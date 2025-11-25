Интегрированная платформа Langflow представляет собой среду для визуального проектирования сложных конвейеров обработки данных с использованием больших языковых моделей (LLM). Этот программный комплекс обеспечивает ускоренное создание прототипов AI-решений и промышленное развертывание интеллектуальных систем, включая RAG-архитектуры, диалоговые агенты и чат-боты. Система визуализирует логику работы алгоритмов, делая процессы прозрачными и понятными для всех участников проекта. Поддержка интеграций с LLM, векторными базами данных и внешними API позволяет без разрыва переходить от экспериментов к промышленной эксплуатации.

