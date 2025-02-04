Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM

Service Desk Итилиум — российское решение для автоматизации услуг в ITSM и ESM-областях на платформе 1С. Это отказоустойчивая омниканальная система, которая имеет открытый код. Процессная модель основана на ITIL®. В экосистему входят: Service Desk, веб-портал, мобильное приложение, модули интеграции с мессенджер-ботами.

Итилиум внесен в реестр отечественного ПО, рекомендованного Минцифры РФ и заменяет такие иностранные продукты, как BMC Helix ITSM, Jira SD, Zendesk, Ivanti IT SD, ManageEngine SD, OMNITRACKER, Terrasoft Creatio, Axios Assyst и др.

1С:ITILIUM — совместное ITSM/ESM-решение фирмы «1С» и Деснола для автоматизации управления сервисом. Омниканальная система класса Service Desk разработана на платформе «1С:Предприятие» версии 8.3 по методологии ITIL® и позволяет организовать объединенный центр обслуживания. Решение представлено в трех вариантах поставки: «1С:ITILIUM Service Desk», «1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ» и «1С:ITILIUM Управление услугами КОРП» и с начала 2024 г. заменило собой линейки систем Service Desk Итилиум от компании Деснол и 1С:ITIL фирмы «1С» и компании «Рарус».