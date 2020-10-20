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Международный аэропорт Краснодар повысил возможности ИТ-систем с помощью продуктов Ivanti

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II сообщил о внедрении платформ Ivanti Service Manager и Ivanti Endpoint Manager для работы в информационных системах компании.

Международный аэропорт Краснодар внедрил новые платформы Ivanti Service Manager и Ivanti Endpoint Manager, позволяющие специалистам IT управлять парком техники и услугами.

Использование программных продуктов Ivanti, в работе воздушной гавани, позволило преодолеть существующие ранее ограничения в системе и значительно упростило и улучшило показатели IT в компании.

При внедрении Ivanti Service Manager большое внимание уделено созданию профильных дашбордов и отчетов, чтобы максимально визуализировать подход к обработке потока заявок разными отделами.

На данный момент в постоянном использовании аэропорта Краснодар более 10 дашбордов, которые нацелены как на оперативное реагирование инженерами, так и на анализ текущей ситуации руководителями. К постоянной работе с системой подключены 100 IT-сотрудников и 1500 пользователей. Система позволила создавать оперативный мониторинг и вести отчетность по SLA (соглашения об уровне предоставления услуги), с уменьшением реального уровня просрочки задач с 20-22% до 2-6%.

«Наличие огромной функциональности и всех необходимых для ИТ процессов, дают системе большой потенциал. Делают ее крайне удачной для внедрения с последующей настройкой под нужды заказчиков», - отметил Тимофей Савченко, начальник службы информационных и производственных технологий Международного аэропорта Краснодар.

Платформа Ivanti Endpoint Manager реализует комплексный подход к управлению инфраструктурой, а именно программную и аппаратную инвентаризацию всего парка техники, насчитывающего 1 500 устройств.

«После начала использования Ivanti Endpoint Manager, мы стали собирать оперативные данные высокой точности. Получили возможность пакетного обслуживания любого ПО без использования ресурсоёмких или ручных вариантов распространения» - сказал Тимофей Савченко.

В планах – развитие данных направлений, а также внедрение процесса управления проблемами. Сейчас в аэропорту Краснодар реализована интеграции ISM и EPM с системами управления ТО и обслуживания, выгрузке данных для аналитических систем визуализации. В будущем компания планирует интегрировать системы в 1С.

«Мы высоко ценим установившиеся между нами партнерские отношения и сотрудничество с Аэропортом Краснодара. Хотим подчеркнуть высокий уровень профессионализма персонала и поблагодарить за оперативность в решении вопросов. Надеемся, что решения Ivanti помогут в достижении эффективности поставленных задач и дальнейшем развитии!» - отметил Дмитрий Мельников, директор представительства Ivanti в России, СНГ, Грузии и Монголии.

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