Orion soft сообщила о включении СМР-платформы Cloudlink в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение, вошедшее в реестр, соответствует стандартам Минцифры РФ и рекомендовано

Orion soft сообщает о включении СМР-платформы Cloudlink в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение, вошедшее в Реестр, соответствует стандартам Минцифры России и рекомендо

ого цикла. С помощью процессоров Ascend сервис обрабатывает запросы для десятков миллиардов экземпляров и сотен миллиардов связей за секунды. - Сервис автономного вождения Оctopus, доступный в облаке Huawei Cloud , функционирует на основе платформы больших данных CarbonData от Huawei. Он эффективно обрабатывает огромные объемы информации, хранит петабайты данных тестирования систем вождения