Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

UEFA Union of European Football Associations УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций


СОБЫТИЯ


15.01.2026 Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян 2
22.12.2023 Новинки компании Hisense накануне 2024 года 1
20.09.2023 РФС перешел на систему «Итилиум» 1
14.11.2022 Российское ПО тайно наводнило армию США. Код пугающего Америку авторства содержится в тысячах приложений 1
21.01.2022 Vivo подводит итоги 2021 г.: инновации и партнерства 1
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии 1
13.10.2020 Стартовал перевыпуск паспортов болельщика на Чемпионат Европы по футболу в 2021 году 2
27.02.2020 Билеты на блокчейне запустили на мировом киберспортивном турнире BLAST 1
08.06.2017 «Мегафон» представил тарифный план #Hello для участников и болельщиков Кубка Конфедераций 1
15.02.2016 «Триколор ТВ» запускает новый спортивный пакет «Матч! Футбол» 1
28.01.2016 Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы 1
17.07.2015 2КОМ начинает трансляцию новых HD и 3D каналов 1
12.12.2014 «Ланит» построил для «Спартака» универсальную ИT-платформу 1
10.12.2014 Для эффективного видеонаблюдения необходима аналитика 1
24.05.2013 Football Manager 2013 со скидкой 1
06.06.2012 «Синтерра Медиа» обеспечит телетрансляции Чемпионата Европы по футболу для крупнейших российских телеканалов 1
29.05.2012 Al-Jazeera начнет вещание на французском языке 1
07.10.2009 «Ситроникс» выпустил RFID-билеты для футбольных матчей 1
23.04.2008 UEFA Euro 2008 в продаже 1
07.04.2008 UEFA EURO 2008: Скриншоты 1
27.03.2008 UEFA EURO 2008: Демоверсия 1
28.02.2008 UEFA Euro 2008: Скриншоты 1
01.02.2008 Анонсирована игра UEFA EURO 2008 1
14.01.2008 Подарки близким: рекомендации лучших Дедов Морозов 1
24.04.2007 Стадион «Шахтер» строит документооборот в системе PayDox 1
22.03.2007 UEFA Champions League 2006-2007 в продаже 1
02.03.2007 Билеты на чемпионат Европы по футболу продадут через интернет 1
16.01.2007 Лига Чемпионов от Electronic Arts 1
07.04.2005 Онлайновые продажи провоцируют футбольных фанов 1
15.09.2003 Vodafone будет рассылать клипы футбольных матчей 2
17.05.2001 Euro-2004 готовят к показу в Сети уже сейчас 1
14.06.2000 Cisco Systems представляет Чемпионат Европы по футболу в интернете 1

Публикаций - 32, упоминаний - 35

UEFA и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1299 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 2
МегаФон 9975 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 2
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 25 1
Almatel - 2КОМ 19 1
Paybot 68 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Ситроникс Параван 5 1
Siemens AG - Siemens Group 2631 1
Tripleplay Services Ltd 1 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 84 1
Hyperline - Гиперлайн 9 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
Aastra Technologies - Aastra Telecom 11 1
Cisco Systems 5229 1
Amazon Inc - Amazon.com 3147 1
X Corp - Twitter 2910 1
Microsoft Corporation 25283 1
Huawei 4239 1
Apple Inc 12668 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
LG Electronics 3679 1
Intel Corporation 12560 1
9049 1
Toshiba Corporation 2957 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2258 1
Telegram Group 2602 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Philips 2076 1
Vodafone Group 1394 1
1С-Битрикс - Bitrix 624 1
Legrand 79 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 204 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 71 1
BBK vivo iQOO 32 1
Carl Zeiss AG 304 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 276 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Miele - Миле 137 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 34 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 22 1
Braun GmbH 77 1
Groupe SEB - Tefal 99 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 37 1
Gaggenau 35 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 35 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
РЖД - Российские железные дороги 2009 1
Газпром ПАО 1422 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 445 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 57 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6321 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1105 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 219 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 362 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3721 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Web-client - Веб-клиент 231 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 674 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 440 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 712 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 278 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 434 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 138 1
Тостер 69 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 758 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 6
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4099 6
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 1
Hisense WFBL - Hisense WF - стиральная машина 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud - TicketsWallet 1 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 58 1
BBK vivo X - серия смартфонов 29 1
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 1
Paybot - PayDox 42 1
BBK vivo Vision+ 2 1
Hisense RVCL - робот-пылесос 2 1
Siemens Dressman - паро-гладильный манекен 2 1
Google Android 14744 1
Apple iOS 8282 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 166 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 154 1
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 1
Apple iPod 1550 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 57 1
Канделаки Тина 11 1
Васильев Марат 1 1
Гучиа Станислав 7 1
Лебедев Павел 35 1
Красовский Александр 29 1
Макаров Станислав 117 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Смирнов Вячеслав 43 1
Крылов Валерий 15 1
Тимофеев Илья 10 1
Гончарова Эльвира 7 1
Грунтов Антон 8 1
Харин Константин 6 1
Загороднев Григорий 4 1
Панфилов Виталий 4 1
Ливинский Андрей 3 1
Федун Андрей 2 1
Deng Denny - Денг Денни 1 1
Конев Макс 1 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Семенов Алексей 85 1
Головин Дмитрий 44 1
Маршанкулов Мурат 18 1
Прудников Андрей 8 1
Гарусев Максим 6 1
Европа 24655 14
Россия - РФ - Российская федерация 157622 12
Австрия - Австрийская Республика 1337 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2541 6
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 5
Германия - Федеративная Республика 12945 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14516 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 4
Нидерланды 3638 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3289 3
Канада 4988 3
Бельгия - Королевство 1171 3
Франция - Французская Республика 7984 3
Чехия - Чешская Республика 1333 3
Испания - Королевство 3763 3
Португалия - Португальская Республика 938 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 2
Польша - Республика 2003 2
Европа Восточная 3123 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Украина 7802 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 2
Румыния 741 2
Сербия - Республика 358 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 255 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 907 1
США - Мэриленд 296 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 76 1
Швейцария - Базель 6 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Южная Корея - Республика 6866 1
Ирландия - Республика 1026 1
Дания - Королевство 1318 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Спорт - Футбол 753 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 13
Английский язык 6880 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1877 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 181 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 761 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 3
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
Матч планета - Телеканал 3 1
National Geographic 95 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Наш спорт - телеканал 6 1
Telecom.paper 194 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6028 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 430 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Confiant 3 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 12
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 40 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 2
Лига 1 - Ligue 1 4 2
Чемпионат Италии по футболу 13 2
BLAST Spring Final Moscow 1 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще