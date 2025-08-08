Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187200
ИКТ 14497
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26491
Персоны 80872
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

CPM Corporate Performance Management EPM Enterprise Performance Management Управление эффективностью организации


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


08.08.2025 SL Soft FabricaONE.AI представила технологию для миграции финансовых моделей из Excel в Polymatica EPM с помощью LLM

Вендор SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представил автоматизированный инструмент на основе LLM для миграции финансовых моделей из Excel в платформу Polymatica EPM. Теперь пользователи бизнес-платформы могут переносить сложные финансовые модели, собранные в Excel, в Polymatica EPM и экономить ресурсы на консалтинге. Платформа воспроизводит данн
07.08.2025 Polymatica EPM компании SL Soft FabricaONE.AI включена в Единый реестр российского ПО

. Программное обеспечение относится к классу 09.05 «Средства управления эффективностью предприятия (CPM/EPM)». Задачи бизнес-платформы Polymatica EPM – автоматизировать процессы планирования, б
29.05.2025 «DатаРу Консалтинг» автоматизировала управление денежными потоками в «КАМИ-Групп» с помощью отечественной EPM-системы

старте проекта. Команда “DатаРу Консалтинг” проявила высокий уровень экспертизы в области внедрения EPM-систем. Особенно хотелось бы отметить их внимательное отношение к деталям и умение глубок
18.12.2024 SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ

Компания SL Soft (ГК Softline) презентовала новый релиз бизнес-платформы Polymatica EPM. Продукт предназначен для цифровизации управленческих процессов планирования, мониторинга и контроля достижения финансовых показателей в компаниях различного уровня бизнеса, от среднего и м
03.12.2024 Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы

О системе Российская платформа Optimacros объединяет передовые подходы управления бизнесом, в том числе IBP и CPM, пользуясь преимуществами каждого из них. Система одновременно помогает управлять предприятием — проводить бюджетирование, сценарное моделирование, анализировать риски и т.д., а также позво
08.10.2024 «DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами

«DатаРу Консалтинг» заключила партнерское соглашение с разработчиком российской EPM/IBP-платформы Optimacros. В рамках сотрудничества компании помогут отечественным предприя
12.09.2023 Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем

туре в связанном виде процессы планирования. Market.CNews: Вы позиционируете решение также как BI и EPM-систему. Действительно ли решение находится на стыке BI, EPM, IBP? С чем это связа
06.06.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование»

й «Консист бизнес групп». Является универсальным решением класса Enterprise Performance Management (EPM) для прогнозирования, планирования, бюджетирования и контроля эффективности работы предпр
04.04.2023 «Алкогольная сибирская группа» перешла с SAP на отечественную CPM-платформу

еднесрочное планирование производства в «Алкогольной сибирской группе» (АСГ) с SAP на отечественную CPM-систему. По итогам проекта в компании внедрен инструмент, способный бесперебойно планиров
23.01.2023 Команда BIA Technologies прошла сертификацию российского вендора Optimacros

граций, внедрений с нуля и оказания комплексных услуг по переводу клиентов с иностранных решений на EPM/BI-платформу Optimacros. Ранее BIA Technologies и Optimacros заключили соглашение о сотру
29.09.2022 «Норбит» расширяет портфолио CPM-решений

тах среднего и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Платформа объединяет CPM- и BI-инструментарий и позволяет бизнесу решать широкий спектр задач в условиях высокой н
01.06.2022 Navicon расширяет линейку EPM-систем решением «Турбо бюджетирование» от «Консист бизнес групп»

й на основе решений «Турбо». Уже сейчас клиенты Navicon могут полноценно управлять эффективностью в EPM-системе «Турбо бюджетирование». Об этом CNews сообщили представители Navicon. Платформа «
31.05.2022 «1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management

и банковской деятельности в АЭС «Аккую» на территории Турецкой республики. В информационной базе 1C:Corporate performance management работают 2000 пользователей в России и Турции. В результате

