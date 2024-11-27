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MLOps LLM Large Language Model большая языковая модель Prompt engineering Промпт-инжиниринг


Большая языковая модель (LLM) — это нейросетевая модель, использующая алгоритмы машинного обучения, обученные на огромных корпусах данных для понимания и обработки текста. Она позволяет обобщать, прогнозировать и генерировать человеческие языки на основе больших наборов текстовых данных. Принцип работы таких моделей основан на определении вероятностного сочетания слов и их значений в заданном контексте с использованием определённых алгоритмов вычислений.


27.11.2024 В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта

налитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта. Стали доступны обращение к LLM-моделям для более глубокого анализа диалогов, упрощена работа с поисковыми запросами и вн
26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов

ИИ-алгоритмами уязвимы для ИТ-взлома. Как пишет издание Toms Hardware, если взлом языковой модели (LLM) на компьютере может повлечь нежелательные последствия, то взлом роботов и беспилотных ав
18.11.2024 Четверть россиян верят — в будущем нейросети смогут испытывать эмоции

тории Касперского» решили выяснить, как россияне относятся к нейросетям и большим языковым моделям (LLM): где уже используют, в каких областях видят перспективы применения, а еще — наделяют ли

05.11.2024 В Общегородском контакт-центре начали тестировать новые языковые модели для улучшения качества консультаций

Общегородском контакт-центре в пилотном режиме начали использование новых больших языковых моделей (LLM – large language model). Это тип искусственного интеллекта, который позволяет голосовому

31.10.2024 В «Лаборатории Касперского» выяснили, как нейросети выдают злоумышленников

ании фишинговые и скам-ресурсы и выяснили, какие артефакты могут оставлять большие языковые модели (LLM) на фальшивых страницах. Речь идёт о признаках, указывающих, что поддельный ресурс создан
17.10.2024 «Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта

Центр искусственного интеллекта «Т-Банка» открыл доступ к бесплатной библиотеке инструментов Turbo Alignment для обучения больших языковых моделей (LLM) под задачи бизнеса. Библиотека позволит компаниям не разрабатывать ИИ-приложения с нуля, а использовать уже готовые инструменты. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Turbo Align
16.10.2024 «Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта

Центр искусственного интеллекта «Т-Банка» открыл доступ к бесплатной библиотеке инструментов Turbo Alignment для обучения больших языковых моделей (LLM) под задачи бизнеса. Библиотека позволит компаниям не разрабатывать ИИ-приложения с нуля, а использовать уже готовые инструменты. Об этом было объявлено на форуме инновационных финансовых т
Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам

Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и лишним расходам Григорий Выгон управляю
16.10.2024 Теперь доказано: Искусственный интеллект не умеет рассуждать, а лишь имитирует мышление

Имитация мышления Проведенные экспертами корпорации Apple исследования наглядно продемонстрировали, что практически все LLM, в том числе ChatGPT, вопреки распространенному мнению, не способны думать и рассуждать так, как это происходит у человека. Об этом в середине октября 2024 г. пишет издание TechСrunch. Несм
07.10.2024 Строим диалог: как создать коммуникативный ИИ и настроить его под свои задачи

сятилетий человеческий язык, полный контекстов, эмоций и нюансов оставался непостижимым для компьютеров. Но со временем человек научился строить общение с машинами с помощью больших языковых моделей (LLM). Это положило начало взрывному развитию роботов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Однако LLM все еще не могут обеспечить четкий контроль и предсказуемость в коммуникации
30.09.2024 Ученые ИТМО автоматизировали разработку отраслевых систем ИИ с помощью больших языковых моделей

твенного интеллекта, которая объединила автоматическое машинное обучение и большие языковые модели. LLM-агент в этом решении служит гибким интерфейсом между пользователем и AutoML, отчасти заме
30.09.2024 Пять проблем LLM, GPT и умных чат-ботов, которые пытается решить все человечество

дит для задач машинного обучения. Обычные процессоры CPU, конечно, могут использоваться для запуска LLM, но гораздо менее эффективно, чем GPU. Однако стоимость GPU высока и существенно выросла

30.09.2024 Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR

помогает в задачах разметки текста, распознавания именованных сущностей и категоризации документов. LLM для генерации текста LLM, или Large Language Model, — это большая языковая модель,
10.09.2024 МТS AI научила свою большую языковую модель общаться на татарском языке

текстами на татарском языке. MTS AI представила новую версию своей большой языковой модели Cotype. LLM способна обрабатывать документы объемом до 8 тыс. токенов (примерно 5 листов A4), извлека
04.09.2024 МТС будет запускать новые продукты с помощью искусственного интеллекта

МТС сообщила о внедрении большой языковой модели (LLM) MTS AI в Front Platform — платформу для ускорения запуска сайтов и мобильных приложений.
28.08.2024 MTS AI представил обновленную LLM Cotype Pro с низким потреблением вычислительных мощностей

нная MTS AI специально для работы с корпоративными данными. Она обучена на большом объеме деловой переписки, должностных инструкций, документации и прочих текстов, что обеспечивает высокую экспертизу LLM в этой области и позволяет использовать ИИ в бизнес-процессах. Cotype входит в топ-3 русскоязычных моделей, согласно бенчмарку MERA. «Увеличенный объем запоминания контекста без потери данн
21.08.2024 Raft и ИТМО запустили лабораторию по развитию безопасности в сфере ИИ и больших языковых моделей

Компания Raft совместно с AI Talent Hub университета ИТМО и Napoleon IT создала LLM Security Lab. Новая лаборатория станет ключевым центром исследований в области безопаснос
19.08.2024 Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек

ак и для российских. Если следовать мировым трендам, то решением проблемы может стать использование LLM-библиотек с открытым исходным кодом в открытом доступе. По сути, это уже готовый инструме
14.08.2024 Axenix разработала LLM-платформу BotAx для создания чат-ботов

Компания Axenix выводит на рынок LLM-платформу (Large Language Model) BotAx. Решение на основе генеративного искусственного ин
19.07.2024 LLM-технологии сделают чат-боты неотличимыми от живого общения в ближайшие годы

общения. Этому способствует использование передовых технологий ИИ, таких как Large Language Model (LLM). Сельдемиров объяснил, что LLM – это тип ИИ, созданный для обработки и генерации

27.06.2024 Serverspace анонсирует новый сервис: доступ к большим языковым моделям через API из панели управления

Международный облачный провайдер Serverspace анонсирует запуск нового сервиса, предоставляющего доступ к большим языковым моделям (LLM) через API. Этот сервис позволит разработчикам и предприятиям интегрировать передовые возможности искусственного интеллекта в свои приложения прямо из панели управления Serverspace. Об этом
07.06.2024 MTS AI запустила речевую аналитику с LLM для центров обслуживания клиентов

может по текстовому запросу получить подсказку с ответом прямо во время разговора, а аналитик — найти все жалобы клиентов по определенной теме или за конкретный отрезок времени. Благодаря интеграции LLM с сервисом речевой аналитики операторы, супервизоры, аналитики могут искать информацию в коммуникациях с клиентами по текстовому описанию. Достаточно задать запрос «найди все негативные отз
03.06.2024 Naumen запускает LLM-лабораторию

Naumen объявила о запуске лаборатории LLM (большая языковая модель) для применения технологий генеративного искусственного интеллек
27.05.2024 Причины бума на рынке GPU Cloud

Развитие LLM LLM, или Large Language Model (крупные языковые модели), представляют собой класс мощных

25.04.2024 ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM систем

ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM систем. Студенты университета Иннополис являются первыми контрибьюторами проекта. Об этом
18.04.2024 Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов

шила свой продукт по интеллектуальному анализу обратной связи «Наполеон.Отзывы». Теперь собственная LLM-модель, использующая 7 млрд параметров, способна анализировать комментарии в соцсетях и о
17.04.2024 На каком языке думают нейросети?

Большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT от Open AI и Gemini от Google, удивляют способностью хорошо понимать запросы пользователей и естественно им отвечать. С этими LLM можно взаимодействовать на любом
21.02.2024 MTS AI создала большую языковую модель для корпоративного сектора

ент и другие отделы, которые занимаются сопровождением персонала. Клиенты MTS AI могут использовать LLM отдельно, либо вместе с другими продуктами компании. Например, решение на основе MTS AI C
11.12.2023 Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ

ыми моделями, подобными ChatGPT, Gemini, YandexGPT, GigaChat. Для хостинга и дообучения собственных LLM-моделей, а также доступа к генеративным моделям через API компания-разработчик анонсирует
21.09.2023 Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса

ме того, у Jay CoPilot есть API для интеграции непосредственно с информационными системами компаний и рабочими местами сотрудников. Кроме нейросетевых моделей, под капотом «Джей» работает собственная LLM модель JustGPT, основанная на open-source модели LLaMA-2. Модель была дообучена на собранном Just AI инструктивном датасете и содержит 70 млрд параметров. Время основного дообучения состави

Публикаций - 233, упоминаний - 317

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 216 29
Yandex - Яндекс 7322 27
Google LLC 11770 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12511 23
Microsoft Corporation 24611 20
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 19
Telegram Group 1966 12
Napoleon IT - Наполеон Айти 49 12
Nvidia Corp 3485 11
ИИ-Технологии 103 11
8204 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3889 8
Intel Corporation 12188 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 312 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4871 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 444 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 7
Softline - Sl Soft - Сл Софт 230 7
Softline - Софтлайн 2802 7
Apple Inc 12080 6
GitHub 811 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1867 6
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 153 5
SAP SE 5272 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1172 5
Ростелеком 9683 5
Diasoft - Диасофт 869 5
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 184 5
Ростелеком - TData - ТДата 23 5
Amazon Inc - Amazon.com 2996 4
McKinsey & Company Int 248 4
Цифра ГК 2423 4
Promt - Промт 292 4
i-Free Just AI 30 4
Oracle Corporation 6684 4
Selectel - Селектел 383 3
Ланит - Норбит - Norbit 368 3
Alibaba Group 422 3
Prof IT - Проф ИТ 12 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7289 33
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 959 12
Unsplash 749 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2800 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 454 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1024 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 200 5
Газпром ПАО 1342 4
Лента - Сеть розничной торговли 2078 4
Газпром нефть 617 4
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 70 4
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 43 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 779 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 914 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
ГПБ - Газпромбанк 1083 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 505 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 850 2
Русагро Группа Компаний 276 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 231 2
Kari - Кари - сеть магазинов 72 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 2
Бристоль - сеть магазинов 30 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 50 2
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 2
Увелка 11 2
Рапид Био 101 2
Почта России ПАО 2111 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 2
ВЫГОН Консалтинг 2 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 370 2
Верный - торговая сеть 291 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 139 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 18 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 459 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 451 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 335 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11596 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1892 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2788 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4736 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4502 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5902 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1512 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4947 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3044 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 328 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4068 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1963 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1391 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 313 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1371 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5428 2
Федеральное казначейство России 1771 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2495 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3273 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3329 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2883 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1203 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 37 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 198 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1432 2
АФТ - Ассоциация Финтех 162 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 2
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13293 206
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4086 100
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4973 82
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МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 15 14
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Python - высокоуровневый язык программирования 924 11
Linux OS 9926 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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