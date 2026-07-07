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Индексная книга (каталог) CNews*
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Problem Management Управление проблемами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.07.2026 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» 1
10.06.2025 ГК Softline разработала коннектор CMDB DataBridge между системой «Инферит ИТМен» и платформой SimpleOne для получения актуальных данных об ИТ-оборудовании 1
04.07.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia помогла «ЭвоКом» перейти на отечественный Service Desk ITSM 365 1
04.07.2024 В системе Altevics завершена разработка всех основных ITSM-процессов 1
05.03.2024 Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы 1
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 1
20.09.2023 РФС перешел на систему «Итилиум» 1
07.11.2022 В ITSM-системе SimpleOne появился новый модуль для мониторинга и управления событиями 1
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP 1
23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud 1
20.10.2020 Международный аэропорт Краснодар повысил возможности ИТ-систем с помощью продуктов Ivanti 1
01.04.2020 Россия вводит два новых национальных стандарта для ЦОДов 1
14.05.2019 «Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен» 1
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
23.01.2018 Представитель Xiaomi в России разместит свои сервисы в облаке «Техносерв Cloud» 1
22.05.2017 Naumen Service Desk подтвердил соответствие требованиям PinkVerify 2011 1
13.04.2017 Кто и как считает российских доноров? 1
20.02.2017 Российская «Диджитал Дизайн» провела модернизацию АСУ ИТ-услугами казахстанской «X NET» 1
07.02.2017 ALP Group завершила приобретение и интеграцию сервисного подразделения LMC в свой бизнес 1
06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем 1
21.07.2016 Евгений Родионов -

Главное качество ИТ-инфраструктуры – катастрофоустойчивость

 1
26.05.2016 Cloud4Y запустит услугу автоматизации ИТ-процессов и бизнес-процессов в формате SaaS 1
02.12.2015 Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme 1
24.12.2014 SAP займется продажами системы по обеспечению кибербезопасности HP Fortify 1
04.06.2014 Naumen Service Desk получил сертификат PinkVerify на 9 процессов ITIL v.2011 1
26.02.2014 EPAM Systems: облачная модель не меняет природу ITSM 1
28.11.2013 Kaspi Bank автоматизировал процессы Service Desk для поддержки пользователей всего банка 1
19.11.2013 «СКБ-банк» завершил проект по миграции на новую платформу Naumen Service Desk 1
12.11.2013 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИТ-сервисами в «Нордеа Банке» 1
11.09.2013 Алексей Евтушенко - Рост эффективности сократит ИТ-бюджет на 5% 1
01.02.2013 Зарплаты CIO в 2013 г. вырастут в среднем на 6% 1
24.12.2012 Банк «Санкт-Петербург» завершает комплексную модернизацию системы управления ИТ-процессами 1
23.10.2012 ИТ-директор X5 Retail создал компанию вместе с Maykor 1
05.07.2012 Техподдержка тиражных продуктов: как выбрать правильный путь 2
16.06.2011 Inline Technologies выпустила продукт для автоматизации службы поддержки ИТ 1
31.05.2011 ЕСМ обретает человечность 1
02.02.2011 ITSM/ITIL для ГК "Армтек": стратегический актив в борьбе за эффективность 2
24.11.2010 Вышел новый релиз Epicor ITSM 2010 для управления ИТ-услугами 1
10.08.2010 IBS модернизировал свою систему Service Desk с помощью BMC Remedy ITSM Suite 1
17.06.2010 BSGV подвёл итоги внедрения процессов управления ИТ-сервисами 1

