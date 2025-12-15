МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС Энтертейнмент Тикетсклауд TicketsCloud

Ticketscloud — персональный цифровой помощник для организации мероприятий. Компания создает продукты, позволяющие закрыть спектр потребностей организаторов: инструменты аналитики и настройки продаж, автоматическая выгрузка документооборота, облачная касса, приложение для зрителей Vibe с защитой билетов от подделки, приложение для сканирования билетов и управления доступом на мероприятия, платформа для поиска подрядчиков. Выручка Ticketscloud в 2022 году составила более 200 млн рублей.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 26 дел, на cумму 53 211 025 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

Публикаций - 25, упоминаний - 32