Получите все материалы CNews по ключевому слову
Inventive Retail Group Inventive DLM Инвентив ДЛМ
Inventive DLM, системный интегратор с экспертизой в построении гибридных ИТ-инфраструктур (входит в Inventive Retail Group). Inventive DLM зарекомендовала себя как системный интегратор мобильных решений для бизнеса. Технологии компании позволяют автоматизировать жизненный цикл устройств — от первоначальной настройки и инвентаризации до удаленного управления и своевременного обновления программного обеспечения, что особенно ценно для крупных предприятий с распределенной структурой.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Inventive Retail Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Inventive Retail Group - Носимо 8 1
|Энергогарант САК ПАО 8 1
|Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
|Мельников Дмитрий 10 3
|Бурмистров Михаил 36 1
|Зубарев Леонид 1 1
|Гавриленко Александр 34 1
|Лукьянова Людмила 2 1
|Рыбаков Иван 2 1
|Смелов Сергей 4 1
|Макарьин Сергей 28 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152814 3
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7916 1
|Кипр - Республика 573 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
|Ведомости 1143 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382358, в очереди разбора - 735184.
Создано именных указателей - 182420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.