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Мельников Дмитрий



24.12.2024 «Кросс технолоджис» ускорила бизнес-процессы с помощью сервисов «Контура» 1
20.12.2021 Райффайзенбанк подключил оплату по кассовой платежной ссылке СБП 1
20.10.2020 Международный аэропорт Краснодар повысил возможности ИТ-систем с помощью продуктов Ivanti 1
27.08.2019 Axoft объявил о начале продаж MDM-решений Proget в России и СНГ 1
02.06.2017 «Сервионика» защитит данные клиентов с помощью решения Ivanti 1
08.02.2017 Ivanti представила License Optimizer для управления сложным серверным и облачным ПО 1
09.11.2016 «Сетевая Академия Ланит» стала официальным учебным центром Landesk Software в России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Мельников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ivanti - ранее LANDesk 87 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
8213 1
Proget Software 6 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
Broadcom - VMware 2359 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Интелл-систем 1 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ivanti - HEAT Software 4 1
Теко НПК 430 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 3 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 249 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 224 1
Problem Management - Управление проблемами 69 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Proget MDM - Proget Mobile Device Management - Proget EMM - Proget Enterprise Mobility Managemen 6 1
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Ivanti License Optimizer 1 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 7 1
Ivanti ITAM - Ivanti IT Asset Management - Ivanti Asset Service - Ivanti Asset Lifecycle Manager 8 1
СКБ Контур - Контур.ID 8 1
Игнатов Сергей 47 1
Шикова Юлия 16 1
Степаненко Василий 42 1
Шестакова Надежда 5 1
Тавровский Игорь 1 1
Aitchison Ian - Эйтчисон Йен 2 1
Савченко Тимофей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Грузия 1240 5
Монголия 347 5
Ближний Восток 2943 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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