28.02.2022 Константин Рензяев -

Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания

авленцам всех уровней. Крайне актуальными становятся задачи учета и контроля. В современных условиях, когда «нормы выработки» определить достаточно просто, на задачу надо смотреть шире: именно как на управление эффективностью сотрудников. Когда все присутствуют в офисе, руководителю достаточно просто понять, кто работает «на износ», а кто — «спустя рукава», кому требуется дополнительное обу
30.01.2020 Intersoft Lab представила предварительные итоги 2019 года на рынке бизнес-аналитики

soft Lab, в 2019 году российский рынок инструментов бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate Performance Management (CPM, управление корпоративной эффективностью), развивался в
30.01.2020 Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud

Банк «Зенит» выбрал облачные сервисы Oracle EPM Cloud для автоматизации процессов бизнес-планирования. Это включает в себя планирование с
22.02.2019 CPM внедрила NextGen HSS от Summa Networks в сеть «Тинькофф Мобайл»

Summa Networks объявила о внедрении NextGen HSS (Home Subscriber Server) в сеть российского оператора мобильной связи «Тинькофф Мобайл». Решение развернуто компанией CPM Ltd., московским системным интегратором, специализирующимся на приложениях и инфраструктуре для сетей связи. NextGen HSS операторского класса от Summa Networks объединяет возможности LTE HS
07.11.2018 Oracle обновила Oracle ERP Cloud и Enterprise EPM Cloud с технологиями ИИ

из внешних источников, компания получает полную прозрачность экосистемы своих поставщиков. «Умное» управление эффективностью: встроенные в Oracle Enterprise Performance Management Cloud возмож
05.03.2018 Oracle представила Enterprise Data Management Cloud для управления корпоративными данными

cle Enterprise Data Management Cloud. Они входят в состав Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud и предназначены для удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов, осуществл
22.12.2017 Как самообслуживание повышает эффективность пользователей банковских CPM-систем

я управления прибыльностью и рентабельностью банковского бизнеса решаются приложениями CPM-системы (Corporate Performance Management, системы управления эффективностью). Повысить оперативность

12.07.2017 Anaplan стала лидером магического квадранта Gartner 2017 в категории «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью»

рии «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью» (Cloud Strategic Corporate Performance Management Solutions) за июнь 2017 г. Gartner расположила компанию даль
30.03.2017 «Галактика» подготовила решения для цифровой трансформации «Галактика CPM»

«Галактика» объявила о выподе на корпоративный рынок линейки продуктов нового поколения «Галактика CPM», которая реализует концепцию цифровой трансформации и предназначена для создания комплексных систем управления компаниями и холдингами. Как рассказали CNews в компании, запуск линейки «Гал
21.03.2017 «Банк Казани» подвел итоги развития CPM-системы в 2016 году

а оптимизация бюджета проекта, сообщили CNews в компании Intersoft Lab. Банк развивает CPM-систему (Corporate Performance Management) на платформе «Контур» с 2015 г. На первом этапе было развер
01.03.2017 Telesens внедрит систему взаиморасчетов с партнерами за контент в казахстанской Tele2

Telesens International объявила о заключении договора на поставку и внедрение системы взаиморасчетов с партнерами за контент T-CPM в компании Тele2 (Казахстан).Как рассказали CNews в компании, разработанная Телесенс система взаиморасчетов с партнерами за контент T-CPM обеспечит ведение договоров с провайдерами к
05.12.2016 AspenTech представила новый программный пакет для техобслуживания активов и анализа производственного процесса

Компания Aspen Technology, Inc., поставщик программного обеспечения (ПО) и услуг для предприятий перерабатывающей промышленности, представила новый программный пакет aspenONE Asset Performance Management (APM). Новый пакет расширяет профиль aspenONE, дополняя инструменты проектирования, управления производством, а также управления цепочками поставок набором функций по тех
17.10.2016 «Форс» предложила Oracle Hyperion EPM по подписке

