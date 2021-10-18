OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса

Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait 1

Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM 1

Nexign заменит систему биллинга в Ucell 1

Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite 1

Nexign и Tele2 завершили проект внедрения системы автоматизации расчетов с партнерами 1

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Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского 1

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Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform 1

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Huawei подписала протокол о намерениях с Netscout в рамках инициативы OSSii 2

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