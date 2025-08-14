Cloud.ru временно открыл бесплатный доступ к open source LLM, включая 120B от OpenAI и Qwen3-480B

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru открывает бесплатный доступ к каталогу LLM Evolution Foundation Models. До 31 октября 2025 г. пользователи могут получить бесплатный доступ к 16 востребованным open source-моделям, таким как OpenAI gpt-oss-120B, Qwen3-Coder-480B, Devstral и другие. Модели подключаются через OpenAI-совместимый API — без развёртывания собственной инфраструктуры.

Дмитрий Юдин, руководитель направления AI провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru, сказал: «Интерес к генеративному AI со стороны бизнеса и госсектора устойчиво растёт, но реальное внедрение пока сильно отстаёт от уровня обсуждений. Мы открыли бесплатный доступ к крупным LLM — чтобы упростить старт, помочь быстрее запускать эксперименты и снять основные барьеры: инфраструктурные, организационные, финансовые».

Модели из каталога Evolution Foundation Models уже доступны пользователям Cloud.ru — доступ открывается автоматически. Для стабильной работы предусмотрены ограничения по количеству токенов, запросов и аккаунтов. В каталоге также доступны инструменты для построения баз знаний и реализации Retrieval-Augmented Generation — через сервис Evolution Managed RAG.

Пользователи Cloud.ru уже применяют модели из каталога Evolution Foundation Models для решения практических задач: от генерации кода и текстов до автоматизации продаж и поддержки. На базе LLM создают чат-ботов для снижения нагрузки на операторов, корпоративных агентов для поиска и анализа данных, а также решения на основе RAG — для работы с внутренними документами и базами знаний.