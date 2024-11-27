В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта налитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта. Стали доступны обращение к LLM-моделям для более глубокого анализа диалогов, упрощена работа с поисковыми запросами и вн

Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов ИИ-алгоритмами уязвимы для ИТ-взлома. Как пишет издание Toms Hardware, если взлом языковой модели (LLM) на компьютере может повлечь нежелательные последствия, то взлом роботов и беспилотных ав

Четверть россиян верят — в будущем нейросети смогут испытывать эмоции тории Касперского» решили выяснить, как россияне относятся к нейросетям и большим языковым моделям (LLM): где уже используют, в каких областях видят перспективы применения, а еще — наделяют ли

В Общегородском контакт-центре начали тестировать новые языковые модели для улучшения качества консультаций Общегородском контакт-центре в пилотном режиме начали использование новых больших языковых моделей (LLM – large language model). Это тип искусственного интеллекта, который позволяет голосовому

В «Лаборатории Касперского» выяснили, как нейросети выдают злоумышленников ании фишинговые и скам-ресурсы и выяснили, какие артефакты могут оставлять большие языковые модели (LLM) на фальшивых страницах. Речь идёт о признаках, указывающих, что поддельный ресурс создан

«Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта Центр искусственного интеллекта «Т-Банка» открыл доступ к бесплатной библиотеке инструментов Turbo Alignment для обучения больших языковых моделей (LLM) под задачи бизнеса. Библиотека позволит компаниям не разрабатывать ИИ-приложения с нуля, а использовать уже готовые инструменты. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Turbo Align

«Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта Центр искусственного интеллекта «Т-Банка» открыл доступ к бесплатной библиотеке инструментов Turbo Alignment для обучения больших языковых моделей (LLM) под задачи бизнеса. Библиотека позволит компаниям не разрабатывать ИИ-приложения с нуля, а использовать уже готовые инструменты. Об этом было объявлено на форуме инновационных финансовых т

Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и лишним расходам Григорий Выгон управляю

Теперь доказано: Искусственный интеллект не умеет рассуждать, а лишь имитирует мышление Имитация мышления Проведенные экспертами корпорации Apple исследования наглядно продемонстрировали, что практически все LLM, в том числе ChatGPT, вопреки распространенному мнению, не способны думать и рассуждать так, как это происходит у человека. Об этом в середине октября 2024 г. пишет издание TechСrunch. Несм

Строим диалог: как создать коммуникативный ИИ и настроить его под свои задачи сятилетий человеческий язык, полный контекстов, эмоций и нюансов оставался непостижимым для компьютеров. Но со временем человек научился строить общение с машинами с помощью больших языковых моделей (LLM). Это положило начало взрывному развитию роботов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Однако LLM все еще не могут обеспечить четкий контроль и предсказуемость в коммуникации

Ученые ИТМО автоматизировали разработку отраслевых систем ИИ с помощью больших языковых моделей твенного интеллекта, которая объединила автоматическое машинное обучение и большие языковые модели. LLM-агент в этом решении служит гибким интерфейсом между пользователем и AutoML, отчасти заме

Пять проблем LLM, GPT и умных чат-ботов, которые пытается решить все человечество дит для задач машинного обучения. Обычные процессоры CPU, конечно, могут использоваться для запуска LLM, но гораздо менее эффективно, чем GPU. Однако стоимость GPU высока и существенно выросла

Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR помогает в задачах разметки текста, распознавания именованных сущностей и категоризации документов. LLM для генерации текста LLM, или Large Language Model, — это большая языковая модель,

МТS AI научила свою большую языковую модель общаться на татарском языке текстами на татарском языке. MTS AI представила новую версию своей большой языковой модели Cotype. LLM способна обрабатывать документы объемом до 8 тыс. токенов (примерно 5 листов A4), извлека

МТС будет запускать новые продукты с помощью искусственного интеллекта МТС сообщила о внедрении большой языковой модели (LLM) MTS AI в Front Platform — платформу для ускорения запуска сайтов и мобильных приложений.

MTS AI представил обновленную LLM Cotype Pro с низким потреблением вычислительных мощностей нная MTS AI специально для работы с корпоративными данными. Она обучена на большом объеме деловой переписки, должностных инструкций, документации и прочих текстов, что обеспечивает высокую экспертизу LLM в этой области и позволяет использовать ИИ в бизнес-процессах. Cotype входит в топ-3 русскоязычных моделей, согласно бенчмарку MERA. «Увеличенный объем запоминания контекста без потери данн

Raft и ИТМО запустили лабораторию по развитию безопасности в сфере ИИ и больших языковых моделей Компания Raft совместно с AI Talent Hub университета ИТМО и Napoleon IT создала LLM Security Lab. Новая лаборатория станет ключевым центром исследований в области безопаснос

Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек ак и для российских. Если следовать мировым трендам, то решением проблемы может стать использование LLM-библиотек с открытым исходным кодом в открытом доступе. По сути, это уже готовый инструме

Axenix разработала LLM-платформу BotAx для создания чат-ботов Компания Axenix выводит на рынок LLM-платформу (Large Language Model) BotAx. Решение на основе генеративного искусственного ин

LLM-технологии сделают чат-боты неотличимыми от живого общения в ближайшие годы общения. Этому способствует использование передовых технологий ИИ, таких как Large Language Model (LLM). Сельдемиров объяснил, что LLM – это тип ИИ, созданный для обработки и генерации

Serverspace анонсирует новый сервис: доступ к большим языковым моделям через API из панели управления Международный облачный провайдер Serverspace анонсирует запуск нового сервиса, предоставляющего доступ к большим языковым моделям (LLM) через API. Этот сервис позволит разработчикам и предприятиям интегрировать передовые возможности искусственного интеллекта в свои приложения прямо из панели управления Serverspace. Об этом

MTS AI запустила речевую аналитику с LLM для центров обслуживания клиентов может по текстовому запросу получить подсказку с ответом прямо во время разговора, а аналитик — найти все жалобы клиентов по определенной теме или за конкретный отрезок времени. Благодаря интеграции LLM с сервисом речевой аналитики операторы, супервизоры, аналитики могут искать информацию в коммуникациях с клиентами по текстовому описанию. Достаточно задать запрос «найди все негативные отз

Naumen запускает LLM-лабораторию Naumen объявила о запуске лаборатории LLM (большая языковая модель) для применения технологий генеративного искусственного интеллек

Причины бума на рынке GPU Cloud Развитие LLM LLM, или Large Language Model (крупные языковые модели), представляют собой класс мощных

ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM систем ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM систем. Студенты университета Иннополис являются первыми контрибьюторами проекта. Об этом

Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов шила свой продукт по интеллектуальному анализу обратной связи «Наполеон.Отзывы». Теперь собственная LLM-модель, использующая 7 млрд параметров, способна анализировать комментарии в соцсетях и о

На каком языке думают нейросети? Большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT от Open AI и Gemini от Google, удивляют способностью хорошо понимать запросы пользователей и естественно им отвечать. С этими LLM можно взаимодействовать на любом

MTS AI создала большую языковую модель для корпоративного сектора ент и другие отделы, которые занимаются сопровождением персонала. Клиенты MTS AI могут использовать LLM отдельно, либо вместе с другими продуктами компании. Например, решение на основе MTS AI C

Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ ыми моделями, подобными ChatGPT, Gemini, YandexGPT, GigaChat. Для хостинга и дообучения собственных LLM-моделей, а также доступа к генеративным моделям через API компания-разработчик анонсирует