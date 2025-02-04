Desnol Service Desk Itilium Итилиум 1С:ITILIUM
Service Desk Итилиум — российское решение для автоматизации услуг в ITSM и ESM-областях на платформе 1С. Это отказоустойчивая омниканальная система, которая имеет открытый код. Процессная модель основана на ITIL®. В экосистему входят: Service Desk, веб-портал, мобильное приложение, модули интеграции с мессенджер-ботами.
Итилиум внесен в реестр отечественного ПО, рекомендованного Минцифры РФ и заменяет такие иностранные продукты, как BMC Helix ITSM, Jira SD, Zendesk, Ivanti IT SD, ManageEngine SD, OMNITRACKER, Terrasoft Creatio, Axios Assyst и др.
1С:ITILIUM — совместное ITSM/ESM-решение фирмы «1С» и Деснола для автоматизации управления сервисом. Омниканальная система класса Service Desk разработана на платформе «1С:Предприятие» версии 8.3 по методологии ITIL® и позволяет организовать объединенный центр обслуживания. Решение представлено в трех вариантах поставки: «1С:ITILIUM Service Desk», «1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ» и «1С:ITILIUM Управление услугами КОРП» и с начала 2024 г. заменило собой линейки систем Service Desk Итилиум от компании Деснол и 1С:ITIL фирмы «1С» и компании «Рарус».
Desnol Service Desk Itilium и организации, системы, технологии, персоны:
|Пилькин Роман 7 4
|Овчинников Сергей 48 2
|Павлов Владимир 19 2
|Иванов Роман 21 2
|Сериков Андрей 4 2
|Гуреев Евгений 3 1
|Радаев Александр 44 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Полевой Василий 14 1
|Гах Владимир 1 1
|Шамбазов Сабирьян 2 1
|Пенкин Александр 1 1
|Цветков Сергей 19 1
|Болгарин Евгений 4 1
|Кабинец Андрей 1 1
|Мальков Сергей 1 1
|Кочетков Сергей 1 1
|Мустаев Дмитрий 1 1
|Жилинский Александр 2 1
|Ребрин Сергей 1 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Кислов Алексей 3 1
|Григорович Артем 2 1
|Логвинов Эдуард 3 1
|Лебеденко Дарья 1 1
|Квашин Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 1
|Markets&Markets Research 112 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 83 2
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 598 1
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