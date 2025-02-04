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Desnol Service Desk Itilium Итилиум 1С:ITILIUM

Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM

Service Desk Итилиум — российское решение для автоматизации услуг в ITSM и ESM-областях на платформе . Это отказоустойчивая омниканальная система, которая имеет открытый код. Процессная модель основана на ITIL®. В экосистему входят: Service Desk, веб-портал, мобильное приложение, модули интеграции с мессенджер-ботами.

Итилиум внесен в реестр отечественного ПО, рекомендованного Минцифры РФ и заменяет такие иностранные продукты, как BMC Helix ITSM, Jira SD, Zendesk, Ivanti IT SD, ManageEngine SD, OMNITRACKER, Terrasoft Creatio, Axios Assyst и др.

1С:ITILIUM — совместное ITSM/ESM-решение фирмы «» и Деснола для автоматизации управления сервисом. Омниканальная система класса Service Desk разработана на платформе «1С:Предприятие» версии 8.3 по методологии ITIL® и позволяет организовать объединенный центр обслуживания. Решение представлено в трех вариантах поставки: «1С:ITILIUM Service Desk», «1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ» и «1С:ITILIUM Управление услугами КОРП» и с начала 2024 г. заменило собой линейки систем Service Desk Итилиум от компании Деснол и 1С:ITIL фирмы «1С» и компании «Рарус».


04.02.2025 Приложение Itilium+ совместимо с отечественной операционной системой «Ред ОС» 2
24.12.2024 Три новые возможности 1С:ITILIUM для бизнеса в предновогоднем релизе 1.0.1.4 5
03.12.2024 В «Вертолетах России» внедрили универсальную систему сервисной поддержки. 3
14.10.2024 Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20% 5
22.08.2024 Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 3
15.08.2024 РУДН сократил трудозатраты подразделений на 30% с помощью Service Desk «Итилиум» 2
27.06.2024 Анонс июльского релиза «1С:ITILIUM 1.0.1.3» и планы по развитию экосистемы для управления услугами 5
23.04.2024 Вышла новая версия ITSM-системы «1С:ITILIUM» 5
03.04.2024 «Аэродинамика» перешла на российский Service Desk в рамках импортозамещения    5
25.03.2024 «1С:Itilium» включен в реестр российского ПО 7
25.01.2024 «Рив Гош» переходит на «1С:Itilium» 4
09.01.2024 Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM 6
26.12.2023 Новый подход к проведению RCM-анализа в релизе «1С:RCM Управление надежностью» 1.0.20.1 1
28.11.2023 Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза 4
08.11.2023 Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса 3
20.09.2023 РФС перешел на систему «Итилиум» 1
30.06.2023 Фирма «1С» объявила о планируемом выпуске решения 1С:Itilium 4
13.02.2023 Состоялся релиз «Service Desk Итилиум 5.0.0.5» 2
03.08.2022 Service Desk для ритейла: что в нем должно быть? 1
07.09.2016 «Service Desk Итилиум» от «Деснол Софт» включен в Единый реестр отечественного ПО 2
08.04.2014 Евгений Болгарин - Мы хотим уйти от ручной регистрации пассажиров 1
02.02.2011 ITSM/ITIL для ГК "Армтек": стратегический актив в борьбе за эффективность 2
28.04.2009 СК «Согласие» внедрила систему «Итилиум» 1
13.08.2008 «Комстар-ОТС» оптимизировал управление ИТ-процессами 1
17.01.2008 Владимир Павлов: Как не потерять работу CIO при запуске новой ИС? 1
25.09.2007 Семь "секретов" успеха на пути изменений в ИТ 1
24.07.2007 «Итилиум» и «Украинские интеллектуальные технологии» стали партнерами 1
27.06.2007 Анонсирована новая версия Service Desk «Итилиум 2.2» 3
15.06.2007 Учебный центр «Специалист»: курсы по ITIL вместе с «Итилиум» 2
16.04.2007 «Смарт» внедряет ITSM на базе Service Desk 2
27.03.2007 Вышло обновление системы «Итилиум 2.1» на базе «1С» 3
22.03.2007 «Итилиум» выпустила методику внедрения ITIL для малых предприятий 1
14.03.2007 ИТ-услуги: есть ли альтернатива ITIL? 2
28.02.2007 Систему «Итилиум» впервые внедряют на Украине 1
19.02.2007 «Итилиум» приходит на Украину 1
01.02.2007 «Главмосстрой» оптимизирует ИТ-процессы с «Итилиум» 1
22.12.2006 Торговый дом "Коломна" автоматизирует ITSM-процессы 2
22.12.2006 "Итилиум" представила версию 2.0 продукта класса Service Desk 2
20.12.2006 "Группа ГАЗ" оптимизирует ИТ-процессы 2
14.09.2006 Александр Жилинский: Теория рекомендует "Итилиум" 2

Публикаций - 42, упоминаний - 105

Desnol Service Desk Itilium и организации, системы, технологии, персоны:

8241 23
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 53 23
1С-Рарус 887 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
Telegram Group 2008 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 844 2
1С-Битрикс - Bitrix 580 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
HP Inc. 5689 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 1
Oracle Corporation 6698 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 1
Zabbix SIA - Заббикс 92 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 5
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 4
Сбер - СберЛогистика 63 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 2
Аникс ТД 7 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Nike 185 1
Аэропорты регионов УК 12 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 25 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
ТрансЛом ГК 5 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Кубань Агрохолдинг 5 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 6
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 207 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 31
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 736 30
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 409 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 17
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2205 12
Problem Management - Управление проблемами 69 9
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 120 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2484 8
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 539 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11158 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11644 6
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 188 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5026 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 5
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 5
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 277 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10118 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2886 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3076 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 780 4
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 147 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1049 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13949 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4712 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5058 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4025 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2278 17
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 36 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 6
1С:ITIL 19 6
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 3
1С:RCM - 1С:Reliability-Centered Maintenance - 1С:Управление надежностью 6 3
Linux OS 9977 2
Google Android 14022 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 2
1С:ERP Управление предприятием 555 2
Jivo - мессенджер 10 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Oracle Java - язык программирования 3082 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft SMS Connect - Microsoft Systems Management Server 29 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1262 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 49 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 664 1
Apple iOS 7822 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
1С:БСП - 1С:Библиотеки стандартных подсистем 3 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 346 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 55 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 13 1
XWiki 6 1
Пилькин Роман 7 4
Овчинников Сергей 48 2
Павлов Владимир 19 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 3
Экономический эффект 1068 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4886 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2818 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10964 2
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7619 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3953 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2359 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4984 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5127 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2761 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6988 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4371 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1654 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 1
Markets&Markets Research 112 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 83 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 598 1
1С:Проект года 23 2
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

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Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
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