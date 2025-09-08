Разделы

Inventive Retail Group Inventive DLM Инвентив ДЛМ


Inventive DLM, системный интегратор с экспертизой в построении гибридных ИТ-инфраструктур (входит в Inventive Retail Group). Inventive DLM зарекомендовала себя как системный интегратор мобильных решений для бизнеса. Технологии компании позволяют автоматизировать жизненный цикл устройств — от первоначальной настройки и инвентаризации до удаленного управления и своевременного обновления программного обеспечения, что особенно ценно для крупных предприятий с распределенной структурой. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Корпоративная мобильность для бизнеса: Inventive DLM и «Группа Астра» представляют комплексное решение 1
03.09.2025 Inventive DLM и Orion soft предоставят рынку единую платформу для управления мобильными устройствами и виртуальными средами 1
18.08.2025 Inventive DLM и «Ринго» объявляют о стратегическом партнерстве 1
05.07.2024 Крупный российский экс-дистрибьютор iPhone и MacBook отсудил 1,5 миллиарда за пожар на складе 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Inventive Retail Group и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 81 3
Apple Inc 12412 2
Orion soft - Орион софт - 176 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 225 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2252 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 442 1
Xiaomi 1887 1
Samsung Electronics 10488 1
Inventive Retail Group - Носимо 8 1
Энергогарант САК ПАО 8 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1041 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14195 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6501 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14229 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12116 2
Виртуализация - SVM - Security Virtual Machine - Виртуальные устройства безопасности - Защищенная среда виртуализации - Защита виртуальных инфраструктур 27 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 262 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2073 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1189 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7292 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2978 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25134 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1374 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11900 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 74 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22363 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31253 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 45 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 160 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 111 1
Orion soft - StarVault 15 1
Orion soft - Nova Container Platform 59 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 1
Apple iOS 8107 1
Google Android 14466 1
Apple iPad 3898 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7233 1
Huawei Cloud 65 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 319 1
Мельников Дмитрий 10 3
Бурмистров Михаил 36 1
Зубарев Леонид 1 1
Гавриленко Александр 34 1
Лукьянова Людмила 2 1
Рыбаков Иван 2 1
Смелов Сергей 4 1
Макарьин Сергей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7916 1
Кипр - Республика 573 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14621 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7213 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8147 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3137 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 1
Энергетика - Energy - Energetically 5389 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3524 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6510 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9368 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6123 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
Ведомости 1143 1
INFOLine-Аналитика 64 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382358, в очереди разбора - 735184.
Создано именных указателей - 182420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

