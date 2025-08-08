SL Soft FabricaONE.AI представила технологию для миграции финансовых моделей из Excel в Polymatica EPM с помощью LLM Вендор SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представил автоматизированный инструмент на основе LLM для миграции финансовых моделей из Excel в платформу Polymatica EPM. Теперь пользователи бизнес-платформы могут переносить сложные финансовые модели, собранные в Excel, в Polymatica EPM и экономить ресурсы на консалтинге. Платформа воспроизводит данн

Polymatica EPM компании SL Soft FabricaONE.AI включена в Единый реестр российского ПО . Программное обеспечение относится к классу 09.05 «Средства управления эффективностью предприятия (CPM/EPM)». Задачи бизнес-платформы Polymatica EPM – автоматизировать процессы планирования, б

«DатаРу Консалтинг» автоматизировала управление денежными потоками в «КАМИ-Групп» с помощью отечественной EPM-системы старте проекта. Команда “DатаРу Консалтинг” проявила высокий уровень экспертизы в области внедрения EPM-систем. Особенно хотелось бы отметить их внимательное отношение к деталям и умение глубок

SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ Компания SL Soft (ГК Softline) презентовала новый релиз бизнес-платформы Polymatica EPM. Продукт предназначен для цифровизации управленческих процессов планирования, мониторинга и контроля достижения финансовых показателей в компаниях различного уровня бизнеса, от среднего и м

Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы О системе Российская платформа Optimacros объединяет передовые подходы управления бизнесом, в том числе IBP и CPM, пользуясь преимуществами каждого из них. Система одновременно помогает управлять предприятием — проводить бюджетирование, сценарное моделирование, анализировать риски и т.д., а также позво

«DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами «DатаРу Консалтинг» заключила партнерское соглашение с разработчиком российской EPM/IBP-платформы Optimacros. В рамках сотрудничества компании помогут отечественным предприя

Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем туре в связанном виде процессы планирования. Market.CNews: Вы позиционируете решение также как BI и EPM-систему. Действительно ли решение находится на стыке BI, EPM, IBP? С чем это связа

«Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование» й «Консист бизнес групп». Является универсальным решением класса Enterprise Performance Management (EPM) для прогнозирования, планирования, бюджетирования и контроля эффективности работы предпр

«Алкогольная сибирская группа» перешла с SAP на отечественную CPM-платформу еднесрочное планирование производства в «Алкогольной сибирской группе» (АСГ) с SAP на отечественную CPM-систему. По итогам проекта в компании внедрен инструмент, способный бесперебойно планиров

Команда BIA Technologies прошла сертификацию российского вендора Optimacros граций, внедрений с нуля и оказания комплексных услуг по переводу клиентов с иностранных решений на EPM/BI-платформу Optimacros. Ранее BIA Technologies и Optimacros заключили соглашение о сотру

«Норбит» расширяет портфолио CPM-решений тах среднего и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Платформа объединяет CPM- и BI-инструментарий и позволяет бизнесу решать широкий спектр задач в условиях высокой н

Navicon расширяет линейку EPM-систем решением «Турбо бюджетирование» от «Консист бизнес групп» й на основе решений «Турбо». Уже сейчас клиенты Navicon могут полноценно управлять эффективностью в EPM-системе «Турбо бюджетирование». Об этом CNews сообщили представители Navicon. Платформа «

«1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management и банковской деятельности в АЭС «Аккую» на территории Турецкой республики. В информационной базе 1C:Corporate performance management работают 2000 пользователей в России и Турции. В результате

Константин Рензяев - Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания авленцам всех уровней. Крайне актуальными становятся задачи учета и контроля. В современных условиях, когда «нормы выработки» определить достаточно просто, на задачу надо смотреть шире: именно как на управление эффективностью сотрудников. Когда все присутствуют в офисе, руководителю достаточно просто понять, кто работает «на износ», а кто — «спустя рукава», кому требуется дополнительное обу

Intersoft Lab представила предварительные итоги 2019 года на рынке бизнес-аналитики soft Lab, в 2019 году российский рынок инструментов бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate Performance Management (CPM, управление корпоративной эффективностью), развивался в

Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud Банк «Зенит» выбрал облачные сервисы Oracle EPM Cloud для автоматизации процессов бизнес-планирования. Это включает в себя планирование с

CPM внедрила NextGen HSS от Summa Networks в сеть «Тинькофф Мобайл» Summa Networks объявила о внедрении NextGen HSS (Home Subscriber Server) в сеть российского оператора мобильной связи «Тинькофф Мобайл». Решение развернуто компанией CPM Ltd., московским системным интегратором, специализирующимся на приложениях и инфраструктуре для сетей связи. NextGen HSS операторского класса от Summa Networks объединяет возможности LTE HS

Oracle обновила Oracle ERP Cloud и Enterprise EPM Cloud с технологиями ИИ из внешних источников, компания получает полную прозрачность экосистемы своих поставщиков. «Умное» управление эффективностью: встроенные в Oracle Enterprise Performance Management Cloud возмож

Oracle представила Enterprise Data Management Cloud для управления корпоративными данными cle Enterprise Data Management Cloud. Они входят в состав Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud и предназначены для удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов, осуществл

Как самообслуживание повышает эффективность пользователей банковских CPM-систем я управления прибыльностью и рентабельностью банковского бизнеса решаются приложениями CPM-системы (Corporate Performance Management, системы управления эффективностью). Повысить оперативность

Anaplan стала лидером магического квадранта Gartner 2017 в категории «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью» рии «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью» (Cloud Strategic Corporate Performance Management Solutions) за июнь 2017 г. Gartner расположила компанию даль

«Галактика» подготовила решения для цифровой трансформации «Галактика CPM» «Галактика» объявила о выподе на корпоративный рынок линейки продуктов нового поколения «Галактика CPM», которая реализует концепцию цифровой трансформации и предназначена для создания комплексных систем управления компаниями и холдингами. Как рассказали CNews в компании, запуск линейки «Гал

«Банк Казани» подвел итоги развития CPM-системы в 2016 году а оптимизация бюджета проекта, сообщили CNews в компании Intersoft Lab. Банк развивает CPM-систему (Corporate Performance Management) на платформе «Контур» с 2015 г. На первом этапе было развер

Telesens внедрит систему взаиморасчетов с партнерами за контент в казахстанской Tele2 Telesens International объявила о заключении договора на поставку и внедрение системы взаиморасчетов с партнерами за контент T-CPM в компании Тele2 (Казахстан).Как рассказали CNews в компании, разработанная Телесенс система взаиморасчетов с партнерами за контент T-CPM обеспечит ведение договоров с провайдерами к

AspenTech представила новый программный пакет для техобслуживания активов и анализа производственного процесса Компания Aspen Technology, Inc., поставщик программного обеспечения (ПО) и услуг для предприятий перерабатывающей промышленности, представила новый программный пакет aspenONE Asset Performance Management (APM). Новый пакет расширяет профиль aspenONE, дополняя инструменты проектирования, управления производством, а также управления цепочками поставок набором функций по тех

«Форс» предложила Oracle Hyperion EPM по подписке ление облачных технологий, компания «Форс» предложила заказчикам новый пакет облачных сервисов Fors Online, которые обеспечивают простой доступ к любым полнофункциональным приложениям Oracle Hyperion EPM на основе абонентской платы. Теперь даже небольшие компании, которым раньше были недоступны передовые программные продукты, смогут автоматизировать процессы бюджетирования, планирования и к

Intersoft Lab обновила «Отчетность для Банка России» в составе CPM-платформы «Контур» Компания Intersoft Lab объявила о выходе обновленного приложения «Отчетность для Банка России» в составе CPM-платформы «Контур» 3.х. Приложение обеспечивает поддержку требований регулятора, обеспечивает высокое качество данных для отчетности, предоставляет пользователям возможность самостоятельной

Рынок CPM-систем в России: число новых проектов снизилось, востребованность отечественных решений растет Отечественный рынок информационных систем класса Corporate Performance Management (CPM) переживает не лучшие времена. По итогам 2015 г. отмеча

Intersoft Lab: CPM-системы перестают быть прерогативой финансового директора В кризис основными потребителями CPM/BPM-систем (Corporate/Business Performance Management, управление эффективностью предприя

AT Consulting открыла центр компетенций по ERP- и CPM-системам в Воронеже ятельности. Вместе с тем, необходимо обеспечивать качественное функционирование систем или даже проводить их доработку и оптимизацию. AT Consulting обладает большим опытом в области аутсорсинга ERP и CPM-решений, а открытый в Воронеже центр позволит консолидировать наши усилия по этим направлениям», — добавил Антон Шубин.

Intersoft Lab предложила банкам технологию совместного внедрения системы управления прибыльностью Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и систем класса CPM/BPM (Corporate/Business Performance Management), предложила банкам экономичную технологию совместного выполнения работ в проекте построения системы управления прибыльностью. Новая технологи

«Форс» предлагает услуги по поддержке бизнес-процессов на основе Oracle Hyperion Компания «Форс — Центр разработки» объявила о запуске нового вида услуг на основе EPM-платформы Oracle Hyperion. Услуги, предоставляемые в рамках программы Oracle BPS (Busines

Россия: рынок банковской бизнес-аналитики продемонстрировал рекордное падение стем для бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate/Business Performance Management (CPM/BPM, управление эффективностью предприятия/бизнеса). Об этом CNews сообщили в компании In

«Корус Консалтинг» пополнил портфель облачных продуктов решением Oracle EPM Cloud омендовавшие себя в компаниях мирового уровня,» — подчеркнул Сергей Сафронов, директор департамента CPM ГК «Корус Консалтинг».

«Вертикаль» внедряет комплекс решений CPM+ECM на базе систем Prestima и Directum В Севастополе стартовал проект внедрения комплекса решений CPM+ECM на базе систем Prestima и Directum. «Девелопментская компания “Вертикаль”» автоматизирует управленческий учет, что позволит оптимизировать бюджетные, финансовые и договорные процессы ко

Мобильные приложения Oracle EPM доступны для iOS и Android Корпорация Oracle анонсировала новую мобильную версию платформы Oracle Enterprise Performance Management (EPM) System. Новые приложения доступны для мобильных устройств с операционной системой iOS и Android. В целом с помощью новой версии EPM System 11.1.2.3.5 клиенты смогут получать доступ

Oracle выпустила облачное EPM-решение для финансового планирования и бюджетирования жи Oracle Planning and Budgeting Cloud Service — решения для управления эффективностью предприятия (EPM, Enterprise Performance Management), являющегося частью портфолио облачных решений Oracle

Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle Исследовательский центр TAdviser выпустил первый обзор по рынку CPM. Системы управления эффективностью предприятия (CPM), как правило, используются фи

Infor представила систему управления эффективностью предприятия Dynamic Enterprise Performance Management вил Дункан Энгов (Duncan Angove), президент Infor. — Infor d/EPM комбинирует возможности приложений CPM и BI, помогая клиентам лучше управлять большими данными, используя динамичную платформу».