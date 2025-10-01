Получите все материалы CNews по ключевому слову
- Cloud.ru представила в 2025 году облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа создана и размещена в России, что делает ее независимой от внешних обстоятельств и гарантирует стабильность работы в любой ситуации.
- Cloud.ru Evolution Stack — это модульная облачная платформа для создания частного, гибридного или распределённого облака с учётом существующего IT-ландшафта компании. ПО отличается надёжностью и отказоустойчивостью при промышленной эксплуатации, так как было протестировано на реальных нагрузках корпоративных клиентов в публичном облаке Cloud.ru Evolution, которое построено на том же технологическом стеке и имеет с дистрибутивом единую кодовую базу.
- Cloud.ru Evolution AI Factory – это цифровая фабрика готовых сервисов. Она объединит облачные AI- и ML-инструменты для работы с генеративными нейросетями и управления жизненным циклом приложений на базе AI. Универсальная среда предоставит спектр возможностей: от обучения моделей до запуска мультиагентных систем. С ее помощью компаниям любого масштаба будет проще разрабатывать AI-агентов и внедрять их в бизнес.
- Cloud.ru Evolution ML Inference – облачный сервис для инференса (вывода) больших языковых моделей (LLM) с возможностью разделения графических процессоров (GPU) и гибким подходом к утилизации вычислительных ресурсов. Помимо уже доступных в рамках сервиса Cloud.ru моделей GigaChat бизнес может запускать и развертывать собственные AI-модели и любые ML/DL open source модели из библиотеки Hugging Face на базе облачных GPU в несколько кликов.
