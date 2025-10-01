Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184089
ИКТ 14313
Организации 11112
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26296
Персоны 79106
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Сбер Cloud.ru Evolution Cloud.ru Evolution Stack Cloud.ru Evolution ML Inference Cloud.ru Evolution Data Platform


  • Cloud.ru представила в 2025 году облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа создана и размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации.
  • Cloud.ru Evolution Stack — это модульная облачная платформа для создания частного, гибридного или распределённого облака с учётом существующего IT-ландшафта компании. ПО отличается надёжностью и отказоустойчивостью при промышленной эксплуатации, так как было протестировано на реальных нагрузках корпоративных клиентов в публичном облаке Cloud.ru Evolution, которое построено на том же технологическом стеке и имеет с дистрибутивом единую кодовую базу. 
  • Cloud.ru Evolution AI Factory – это цифровая фабрика готовых сервисов. Она объединит облачные AI- и ML-инструменты для работы с генеративными нейросетями и управления жизненным циклом приложений на базе AI. Универсальная среда предоставит  спектр возможностей: от обучения моделей до запуска мультиагентных систем. С ее помощью компаниям любого масштаба будет проще разрабатывать AI-агентов и внедрять их в бизнес.
  • Cloud.ru Evolution ML Inference –   облачный сервис для инференса (вывода) больших языковых моделей (LLM) с возможностью разделения графических процессоров (GPU) и гибким подходом к утилизации вычислительных ресурсов. Помимо уже доступных в рамках сервиса Cloud.ru моделей GigaChat бизнес может запускать и развертывать собственные AI-модели и любые ML/DL open source модели из библиотеки Hugging Face на базе облачных GPU в несколько кликов.  

УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Платформа Cloud.ru Evolution Stack получила сертификат ФСТЭК России 3
03.09.2025 Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось собственным сервисом для безопасного удаленного подключения к облаку 1
03.09.2025 В облаке Cloud.ru Evolution появится новая функциональность для организации сетевой связности между облачными ресурсами разных проектов и компаний 1
03.09.2025 Cloud.ru запускает платформу для полного цикла работ с данными Evolution Data Platform в коммерческую эксплуатацию 3
03.09.2025 Cloud.ru добавил в ИИ-помощника «Клаудию» новые сценарии: SRE-агент и FinOps-оптимизация 1
03.09.2025 Cloud.ru делает открытые LLM доступнее 1
25.06.2025 Бизнесу и разработчикам стали доступны инструменты Cloud.ru Evolution AI Factory для работы с искусственным интеллектом в облаке 4
25.06.2025 Cloud.ru представил ИИ-помощника для автоматизации работы с облаком и управления инфраструктурой 1
22.05.2025 Гузелия Мошнина, Cloud.ru: Чтобы ИИ заработал, нужны качественные данные 2
17.04.2025 Cloud.ru анонсировал управляемый сервис для инференса больших языковых моделей в облаке с разделением GPU 2
10.04.2025 Платформенные сервисы от Cloud.ru обеспечат бизнесу максимальную гибкость при работе с большими данными в облаке 1
10.04.2025 Cloud.ru разработает гибридное облако с поддержкой искусственного интеллекта 5
10.04.2025 Cloud.ru выпустит решение полного цикла для работы с искусственным интеллектом в облаке 4
18.03.2025 Cloud.ru запустил платформу для создания частного и гибридного облака 3
03.03.2025 Cloud.ru открыл третью зону доступности и аттестовал платформу Cloud.ru Evolution для работы с персональными данными 1
14.02.2025 В публичном облаке Cloud.ru Evolution появился сервис для создания и управления сетевыми связями 1
26.12.2024 Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось сервисами для обработки данных 1
20.12.2024 Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру 2
16.12.2024 Андрей Зотов -

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

 1
05.12.2024 Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса 2
25.10.2024 Облачную платформу Cloud.ru Evolution протестировали более 30 тысяч клиентов 1
24.10.2024 Cloud.ru запустил сервис по аренде выделенных физических серверов на платформе Cloud.ru Evolution 1
15.10.2024 Cloud.ru подтвердил лидерство среди провайдеров PaaS и IaaS в России в ежегодном рейтинге CNews 1
10.10.2024 Девелоперская компания «Страна Девелопмент» полностью перенесла ИT-инфраструктуру в облако Cloud.ru 1
31.07.2024 В России может появиться услуга страхования от рисков импортозамещения в ИТ 1
27.06.2024 Cloud.ru разрабатывает программное обеспечение, позволяющее компаниям строить частные облачные платформы в своем контуре 3
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 2
10.04.2024 В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы 1
21.03.2024 Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution 1
12.03.2024 Cloud.ru проведет конференцию облачных технологий GoCloud 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1

