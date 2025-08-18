Разделы

Inventive DLM и «Ринго» объявляют о стратегическом партнерстве

Inventive DLM, системный интегратор с экспертизой в построении гибридных ИТ-инфраструктур (входит в Inventive Retail Group) и «Ринго», российский разработчик решения для управления корпоративными парками устройств Apple (MDM/UEM), объявляют о начале стратегического сотрудничества. В рамках соглашения Inventive DLM станет официальным партнером «Ринго». Об этом CNews сообщили представители Inventive Retail Group.

«Ринго» — это платформа, которая позволяет централизованно управлять Mac, iPhone и iPad в компании: от быстрой настройки и развертывания до контроля безопасности, интеграции с корпоративными сервисами и защиты данных. Решение уже внедрено в российских компаниях и помогает ИТ-отделам экономить время и снижать операционные затраты.

Inventive DLM проектирует, внедряет и поддерживает мобильные решения, рабочие места, системы управления мобильными устройствами (MDM/EMM), а также системы отечественной виртуализации. Включение «Ринго» в портфель партнера позволит предлагать заказчикам полный цикл цифровизации рабочих мест — от архитектуры инфраструктуры до управления устройствами.

«Наше решение создано для того, чтобы компании могли легко и безопасно управлять своим парком устройств Apple. Партнерство с Inventive DLM — это возможность донести преимущества «Ринго» до еще большего количества компаний, которым важны надежность, безопасность и локальная поддержка», — отметил руководитель отдела продаж «Ринго» Сергей Смелов.

«Мы видим, что спрос на профессиональные решения для управления Apple в бизнесе не снижается. «Ринго» полностью отвечает требованиям наших клиентов: высокая степень автоматизации, безопасность и соответствие российскому законодательству», — сказал генеральный директор Inventive DLM Дмитрий Мельников.

Возможности «Ринго» MDM для клиентов Inventive DLM: массовое развертывание и настройка устройств без участия пользователя; централизованный контроль и защита корпоративных данных; интеграция с существующими ИТ-системами компании; полная локализация и поддержка в России.

