CPM Corporate Performance Management EPM Enterprise Performance Management Управление эффективностью организации
|08.08.2025
|
SL Soft FabricaONE.AI представила технологию для миграции финансовых моделей из Excel в Polymatica EPM с помощью LLM
Вендор SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представил автоматизированный инструмент на основе LLM для миграции финансовых моделей из Excel в платформу Polymatica EPM. Теперь пользователи бизнес-платформы могут переносить сложные финансовые модели, собранные в Excel, в Polymatica EPM и экономить ресурсы на консалтинге. Платформа воспроизводит данн
|07.08.2025
|
Polymatica EPM компании SL Soft FabricaONE.AI включена в Единый реестр российского ПО
. Программное обеспечение относится к классу 09.05 «Средства управления эффективностью предприятия (CPM/EPM)». Задачи бизнес-платформы Polymatica EPM – автоматизировать процессы планирования, б
|29.05.2025
|
«DатаРу Консалтинг» автоматизировала управление денежными потоками в «КАМИ-Групп» с помощью отечественной EPM-системы
старте проекта. Команда “DатаРу Консалтинг” проявила высокий уровень экспертизы в области внедрения EPM-систем. Особенно хотелось бы отметить их внимательное отношение к деталям и умение глубок
|18.12.2024
|
SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ
Компания SL Soft (ГК Softline) презентовала новый релиз бизнес-платформы Polymatica EPM. Продукт предназначен для цифровизации управленческих процессов планирования, мониторинга и контроля достижения финансовых показателей в компаниях различного уровня бизнеса, от среднего и м
|03.12.2024
|
Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы
О системе Российская платформа Optimacros объединяет передовые подходы управления бизнесом, в том числе IBP и CPM, пользуясь преимуществами каждого из них. Система одновременно помогает управлять предприятием — проводить бюджетирование, сценарное моделирование, анализировать риски и т.д., а также позво
|08.10.2024
|
«DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами
«DатаРу Консалтинг» заключила партнерское соглашение с разработчиком российской EPM/IBP-платформы Optimacros. В рамках сотрудничества компании помогут отечественным предприя
|12.09.2023
|
Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем
туре в связанном виде процессы планирования. Market.CNews: Вы позиционируете решение также как BI и EPM-систему. Действительно ли решение находится на стыке BI, EPM, IBP? С чем это связа
|06.06.2023
|
«Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование»
й «Консист бизнес групп». Является универсальным решением класса Enterprise Performance Management (EPM) для прогнозирования, планирования, бюджетирования и контроля эффективности работы предпр
|04.04.2023
|
«Алкогольная сибирская группа» перешла с SAP на отечественную CPM-платформу
еднесрочное планирование производства в «Алкогольной сибирской группе» (АСГ) с SAP на отечественную CPM-систему. По итогам проекта в компании внедрен инструмент, способный бесперебойно планиров
|23.01.2023
|
Команда BIA Technologies прошла сертификацию российского вендора Optimacros
граций, внедрений с нуля и оказания комплексных услуг по переводу клиентов с иностранных решений на EPM/BI-платформу Optimacros. Ранее BIA Technologies и Optimacros заключили соглашение о сотру
|29.09.2022
|
«Норбит» расширяет портфолио CPM-решений
тах среднего и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Платформа объединяет CPM- и BI-инструментарий и позволяет бизнесу решать широкий спектр задач в условиях высокой н
|01.06.2022
|
Navicon расширяет линейку EPM-систем решением «Турбо бюджетирование» от «Консист бизнес групп»
й на основе решений «Турбо». Уже сейчас клиенты Navicon могут полноценно управлять эффективностью в EPM-системе «Турбо бюджетирование». Об этом CNews сообщили представители Navicon. Платформа «
|31.05.2022
|
«1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management
и банковской деятельности в АЭС «Аккую» на территории Турецкой республики. В информационной базе 1C:Corporate performance management работают 2000 пользователей в России и Турции. В результате
|28.02.2022
|
Константин Рензяев -
Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания
авленцам всех уровней. Крайне актуальными становятся задачи учета и контроля. В современных условиях, когда «нормы выработки» определить достаточно просто, на задачу надо смотреть шире: именно как на управление эффективностью сотрудников. Когда все присутствуют в офисе, руководителю достаточно просто понять, кто работает «на износ», а кто — «спустя рукава», кому требуется дополнительное обу
|30.01.2020
|
Intersoft Lab представила предварительные итоги 2019 года на рынке бизнес-аналитики
soft Lab, в 2019 году российский рынок инструментов бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate Performance Management (CPM, управление корпоративной эффективностью), развивался в
|30.01.2020
|
Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud
Банк «Зенит» выбрал облачные сервисы Oracle EPM Cloud для автоматизации процессов бизнес-планирования. Это включает в себя планирование с
|22.02.2019
|
CPM внедрила NextGen HSS от Summa Networks в сеть «Тинькофф Мобайл»
Summa Networks объявила о внедрении NextGen HSS (Home Subscriber Server) в сеть российского оператора мобильной связи «Тинькофф Мобайл». Решение развернуто компанией CPM Ltd., московским системным интегратором, специализирующимся на приложениях и инфраструктуре для сетей связи. NextGen HSS операторского класса от Summa Networks объединяет возможности LTE HS
|07.11.2018
|
Oracle обновила Oracle ERP Cloud и Enterprise EPM Cloud с технологиями ИИ
из внешних источников, компания получает полную прозрачность экосистемы своих поставщиков. «Умное» управление эффективностью: встроенные в Oracle Enterprise Performance Management Cloud возмож
|05.03.2018
|
Oracle представила Enterprise Data Management Cloud для управления корпоративными данными
cle Enterprise Data Management Cloud. Они входят в состав Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud и предназначены для удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов, осуществл
|22.12.2017
|
Как самообслуживание повышает эффективность пользователей банковских CPM-систем
я управления прибыльностью и рентабельностью банковского бизнеса решаются приложениями CPM-системы (Corporate Performance Management, системы управления эффективностью). Повысить оперативность
|12.07.2017
|
Anaplan стала лидером магического квадранта Gartner 2017 в категории «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью»
рии «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью» (Cloud Strategic Corporate Performance Management Solutions) за июнь 2017 г. Gartner расположила компанию даль
|30.03.2017
|
«Галактика» подготовила решения для цифровой трансформации «Галактика CPM»
«Галактика» объявила о выподе на корпоративный рынок линейки продуктов нового поколения «Галактика CPM», которая реализует концепцию цифровой трансформации и предназначена для создания комплексных систем управления компаниями и холдингами. Как рассказали CNews в компании, запуск линейки «Гал
|21.03.2017
|
«Банк Казани» подвел итоги развития CPM-системы в 2016 году
а оптимизация бюджета проекта, сообщили CNews в компании Intersoft Lab. Банк развивает CPM-систему (Corporate Performance Management) на платформе «Контур» с 2015 г. На первом этапе было развер
|01.03.2017
|
Telesens внедрит систему взаиморасчетов с партнерами за контент в казахстанской Tele2
Telesens International объявила о заключении договора на поставку и внедрение системы взаиморасчетов с партнерами за контент T-CPM в компании Тele2 (Казахстан).Как рассказали CNews в компании, разработанная Телесенс система взаиморасчетов с партнерами за контент T-CPM обеспечит ведение договоров с провайдерами к
|05.12.2016
|
AspenTech представила новый программный пакет для техобслуживания активов и анализа производственного процесса
Компания Aspen Technology, Inc., поставщик программного обеспечения (ПО) и услуг для предприятий перерабатывающей промышленности, представила новый программный пакет aspenONE Asset Performance Management (APM). Новый пакет расширяет профиль aspenONE, дополняя инструменты проектирования, управления производством, а также управления цепочками поставок набором функций по тех
|17.10.2016
|
«Форс» предложила Oracle Hyperion EPM по подписке
ление облачных технологий, компания «Форс» предложила заказчикам новый пакет облачных сервисов Fors Online, которые обеспечивают простой доступ к любым полнофункциональным приложениям Oracle Hyperion EPM на основе абонентской платы. Теперь даже небольшие компании, которым раньше были недоступны передовые программные продукты, смогут автоматизировать процессы бюджетирования, планирования и к
|21.09.2016
|
Intersoft Lab обновила «Отчетность для Банка России» в составе CPM-платформы «Контур»
Компания Intersoft Lab объявила о выходе обновленного приложения «Отчетность для Банка России» в составе CPM-платформы «Контур» 3.х. Приложение обеспечивает поддержку требований регулятора, обеспечивает высокое качество данных для отчетности, предоставляет пользователям возможность самостоятельной
|14.09.2016
|
Рынок CPM-систем в России: число новых проектов снизилось, востребованность отечественных решений растет
Отечественный рынок информационных систем класса Corporate Performance Management (CPM) переживает не лучшие времена. По итогам 2015 г. отмеча
|23.08.2016
|
Intersoft Lab: CPM-системы перестают быть прерогативой финансового директора
В кризис основными потребителями CPM/BPM-систем (Corporate/Business Performance Management, управление эффективностью предприя
|12.07.2016
|
AT Consulting открыла центр компетенций по ERP- и CPM-системам в Воронеже
ятельности. Вместе с тем, необходимо обеспечивать качественное функционирование систем или даже проводить их доработку и оптимизацию. AT Consulting обладает большим опытом в области аутсорсинга ERP и CPM-решений, а открытый в Воронеже центр позволит консолидировать наши усилия по этим направлениям», — добавил Антон Шубин.
|27.06.2016
|
Intersoft Lab предложила банкам технологию совместного внедрения системы управления прибыльностью
Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и систем класса CPM/BPM (Corporate/Business Performance Management), предложила банкам экономичную технологию совместного выполнения работ в проекте построения системы управления прибыльностью. Новая технологи
|12.05.2016
|
«Форс» предлагает услуги по поддержке бизнес-процессов на основе Oracle Hyperion
Компания «Форс — Центр разработки» объявила о запуске нового вида услуг на основе EPM-платформы Oracle Hyperion. Услуги, предоставляемые в рамках программы Oracle BPS (Busines
|19.02.2016
|
Россия: рынок банковской бизнес-аналитики продемонстрировал рекордное падение
стем для бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate/Business Performance Management (CPM/BPM, управление эффективностью предприятия/бизнеса). Об этом CNews сообщили в компании In
|01.02.2016
|
«Корус Консалтинг» пополнил портфель облачных продуктов решением Oracle EPM Cloud
омендовавшие себя в компаниях мирового уровня,» — подчеркнул Сергей Сафронов, директор департамента CPM ГК «Корус Консалтинг».
|13.04.2015
|
«Вертикаль» внедряет комплекс решений CPM+ECM на базе систем Prestima и Directum
В Севастополе стартовал проект внедрения комплекса решений CPM+ECM на базе систем Prestima и Directum. «Девелопментская компания “Вертикаль”» автоматизирует управленческий учет, что позволит оптимизировать бюджетные, финансовые и договорные процессы ко
|23.04.2014
|
Мобильные приложения Oracle EPM доступны для iOS и Android
Корпорация Oracle анонсировала новую мобильную версию платформы Oracle Enterprise Performance Management (EPM) System. Новые приложения доступны для мобильных устройств с операционной системой iOS и Android. В целом с помощью новой версии EPM System 11.1.2.3.5 клиенты смогут получать доступ
|26.02.2014
|
Oracle выпустила облачное EPM-решение для финансового планирования и бюджетирования
жи Oracle Planning and Budgeting Cloud Service — решения для управления эффективностью предприятия (EPM, Enterprise Performance Management), являющегося частью портфолио облачных решений Oracle
|26.02.2014
|
Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle
Исследовательский центр TAdviser выпустил первый обзор по рынку CPM. Системы управления эффективностью предприятия (CPM), как правило, используются фи
|22.01.2014
|
Infor представила систему управления эффективностью предприятия Dynamic Enterprise Performance Management
вил Дункан Энгов (Duncan Angove), президент Infor. — Infor d/EPM комбинирует возможности приложений CPM и BI, помогая клиентам лучше управлять большими данными, используя динамичную платформу».
|23.12.2013
|
CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово»
росто невозможно. CNews: Какая технологическая платформа была выбрана для реализации проекта? Денис Горбунов: Мы выбрали продукты компании Oracle. Oracle – лидер рынка в области корпоративных решений CPM и, в частности, бюджетирования. Корпоративные решения Oracle функциональны, производительны и рассчитаны на большие объемы данных, и, что важно, могут поддержать дальнейший рост бизнеса. К
