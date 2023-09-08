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Huawei Cloud
Павел Кутаков , Архитектор облачных решений , Huawei "Облачные решения Huawei как базис трансформации финансового сектора". Конференция CNews "ИКТ в финансовом секторе 2021", 28 сентября 2021 года в Москве.
|08.09.2023
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Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО
Orion soft сообщила о включении СМР-платформы Cloudlink в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение, вошедшее в реестр, соответствует стандартам Минцифры РФ и рекомендовано
|07.09.2023
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Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО
Orion soft сообщает о включении СМР-платформы Cloudlink в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение, вошедшее в Реестр, соответствует стандартам Минцифры России и рекомендо
|14.07.2021
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Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace
нии доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, заключила партнерское соглашение с Huawei Cloud Marketplace, благодаря которому сервис Qrator Labs по защите от DDoS-атак теперь
|20.09.2019
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Huawei Cloud запускает 43 облачных сервиса на базе процессоров Ascend
ого цикла. С помощью процессоров Ascend сервис обрабатывает запросы для десятков миллиардов экземпляров и сотен миллиардов связей за секунды. - Сервис автономного вождения Оctopus, доступный в облаке Huawei Cloud, функционирует на основе платформы больших данных CarbonData от Huawei. Он эффективно обрабатывает огромные объемы информации, хранит петабайты данных тестирования систем вождения
|14.03.2019
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Huawei удвоит серверные мощности в своих российских ЦОДах
йская компания Huawei по истечении 2019 г. с момента запуска в России своего облачного подразделения сообщила о планах по удвоению обеспечивающих его серверных мощностей. На текущий момент российский Huawei Cloud базируется на 500 серверных стойках в трех ЦОДах в Москве. К концу 2019 г. в распоряжении этого подразделения окажется 1 тыс. стоек. Об этом рассказал директор Huawei Cloud
|14.03.2019
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Huawei планирует до 2020 года войти в тройку ведущих облачных провайдеров России
Выручка Huawei Cloud (Paas и Iaas), облачного подразделения компании Huawei, в 2018 г. достигла $2 млн за 1 год работы решения на российском рынке. Об этом CNews сообщила пресс-служба Huawei. Основными
|15.11.2018
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Huawei представила новую линейку Cloud Enterprise Communication
Huawei представила новые решения в серии CloudLink для обеспечения видеоконференцсвязи с удаленным телеприсутствием. CloudLink
|07.09.2017
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Huawei и Dassault Systèmes объединяют возможности платформ 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud
подписали протокол о намерениях, чтобы запустить платформу Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE в облаке Huawei Cloud. Партнерство позволит клиентам из различных отраслей получить доступ к интегриро
|06.09.2017
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Приложения Microsoft будут представлены на платформе Huawei Cloud
В ходе конференции Huawei Connect 2017 Huawei и Microsoft подписали протокол о намерениях, в рамках которого приложения Microsoft будут представлены на платформе Huawei Cloud. Две компании будут тесно сотрудничать в сфере открытых облачных сервисов чтобы обеспечить высочайшее качество услуг для предприятий и помочь им в процессе цифровой трансформации.
|18.09.2014
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Huawei представила облачные решения на Huawei Cloud Congress
Компания Huawei в рамках конференции Huawei Cloud Congress (HCC) 2014 представила ряд решений в таких областях, как центры обработки данных, конвергентные хранилища данных, облачные ОС и платформы для анализа больших данных, котор
Huawei Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Пярн Артур 13 5
|Хала Илья 43 4
|Wang Wei - Ванг Вэй 5 4
|Мерещенко Сергей 5 4
|Морарь Максим 21 4
|Березин Максим 118 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 480 3
|Кутаков Павел 6 3
|Колбин Евгений 70 2
|Xu Eric - Эрик Сюй 13 2
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 2
|Родионова Любовь 8 2
|Горкавенко Дмитрий 4 1
|Попов Анатолий 129 1
|Краснов Александр 74 1
|Кен Ху 10 1
|Сереченко Денис 13 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Черняев Александр 4 1
|Нахимовский Константин 1 1
|Вишневская Валерия 7 1
|Стародубов Виталий 10 1
|Hoffman Kevin - Хоффман Кевин 1 1
|Лямин Александр 74 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Покровский Иван 122 1
|Легостаева Светлана 91 1
|Дубинин Денис 8 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Батай Илья 55 1
|Лебедев Владимир 71 1
|Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 1
|Кабаков Ярослав 60 1
|Копысов Виталий 63 1
|Волдохин Сергей 11 1
|Овчинников Илья 7 1
|Александров Александр 72 1
|Lianhe Wu - Ляньхэ У 1 1
|Коннов Георгий 25 1
|Wang Leon - Ван Леон 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1934 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 2
|Huawei Central 14 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5943 1
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