Публикаций - 71, упоминаний - 76

Problem Management и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5874 11
Naumen - Наумен 743 10
9516 6
Microsoft Corporation 25707 5
Oracle Corporation 7059 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 5
Epicor Software Corporation 165 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 920 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 269 3
Ivanti - ранее LANDesk 98 3
Cleverics - Клеверикс 41 3
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 103 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 2
Telegram Group 2888 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1417 2
Docsvision - ДоксВижн 1058 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 2
ServiceNow 108 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 2
Zabbix SIA - Заббикс 168 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 2
Axios Systems - Аксиос Системс 52 2
Парадигма 166 2
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 31 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 52 1
Дело ГК - ДелоТех 7 1
РЖД - ПКТБ-ЦЦТ - Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам информатизации – Центр цифровых технологий 2 1
OpenText - Micro Focus - Serena Software 12 1
PC Connection - GlobalServe - Softmart - ValCom Technologies - Amherst Technologies - MoreDirect - Merisel 22 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 422 1
МегаФон 10635 1
SAP SE 5579 1
Yandex - Яндекс 9117 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3434 1
Xiaomi 2194 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 3
Axelos 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2085 2
Лента - Монетка - торговая сеть 67 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Газпром ПАО 1482 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 430 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Северсталь ПАО - Severstal 619 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 207 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 224 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 207 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 251 1
Согласие СК - Согласие-Вита 47 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 5 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 66 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 1
Газпром трансгаз 157 1
РЖД Технологии - Цифровая логистика 21 1
Janco - Janco Partners - Janco Associates 15 1
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 13 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Kaspi Bank 31 1
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 1
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 1
Getronics - PinkRoccade 18 1
SsangYong Motor Company 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5604 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5395 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5578 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 379 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3662 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
Федеральное казначейство России 1939 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 780 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 210 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3095 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 40
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 543 37
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 939 36
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1201 35
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 443 32
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2280 23
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 428 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12116 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12098 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27193 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12984 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 206 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33213 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17989 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3565 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13640 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15975 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13856 8
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3343 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24189 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3558 7
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1394 7
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 448 7
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 771 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5586 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2655 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4468 6
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 466 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2448 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13780 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28070 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3777 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8581 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7754 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6188 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2479 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4297 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1660 9
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 63 9
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 9
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 198 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2537 5
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 4
Microsoft Windows 16811 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1779 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1837 3
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 3
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 18 3
HPE Service Manager - HPSM 49 3
Epicor ITSM - Epicor IT Service Management 10 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 63 3
Linux OS 11442 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 2
Microsoft Outlook 1504 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1310 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1507 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1390 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 2
OmniNet - Omnitracker 70 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 315 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1728 2
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 10 1
Компьютер НПО - Prestima ECM-система 20 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 16 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 23 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Cleverics - Altevics ESM-система 10 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne No-Code Developer - SimpleOne low-code и GenAI-платформа 6 1
TerraLink TerraDocs 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 1
Google Chrome - браузер 1690 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1020 1
Apple iPad 3998 1
Лобов Сергей 27 2
Чуканов Сергей 109 2
Саввин Антон 18 2
Галактионов Роман 1 1
Застрожный Алексей 6 1
Merchant Sameer - Мерчант Самир 3 1
Дышловенко Владимир 1 1
Лялеко Владимир 17 1
Солоха Антон 1 1
Пестовский Алексей 1 1
Багиров Ренат 1 1
Janulaitis Victor - Жануалитис Виктор 2 1
Логинов Максим 7 1
Thompson David - Томпсон Дэвид 4 1
Зубаха Максим 2 1
Ефаненков Максим 3 1
Karu Kaimar - Кару Каймар 3 1
Robertson Tom - Робертсон Том 5 1
Малышкин Игорь 1 1
Шекянц Петрос 1 1
Schmitt Jason - Шмитт Джейсон 2 1
Масагутов Альберт 1 1
Roberts Tom - Робертс Том 3 1
Чаркин Евгений 317 1
Фишер Андрей 75 1
Шилов Сергей 99 1
Шевченко Владимир 153 1
Дергилёв Никита 44 1
Сульгин Сергей 47 1
Никитин Андрей 64 1
Растопшин Павел 52 1
Евтушенко Алексей 42 1
Казак Максим 162 1
Скворцов Феликс 6 1
Бирюков Александр 6 1
Захаров Михаил 15 1
Николаев Алексей 21 1
Литошенко Владимир 7 1
Назипов Дмитрий 86 1
Мельников Дмитрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14771 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54495 3
Казахстан - Республика 6007 2
Европа 24910 2
Германия - Федеративная Республика 13159 2
Франция - Французская Республика 8143 2
Южная Корея - Республика 7020 1
Азия - Азиатский регион 5891 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19406 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8501 1
Европа Восточная 3137 1
Россия - ЮФО - Севастополь 610 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1077 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3029 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2033 1
Австрия - Вена 261 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3158 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2268 1
Украина 7908 1
Испания - Королевство 3820 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2341 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1673 1
Грузия 1322 1
Нидерланды 3725 1
Монголия 379 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 393 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 82 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6115 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15900 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7726 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6544 10
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8448 7
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27076 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12219 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21440 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11650 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2303 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 3
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6456 3
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3072 3
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Английский язык 7002 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6686 2
Аренда 2663 2
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1704 2
Аудит - аудиторский услуги 3397 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3442 2
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VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
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Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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