ление облачных технологий, компания «Форс» предложила заказчикам новый пакет облачных сервисов Fors Online, которые обеспечивают простой доступ к любым полнофункциональным приложениям Oracle Hyperion EPM на основе абонентской платы. Теперь даже небольшие компании, которым раньше были недоступны передовые программные продукты, смогут автоматизировать процессы бюджетирования, планирования и к
21.09.2016 Intersoft Lab обновила «Отчетность для Банка России» в составе CPM-платформы «Контур»

Компания Intersoft Lab объявила о выходе обновленного приложения «Отчетность для Банка России» в составе CPM-платформы «Контур» 3.х. Приложение обеспечивает поддержку требований регулятора, обеспечивает высокое качество данных для отчетности, предоставляет пользователям возможность самостоятельной
14.09.2016 Рынок CPM-систем в России: число новых проектов снизилось, востребованность отечественных решений растет

Отечественный рынок информационных систем класса Corporate Performance Management (CPM) переживает не лучшие времена. По итогам 2015 г. отмеча
23.08.2016 Intersoft Lab: CPM-системы перестают быть прерогативой финансового директора

В кризис основными потребителями CPM/BPM-систем (Corporate/Business Performance Management, управление эффективностью предприя
12.07.2016 AT Consulting открыла центр компетенций по ERP- и CPM-системам в Воронеже

ятельности. Вместе с тем, необходимо обеспечивать качественное функционирование систем или даже проводить их доработку и оптимизацию. AT Consulting обладает большим опытом в области аутсорсинга ERP и CPM-решений, а открытый в Воронеже центр позволит консолидировать наши усилия по этим направлениям», — добавил Антон Шубин.
27.06.2016 Intersoft Lab предложила банкам технологию совместного внедрения системы управления прибыльностью

Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и систем класса CPM/BPM (Corporate/Business Performance Management), предложила банкам экономичную технологию совместного выполнения работ в проекте построения системы управления прибыльностью. Новая технологи
12.05.2016 «Форс» предлагает услуги по поддержке бизнес-процессов на основе Oracle Hyperion

Компания «Форс — Центр разработки» объявила о запуске нового вида услуг на основе EPM-платформы Oracle Hyperion. Услуги, предоставляемые в рамках программы Oracle BPS (Busines
19.02.2016 Россия: рынок банковской бизнес-аналитики продемонстрировал рекордное падение

стем для бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate/Business Performance Management (CPM/BPM, управление эффективностью предприятия/бизнеса). Об этом CNews сообщили в компании In
01.02.2016 «Корус Консалтинг» пополнил портфель облачных продуктов решением Oracle EPM Cloud

омендовавшие себя в компаниях мирового уровня,» — подчеркнул Сергей Сафронов, директор департамента CPM ГК «Корус Консалтинг».
13.04.2015 «Вертикаль» внедряет комплекс решений CPM+ECM на базе систем Prestima и Directum

В Севастополе стартовал проект внедрения комплекса решений CPM+ECM на базе систем Prestima и Directum. «Девелопментская компания “Вертикаль”» автоматизирует управленческий учет, что позволит оптимизировать бюджетные, финансовые и договорные процессы ко
23.04.2014 Мобильные приложения Oracle EPM доступны для iOS и Android

Корпорация Oracle анонсировала новую мобильную версию платформы Oracle Enterprise Performance Management (EPM) System. Новые приложения доступны для мобильных устройств с операционной системой iOS и Android. В целом с помощью новой версии EPM System 11.1.2.3.5 клиенты смогут получать доступ

26.02.2014 Oracle выпустила облачное EPM-решение для финансового планирования и бюджетирования

жи Oracle Planning and Budgeting Cloud Service — решения для управления эффективностью предприятия (EPM, Enterprise Performance Management), являющегося частью портфолио облачных решений Oracle
26.02.2014 Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle

Исследовательский центр TAdviser выпустил первый обзор по рынку CPM. Системы управления эффективностью предприятия (CPM), как правило, используются фи
22.01.2014 Infor представила систему управления эффективностью предприятия Dynamic Enterprise Performance Management