Публикаций - 32, упоминаний - 58

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 497 30
Hugging Face 35 3
Nginx - Энджайникс 184 2
Broadcom - VMware - Greenplum 119 2
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 19 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13851 1
Oracle Corporation 6838 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 671 1
i-Free Just AI 41 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 1
Luxms 94 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 64 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 54 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 734 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 128 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 13 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 38 1
DeepSeek - ДипСик 86 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 26 1
Softline - Софтлайн 3170 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1320 2
РЖД - Российские железные дороги 1982 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2639 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 934 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 463 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2956 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1760 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1324 1
Альфа-Банк 1842 1
Лента - Сеть розничной торговли 2234 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 532 1
Синара ГК - Sinara Group 113 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 12 1
Страна Девелопмент 7 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 318 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 201 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 177 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7959 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4732 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1019 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3417 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5129 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5163 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2115 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3314 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3314 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 98 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 196 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 311 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 11 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 49 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22611 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16913 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16840 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16866 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5724 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2899 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31500 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8031 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22339 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12162 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7265 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3006 8
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 333 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11783 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33309 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5150 7
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 811 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 649 7
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1288 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1219 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4066 6
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 932 6
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 570 6
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 192 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4485 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6583 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2707 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5860 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1154 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1714 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 274 5
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 239 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30804 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9982 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12789 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12794 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2782 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 579 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 46 5
Docker - Платформа распределённых приложений 410 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1449 4
СалютДевайсы - GigaChat 318 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 3
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 79 3
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 82 3
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 50 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 149 3
Meta Platforms - Facebook - Trino 21 2
Microsoft Office 3903 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 334 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 2
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 132 2
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 36 2
MIND Software - MIND Migrate 12 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 923 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1040 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 827 1
Logink - Китайская национальная платформа для логистики 2 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 376 1
Apple - App Store 2980 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 1
Oracle Java - язык программирования 3305 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 771 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
НКТ - Р7-Офис 460 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Calypso 24 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3409 1
Luxms BI 92 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 117 1
OpenAI ChatGPT 473 1
1С:ERP Управление предприятием 676 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 78 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 139 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 598 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 229 1
Колбин Евгений 77 9
Тафеенко Анастасия 5 5
Бутримов Никита 4 4
Шульга Владимир 10 3
Зотов Андрей 35 3
Семион Кирилл 42 2
Леглер Евгений 1 1
Давыдова Полина 17 1
Демидов Сергей 127 1
Алифанов Кирилл 70 1
Назарова Анна 52 1
Егоров Даниил 23 1
Гришин Дмитрий 209 1
Попов Денис 14 1
Кутузов Максим 21 1
Грачева Мария 10 1
Копысов Виталий 63 1
Тихомиров Сергей 18 1
Попов Павел 23 1
Кузьмин Василий 11 1
Горожанкин Алексей 18 1
Данилина Марианна 24 1
Тятенкова Елена 25 1
Козлов Виктор 5 1
Табаков Вадим 5 1
Соболев Павел 3 1
Гераськин Павел 4 1
Тульчинский Станислав 78 1
Тютюнник Александр 41 1
Коресталев Андрей 15 1
Рылеев Денис 16 1
Чекмарев Анатолий 4 1
Комлев Николай 108 1
Ахмадышин Радион 1 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Болотин Алексей 1 1
Чепельков Алексей 1 1
Цепков Максим 1 1
Козин Антон 1 1
Мошнина Гузелия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45189 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17927 1
Индия - Bharat 5630 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53165 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54247 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11583 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5414 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50536 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9902 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14785 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19982 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25540 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6696 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2957 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6155 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1599 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6249 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2341 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2649 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6763 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17168 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6575 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5202 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6133 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3723 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2265 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 728 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2232 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 203 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5211 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7912 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5884 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2821 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2561 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1800 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1312 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 594 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 155 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4189 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3618 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7230 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 162 1
Gartner - Гартнер 3593 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 1
Allied Market Research 21 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 946 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2122 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 354 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще