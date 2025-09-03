Inventive DLM и Orion soft предоставят рынку единую платформу для управления мобильными устройствами и виртуальными средами

Inventive DLM, системный интегратор с экспертизой в построении гибридных ИТ-инфраструктур (входит в Inventive Retail Group), и Orion soft, разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса, объявляют о старте партнерского сотрудничества. Объединение экспертизы двух компаний позволит предложить рынку продукты, сочетающие удобство администрирования и защиту данных. Об этом CNews сообщили представители Inventive Retail Group.

Компания Inventive DLM известна своей экспертизой в сфере управления и оптимизации рабочих процессов мобильных устройств в корпоративной среде. Компания наращивает экспертизу в средствах виртуализации, предоставляя зонтичный комплекс по серверной виртуализации, виртуализации сетей, хранения данных.

Orion soft – российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке инфраструктурного ПО для корпоративного сектора. Вендор создает экосистему комплексных интегрированных решений, которая позволяет решать сложные инфраструктурные задачи в условиях высоких нагрузок.

В экосистему Orion soft входят защищенная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, система управления облачной инфраструктурой Cloudlink, платформа терминального доступа Termit и решение для управления секретами StarVault. Как один из признанных лидеров рынка инфраструктурного ПО в России, Orion soft формирует вокруг себя спектр технологических партнерств, объединяя ИТ-компании страны.

«Мы рады начать сотрудничество с Orion soft – это важный шаг в развитии экосистемы российских IT-решений. Вместе мы сможем предложить рынку универсальные и безопасные инструменты для управления корпоративной инфраструктурой», – отметил Дмитрий Мельников, генеральный директор Inventive DLM.

Клиенты получат единую платформу для управления как мобильными устройствами, так и виртуальными средами, что упростит процессы администрирования и повысит безопасность данных. Партнерство открывает новые возможности для создания защищенных рабочих мест, где мобильные устройства будут интегрированы в общую корпоративную инфраструктуру с соблюдением всех требований регуляторов.

«Объединение компетенций наших компаний позволит предложить бизнесу уникальные решения, сочетающие лучшие практики управления мобильными устройствами с передовыми технологиями виртуализации и облачных вычислений» – сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.