Петербург 7056 12
Великое Герцогство Люксембург 216 12
Австралия - Австралийский Союз 1116 12
Ирландия - Республика 362 12
Болгария - Республика 306 12
Литва - Литовская Республика 328 12
Восточная Европа 1667 11
Латвия - Латвийская Республика 450 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
POI - points of interest 60 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
Холодная война 23 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Русский язык 966 1
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ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
Wikipedia - Википедия 272 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 4
All Things Digital 156 2
Bloomberg 785 2
NYT - The New York Times 505 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
РБК Инновации 36 1
Belga News Agency - Бельга - Информационное агентство Бельгии 1 1
Fastcompany 3 1
LaCapitale 1 1
Daily Mail 28 1
Ars Technica 227 1
The Washington Post 109 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
MacRumors 114 1
Ведомости 259 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
ZDnet 381 1
The Wall Street Journal 709 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Verge - Издание 448 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
CNews Analytics 1988 6
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 3
IHS iSuppli 273 3
Data61 3 2
IDTechEx 3 2
IDC - International Data Corporation 2708 1
Gartner 2187 1
Pen Test Partners 6 1
Cisco Workforce of the Future 2 1
Piper Jaffray 65 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 2 2
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 2
University of Mons - Университет Монса 2 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 8 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 2
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 3 2
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 21 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
GITEX Technology Week - Выставка 15 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
SAP Quality Awards 6 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658094.
Создано именных указателей - 46325.
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