вил Дункан Энгов (Duncan Angove), президент Infor. — Infor d/EPM комбинирует возможности приложений CPM и BI, помогая клиентам лучше управлять большими данными, используя динамичную платформу».
23.12.2013 CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово»

росто невозможно. CNews: Какая технологическая платформа была выбрана для реализации проекта? Денис Горбунов: Мы выбрали продукты компании Oracle. Oracle – лидер рынка в области корпоративных решений CPM и, в частности, бюджетирования. Корпоративные решения Oracle функциональны, производительны и рассчитаны на большие объемы данных, и, что важно, могут поддержать дальнейший рост бизнеса. К


Публикаций - 621, упоминаний - 889

CPM и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6869 133
Корус Консалтинг ГК 1338 65
SAP SE 5430 58
8995 49
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 47
Microsoft Corporation 25238 44
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 38
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 31
Directum - Директум 1167 29
IBM - International Business Machines Corp 9551 28
Optimacros - Оптимакрос 82 27
Thoma Bravo - Anaplan 74 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 21
Ростелеком 10313 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4530 17
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 17
SAS Institute 1034 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 17
Telegram Group 2576 15
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 14
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 14
Oracle Hyperion Solutions 46 14
VK - Mail.ru Group 3533 14
Yandex - Яндекс 8442 13
Крок - Croc 1814 12
МегаФон 9906 11
ФОРС - Центр разработки 680 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 10
HP Inc. 5762 10
Navicon - Навикон 319 9
Google LLC 12261 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 9
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 9
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 8
Apple Inc 12631 8
Softline - Софтлайн 3265 8
Dell EMC 5093 8
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 190 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 16
РЖД - Российские железные дороги 2002 11
Лента - Сеть розничной торговли 2271 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 10
ВТБ - ВТБ24 668 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 10
Газпром нефть 670 9
ФосАгро 151 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 9
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1465 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 402 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 6
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 6
Русагро Группа Компаний 339 6
Евросеть 1417 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 246 6
Русский стандарт Банк 473 6
Сургутнефтегаз - СНГ 278 6
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 6
Газпром ПАО 1416 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 976 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 261 5
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 5
Мосводоканал МГУП 67 5
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 5
Федеральное казначейство России 1879 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4902 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 656 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ФРИИ Акселератор 54 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Linux Foundation 189 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 261
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 212
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 175
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5269 152
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 152
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7286 138
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57431 119
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 109
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 101
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 98
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 84
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13350 76
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17165 73
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 69
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7620 65
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 65
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12389 63
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 49
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7416 45
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 43
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 40
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22000 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12275 38
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 545 34
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 33
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 33
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 960 32
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5927 32
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12002 31
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12351 30
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 29
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 902 29
Oracle Hyperion 241 62
Microsoft Office 3954 56
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 43
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 41
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 77 39
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 35
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 26
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 26
Microsoft Windows 16331 26
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 25
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 19
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 19
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 17
Directum СЭД - ECM-система 297 16
Microsoft Windows 2000 8662 16
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 24 14
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 13
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 12
Oracle Hyperion Essbase 47 12
Google Android 14686 12
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 11
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 77 11
Apple iOS 8243 11
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 10
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 10
Oracle Java - язык программирования 3331 10
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 656 10
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 9
1С:ERP Управление предприятием 715 8
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 8
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 72 8
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 8
Oracle PeopleSoft 418 8
Сафронов Сергей 16 10
Шилов Максим 26 10
Амириди Юлия 23 9
Тарасенко Владимир 36 9
Шубин Антон 8 7
Чаркин Евгений 314 6
Абакумов Евгений 224 6
Нестеров Алексей 170 6
Пейсахзон Яков 38 6
Велесевич Евгений 13 6
Сотин Денис 216 5
Чаусов Валерий 13 5
Слиньков Дмитрий 16 5
Аншина Марина 79 5
Макаров Станислав 117 5
Карпуничев Сергей 12 5
Макарова Юлия 7 5
Орлянский Юрий 12 5
Натрусов Артем 312 5
Шадаев Максут 1148 5
Егоров Владимир 86 4
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 4
Будин Алексей 22 4
Тепляков Всеволод 8 4
Ng Rondy - Нг Ронди 7 4
Кирьянова Александра 156 4
Серова Елена 320 4
Зинченко Юрий 8 4
Хамидуллин Артур 7 4
Новиков Константин 23 4
Гончаров Станислав 29 4
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 3
Леонов Алексей 96 3
Шевченко Владимир 150 3
Гимранов Ринат 125 3
Гришин Дмитрий 210 3
Лебедев Владимир 82 3
Шарак Андрей 66 3
Свердлов Алексей 19 3
Федечкин Эдуард 55 3
Россия - РФ - Российская федерация 156959 411
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 92
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 41
Европа 24639 34
Казахстан - Республика 5797 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 26
Украина 7796 23
Европа Восточная 3121 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 15
Беларусь - Белоруссия 6031 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 10
Германия - Федеративная Республика 12938 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18224 9
Франция - Французская Республика 7978 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 8
Турция - Турецкая республика 2490 8
Азия - Азиатский регион 5750 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 6
Канада 4985 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 6
Индия - Bharat 5699 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1072 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 4
Узбекистан - Республика 1872 4
Америка Латинская 1883 4
Португалия - Португальская Республика 938 4
Украина - Киев 1141 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 4
Япония 13550 4
Ближний Восток 3032 4
Россия - СФО - Новосибирск 4652 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 4
Армения - Республика 2370 4
Дания - Королевство 1318 4
Америка - Американский регион 2188 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 293
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 91
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 88
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 84
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 69
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10317 67
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 44
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3384 43
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 41
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 38
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5403 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8137 34
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 32
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5286 31
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2314 28
Энергетика - Energy - Energetically 5528 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 27
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 26
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 26
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 25
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2495 23
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2586 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5326 18
Логистика сбытовая - Сбыт 2502 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 16
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 15
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2792 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 13
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 12
Открытые системы ИД 176 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 4
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6019 1
Ведомости 1238 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
23ABC News 173 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
9to5Google 57 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Harvard Business Review 21 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Российская газета 275 1
Sputnik 59 1
9to5Mac 70 1
CNews TV 747 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
VNUNet.com 214 1
Bloomberg Businessweek 122 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Intelligent Enterprise 27 1
ТАСС Телеком 38 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Forbes - Форбс 912 1
Gartner - Гартнер 3609 50
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 17
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 16
IDC - International Data Corporation 4943 16
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 9
Forrester Research 828 7
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 4
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 4
CNews Инновация года - награда 133 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
Gartner Magic Quadrant Cloud Financial Close Solutions - Cloud Core Financial Management Suites - Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 3 3
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 3
The Economist Intelligence Unit 41 2
Gartner Magic Quadrant Cloud ERP 2 2
eMarketer 206 2
Celent - Celent Communications 12 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Aragon Research 5 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 79 1
Forrester Wave 45 1
НМГ - Медиалогия 34 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Fortune Global 100 142 1
Forbes Global 2000 49 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Интерфакс-100 21 1
Gartner - Dataquest 353 1
BiMEX Research 2 1
Gartner - AMR Research 48 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
INFOLine-Аналитика 67 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
Global Workplace Analytics 3 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 4
РАН - Российская академия наук 2014 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 2
Pearson VUE 55 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
Магаданский политехнический техникум ГБПОУ 1 1
Oracle University 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 12
Oracle AppsForum 24 9
CNews AWARDS - награда 549 6
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 5
CNews FORUM Кейсы 280 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 4
День молодёжи - 27 июня 999 4
Oracle OpenWorld 65 3
CCWF - Call Center World Forum 17 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
GITEX Technology - международная выставка 42 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
CNews Баттл 74 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
CNews HR Tech 1 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
IBM Cognos LIVE Conference 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще