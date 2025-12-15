Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС Энтертейнмент Тикетсклауд TicketsCloud


Ticketscloud — персональный цифровой помощник для организации мероприятий. Компания создает продукты, позволяющие закрыть спектр потребностей организаторов: инструменты аналитики и настройки продаж, автоматическая выгрузка документооборота, облачная касса, приложение для зрителей Vibe с защитой билетов от подделки, приложение для сканирования билетов и управления доступом на мероприятия, платформа для поиска подрядчиков.

  • Выручка Ticketscloud в 2022 году составила более 200 млн рублей.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 26 дел, на cумму 53 211 025 ₽*

Судебные дела (26) на сумму 53 211 025 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 27 284 061 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 23 460 204 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


15.12.2025 Читали фэнтези и смотрели кино с Прилучным: как развлекались жители Новосибирска в уходящем году 1
25.11.2025 Онлайн-кинотеатр Kion меняет название на «Кион» 1
25.11.2025 «МТС Медиа» трансформируется в «ON Медиа» 1
13.10.2025 «VK Музыка» кратно увеличила прослушивания треков из рекомендаций и представила новые возможности для артистов и их слушателей 1
03.03.2025 В Санкт-Петербурге за год на треть выросли продажи билетов на концерты 1
25.11.2024 Исследование GfK за III квартал 2024 г.: почти пятая часть горожан покупает билеты на развлечения на онлайн-агрегаторах 1
18.10.2024 МТС Live и «Т-Банк» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн-покупки билетов 1
04.09.2024 Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа» 1
19.04.2024 В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете 1
15.03.2024 Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live 1
28.02.2024 В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете 1
04.09.2023 «МТС энтертейнмент» приобретает билетную платформу для организаторов мероприятий Ticketscloud 2
04.09.2023 МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий 4
23.11.2021 Коворкинг Collider перезапускается как комьюнити tech-предпринимателей 1
27.02.2020 Билеты на блокчейне запустили на мировом киберспортивном турнире BLAST 1
07.11.2019 Tickets Cloud начал прогнозировать продажи билетов с помощью искусственного интеллекта 2
13.11.2017 TCI и Tickets Cloud обеспечили продажу билетов на Kraftwerk на блокчейне 1
08.09.2017 Tickets Cloud выводит на ICO проект crypto.tickets 1
01.09.2017 Starta Accelerator запустил блокчейн-акселератор для российских стартапов 1
07.02.2017 87% организаторов культурных событий и мероприятий выступают за переход к единому билетному полю 1
23.12.2016 Tickets Cloud представил прогноз развития рынка культурных событий на 2017 год 1
15.12.2016 Tickets Cloud запустил сервис закрытых билетных продаж 1
16.11.2016 Tickets Cloud разрешила оплачивать электронные билеты на мероприятия через Apple Pay 2
26.08.2016 Россияне вкладываются в ИТ-стартапы вдвое активнее, чем европейцы 1
01.08.2016 Стартап Tickets Cloud привлек на площадке StartTrack $400 тыс. 2

Публикаций - 25, упоминаний - 32

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 10
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 3
Telegram Group 2578 2
Crypto AG 36 2
Cappasity 5 1
Технологии Будущего 158 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 103 1
Apple Inc 12636 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Intel Corporation 12545 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 95 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Indiegogo 57 1
Yandex - Яндекс 8449 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 50 9
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 14 6
Газпром - МТС Live Холл 14 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 4
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 9 3
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 3
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 5 2
Альфа-Банк 1870 2
Кассир.ру - Kassir.ru 28 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
LendingClub 10 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Пермский академический Театр-Театр 1 1
Ticketsell 1 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 1
Visa International 1973 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Kickstarter 131 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Foodfox 16 1
Starta Accelerator 9 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4908 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5885 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5663 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 2
Оцифровка - Digitization 4938 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1043 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 580 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2437 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1855 1
Collider - Коллайдер - электрон-позитронный ускоритель частиц на встречных пучках 13 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 1
UTM-метка - Urchin Tracking Module 8 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 8
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 255 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud - TicketsWallet 1 1
Apple iPad Pro 307 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 6 1
Microsoft Office 3956 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 533 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Apple Pay 504 1
Apple Touch ID 287 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
Nvidia Volta GV 31 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 163 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1215 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 153 1
VK - Mail.ru Maps.me 53 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 65 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 87 1
Егерев Егор 10 9
Минин Михаил 10 4
Кириллова Екатерина 2 2
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 2
Гедевская Ольга 1 1
Золотухина Дарья 9 1
Никольский Кирилл 1 1
Шабалин Константин 4 1
Синицын Николай 2 1
Краузе Виктория 1 1
Арбенина Диана 7 1
Леонович Станислав 1 1
Вайнштейн Денис 1 1
Якупов Ильфир 1 1
Bieber Justin - Бибер Джастин 10 1
Минков Виктор 1 1
Зорихин Дмитрий 1 1
Пилипенко Олег 1 1
Солонин Сергей 109 1
Иванов Александр 104 1
Горбунов Александр 55 1
Лисовский Евгений 20 1
Фирсов Максим 6 1
Дорожкина Екатерина 5 1
Васильев Марат 1 1
Кайгородова Оксана 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 4
Беларусь - Белоруссия 6033 3
Европа 24644 2
Армения - Республика 2371 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Германия - Федеративная Республика 12941 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Сингапур - Республика 1906 1
Европа Восточная 3121 1
США - Нью-Йорк 3152 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1650 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 684 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 2
Спорт - Шахматы - Chess 254 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Спорт - Футбол 753 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1865 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
BLAST Spring Final Moscow 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще