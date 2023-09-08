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Huawei Cloud


 

Павел Кутаков , Архитектор облачных решений , Huawei "Облачные решения Huawei как базис трансформации финансового сектора". Конференция CNews "ИКТ в финансовом секторе 2021", 28 сентября 2021 года в Москве.


08.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО

Orion soft сообщила о включении СМР-платформы Cloudlink в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение, вошедшее в реестр, соответствует стандартам Минцифры РФ и рекомендовано
07.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО

Orion soft сообщает о включении СМР-платформы Cloudlink в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение, вошедшее в Реестр, соответствует стандартам Минцифры России и рекомендо
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace

нии доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, заключила партнерское соглашение с Huawei Cloud Marketplace, благодаря которому сервис Qrator Labs по защите от DDoS-атак теперь
20.09.2019 Huawei Cloud запускает 43 облачных сервиса на базе процессоров Ascend

ого цикла. С помощью процессоров Ascend сервис обрабатывает запросы для десятков миллиардов экземпляров и сотен миллиардов связей за секунды. - Сервис автономного вождения Оctopus, доступный в облаке Huawei Cloud, функционирует на основе платформы больших данных CarbonData от Huawei. Он эффективно обрабатывает огромные объемы информации, хранит петабайты данных тестирования систем вождения

14.03.2019 Huawei удвоит серверные мощности в своих российских ЦОДах

йская компания Huawei по истечении 2019 г. с момента запуска в России своего облачного подразделения сообщила о планах по удвоению обеспечивающих его серверных мощностей. На текущий момент российский Huawei Cloud базируется на 500 серверных стойках в трех ЦОДах в Москве. К концу 2019 г. в распоряжении этого подразделения окажется 1 тыс. стоек. Об этом рассказал директор Huawei Cloud

14.03.2019 Huawei планирует до 2020 года войти в тройку ведущих облачных провайдеров России

Выручка Huawei Cloud (Paas и Iaas), облачного подразделения компании Huawei, в 2018 г. достигла $2 млн за 1 год работы решения на российском рынке. Об этом CNews сообщила пресс-служба Huawei. Основными
15.11.2018 Huawei представила новую линейку Cloud Enterprise Communication

Huawei представила новые решения в серии CloudLink для обеспечения видеоконференцсвязи с удаленным телеприсутствием. CloudLink

07.09.2017 Huawei и Dassault Systèmes объединяют возможности платформ 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud

подписали протокол о намерениях, чтобы запустить платформу Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE в облаке Huawei Cloud. Партнерство позволит клиентам из различных отраслей получить доступ к интегриро
06.09.2017 Приложения Microsoft будут представлены на платформе Huawei Cloud

В ходе конференции Huawei Connect 2017 Huawei и Microsoft подписали протокол о намерениях, в рамках которого приложения Microsoft будут представлены на платформе Huawei Cloud. Две компании будут тесно сотрудничать в сфере открытых облачных сервисов чтобы обеспечить высочайшее качество услуг для предприятий и помочь им в процессе цифровой трансформации.

18.09.2014 Huawei представила облачные решения на Huawei Cloud Congress

Компания Huawei в рамках конференции Huawei Cloud Congress (HCC) 2014 представила ряд решений в таких областях, как центры обработки данных, конвергентные хранилища данных, облачные ОС и платформы для анализа больших данных, котор

Публикаций - 61, упоминаний - 69

Huawei Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3992 39
Orion soft - Орион софт - 132 14
Broadcom - VMware 2396 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 7
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 7
3data - 3дата 84 7
Google LLC 11904 6
Microsoft Corporation 24776 6
Yandex - Яндекс 7597 4
Intel Corporation 12269 4
Qualcomm Technologies 1842 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 534 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 3
IXcellerate - Икселерейт 126 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 3
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 3
Крок - Croc 1782 3
8382 3
МегаФон 9145 2
ИКС 327 2
Softline - Софтлайн 2919 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 2
DataPro - ДатаПро 93 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 2
Apple Inc 12226 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
SAP SE 5317 2
IBM - International Business Machines Corp 9463 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 733 2
Cisco Systems 5141 2
Red Hat 1322 2
Oracle Corporation 6747 2
Proxima 39 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 2
Системы документооборота 498 2
SAS Institute 982 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2852 2
Почта России ПАО 2146 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
МКБ - Московский кредитный банк 568 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 213 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
Югория - страховая компания 42 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
ВТБ Лизинг 68 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 129 1
Ингосстрах СПАО 426 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 11 1
Газпром ПАО 1358 1
Tesla Motors 401 1
Unsplash 936 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1248 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1545 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
Linux Foundation 187 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 218 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 29
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6245 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11256 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 19
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 16
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 14
OpenStack 500 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7594 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6772 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 12
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 519 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1102 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2829 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21048 10
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 10
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1579 10
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 782 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 947 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5870 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8773 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4089 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10304 8
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2734 7
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 316 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1509 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4018 6
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1929 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 125 14
Orion soft - Proxima DB 45 13
Orion soft - Nova Container Platform 44 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 7
Huawei nova - Серия смартфона 66 7
Linux OS 10149 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1307 6
Orion soft - Cloudlink 17 6
Huawei 3data Cloud 7 5
Apple iPhone 6 4863 5
Huawei FusionSphere 19 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 498 4
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 4
Microsoft Windows 15831 4
Google Android 14184 3
Intel x86 - архитектура процессора 1886 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 3
Nvidia Tesla GPU 168 3
Microsoft Azure 1420 3
Google Cloud Platform - GCP 317 3
Red Hat OpenShift 133 3
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1673 3
Apache Hadoop 437 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5368 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 631 3
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 38 3
Red Hat Ansible 110 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 194 2
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 2
Huawei Connect 14 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 182 2
Microsoft Windows 10 1795 2
Apple - App Store 2921 2
Apple iOS 7921 2
Apple macOS 2094 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2084 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Пярн Артур 13 5
Хала Илья 43 4
Wang Wei - Ванг Вэй 5 4
Мерещенко Сергей 5 4
Морарь Максим 21 4
Березин Максим 118 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 480 3
Кутаков Павел 6 3
Колбин Евгений 70 2
Xu Eric - Эрик Сюй 13 2
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 2
Родионова Любовь 8 2
Горкавенко Дмитрий 4 1
Попов Анатолий 129 1
Краснов Александр 74 1
Кен Ху 10 1
Сереченко Денис 13 1
Сорокоумов Александр 19 1
Черняев Александр 4 1
Нахимовский Константин 1 1
Вишневская Валерия 7 1
Стародубов Виталий 10 1
Hoffman Kevin - Хоффман Кевин 1 1
Лямин Александр 74 1
Овчинников Сергей 48 1
Покровский Иван 122 1
Легостаева Светлана 91 1
Дубинин Денис 8 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Батай Илья 55 1
Лебедев Владимир 71 1
Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 1
Кабаков Ярослав 60 1
Копысов Виталий 63 1
Волдохин Сергей 11 1
Овчинников Илья 7 1
Александров Александр 72 1
Lianhe Wu - Ляньхэ У 1 1
Коннов Георгий 25 1
Wang Leon - Ван Леон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 6
Европа 21871 3
Азия - Азиатский регион 5591 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 3
Германия - Федеративная Республика 12753 2
Китай - Шанхай 788 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14259 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7636 1
Сингапур - Республика 1865 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4028 1
Америка Южная 855 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Франция - Французская Республика 7888 1
Бразилия - Федеративная Республика 2383 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 569 1
Ближний Восток 2970 1
Япония 13343 1
Чили - Республика 473 1
Египет - Арабская Республика 1015 1
Кения - Республика 154 1
Земля - планета Солнечной системы 10441 1
Швеция - Королевство 3639 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Беларусь - Белоруссия 5779 1
Казахстан - Республика 5609 1
Америка Латинская 1830 1
Турция - Турецкая республика 2400 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5181 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4929 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5265 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5539 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8938 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4742 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6506 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2471 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5869 2
Экономический эффект 1098 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7849 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11069 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6282 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8168 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2540 2
Энергетика - Energy - Energetically 5189 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 961 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1933 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3304 2
Аудит - аудиторский услуги 2760 2
Список системообразующих предприятий РФ 292 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 2
Huawei Central 14 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 4
IDC - International Data Corporation 4913 2
Gartner - Гартнер 3566 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Fortune Global 500 286 1
Fortune Global 100 140 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 106 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
Huawei SoftCom – телеком нового поколения 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
CSTB Telecom & Media 58 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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