OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса

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18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait 1
11.10.2021 Российский open-source проект Allure Report генерирует более 26 миллионов тестовых отчетов ежемесячно 1
28.04.2021 «Эр-телеком» автоматизирует основные бизнес-процессы при помощи IBM 1
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM 1
12.11.2020 Nexign выводит на рынок решение Instant BSS для ускорения запуска новых бизнес-направлений в области мобильной связи 1
09.11.2020 Nexign заменит систему биллинга в Ucell 1
07.10.2020 Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite 1
07.08.2020 Бывший ИТ-директор «Сибура» присоединился к команде «Почты России» 1
14.07.2020 «ИКС Холдинг» расширяет сотрудничество с ведущими техническими вузами России 1
04.06.2020 Экс-глава департамента по работе с клиентами Nexign назначен коммерческим директором 1
28.01.2020 Nexign и Tele2 завершили проект внедрения системы автоматизации расчетов с партнерами 1
21.05.2019 Ericsson открыла Центр 5G инноваций в Москве 1
25.03.2019 Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского 1
30.05.2018 VMware представила дистрибутив Integrated OpenStack 5 на базе OpenStack Queens 1
23.04.2018 Зачем телекому большие данные 3
26.02.2018 «Ростелеком» и «Петер-Сервис» начали внедрение единой BSS-системы 4
21.02.2018 «Техносерв» обеспечит поддержку системы связи для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
03.11.2017 «Мегафон» запустил систему, заменяющую 2 тыс. инженеров 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform 1
30.03.2017 Ericsson объявила о реструктуризации и новой бизнес-стратегии 2
09.02.2017 Nokia покупает ведущего производителя систем для биллинга 2
09.02.2017 Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний 1
12.12.2016 «Роснано» и «Инити» завершили проект комплексной системы мониторинга инфраструктуры ЦОД 1
07.11.2016 Дальневосточный филиал «Ростелекома» заработал ₽50 млн благодаря новой CRM 1
01.11.2016 Red Hat и Ericsson будут совместо продвигать решения с открытым кодом для телекоммуникаций 1
29.07.2016 Brain4Net выпустила комплексное решение для модернизации крупных корпоративных WAN-сетей 1
13.07.2016 Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum 1
21.06.2016 AT Consulting будет внедрять OSS/BSS-системы от Ericsson 1
10.05.2016 Huawei подписала протокол о намерениях с Netscout в рамках инициативы OSSii 2
19.04.2016 Массимо Фатато стал вице-президентом Red Hat по телеком-решениям в регионе EMEA 1
22.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестировал в российского разработчика ПО Brain4Net 1
22.03.2016 Российский разработчик получил 100 млн от «Ростелекома» и Leta 1
01.02.2016 Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром 13
30.10.2015 Ericsson разработает IoT-решение для виноделия 1
16.10.2015 SwissQual и Start разработают интерфейс к системе SwissQual NQDI для обогащения решения Start iOSS 1
04.09.2015 У «Ростелекома» обнаружилась «дочка» — интегратор с миллиардными заказами 1
12.05.2015 Как российскому разработчику специализированного ПО выжить в кризис 2
27.04.2015 МТС завершают перевод ИТ-инфраструктуры на унифицированную платформу 6
14.04.2015 «Ростелеком» переходит к единой политике учета абонентов 1

Публикаций - 138, упоминаний - 208

OSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 12
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 7
IBM 3539 5
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 5
Microsoft Corporation 11077 5
Ericsson 860 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Cisco Systems 2040 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 2
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 2
Intel Corporation 4175 2
Dell EMC 2400 2
Amdocs 54 2
Spitch 3 1
Sony Ericsson 470 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Eastwind - Восточный Ветер 22 1
Samsung Electronics 5666 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
Ростелеком ЦентрТелеком 190 1
Verysell - Верисел 91 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
М2М телематика 165 1
BT Group - British Telecommunications 83 1
Nortel Networks 222 1
Anritsu Corporation 7 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Ericsson Television - Tandberg Television 8 1
Почта России ПАО 1572 1
UDR Inc 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Аэрофлот 493 1
Метрополис ТРК 29 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 5 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
OpenStack 347 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 86 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Flash 474 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 10 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 346 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
UDR - User Data Repository - База данных абонентов и связанных с ними услуг и тарифных планов 4 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 10 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 18 1
K2K - Keystone to Keystone federation - модель интеграции учетных записей 1 1
Java - Язык программирования 1176 3
Brain4Net B4N Service Platform 12 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 46 2
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 2
Eastwind Billing System 7 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
VMware Identity Manager 11 1
HPE Integrity Superdome X - серия серверов 7 1
Brain4Net B4N CDN-Controller 4 1
Brain4Net B4N Orchestrator 3 1
Brain4Net B4N SD-WAN Transport 1 1
Red Hat JBoss Middleware 11 1
OpenStack Cinder 13 1
Nexign Converged BSS 2 1
Eastwind Call Register 4 1
Eastwind Mobile Contact 2 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 1
Eastwind Contact Center 4 1
EastWind Multimedia Ring Back Tone 1 1
EastWind Voice SMS 1 1
EastWind Data Expert 1 1
EastWind Content Management System 1 1
EastWind MMS Center 1 1
EastWind Billing & Customer Care 1 1
Microsoft Dynamics CRM 387 1
VMware vSphere 281 1
VMware Integrated OpenStack - VIO 12 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 1
VMware NSX-T Data Center 2 1
Nexign Instant BSS 1 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Щапов Олег 24 5
Горьков Игорь 15 4
Гулидин Андрей 4 3
Мякишева Марина 84 2
Басов Алексей 79 2
Учамприн Андрей 5 1
Соколюк Валерий 26 1
Лебедев Павел 21 1
Хомченко Дмитрий 10 1
Семынин Дмитрий 3 1
Мотовилов Андрей 1 1
Карпов Алексей 21 1
Тищенко Андрей 12 1
Щуров Алексей 8 1
Волынкин Алексей 2 1
Куприянов Алексей 4 1
Мамров Алексей 1 1
Ведин Алексей 1 1
Дробязкин Александр 1 1
Румянков Александр 1 1
Самойленко Максим 65 1
Ипатов Вадим 80 1
Мамаев Александр 1 1
Князев Александр 12 1
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 1
Айвазов Александр 20 1
Черепенников Антон 52 1
Усманов Алишер 241 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Порошенко Петр 17 1
Захарова Лидия 1 1
Попов Алексей 313 1
Карпинский Алексей 37 1
Головачев Михаил 16 1
Вирцер Евгений 22 1
Литвинов Игорь 7 1
Леличенко Ирина 2 1
Кржешовская Юлия 14 1
Савкин Владимир 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Индия - Республика 2169 5
Восточная Европа 1678 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Европа 3752 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Япония 2780 3
Европа Западная 613 3
Украина 3365 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Ближний Восток 1473 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Грузия 691 1
Россия - Сибирь 876 1
Россия - Владивосток 864 1
Африка 1489 1
Узбекистан - Республика 822 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
IDC - International Data Corporation 2718 2
CNews Analytics 1988 2
Gartner 2190 2
Analysys Mason 26 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Ericsson Academy 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
CNews AWARDS 291 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760457, в очереди разбора - 664147.
Создано именных указателей - 46354.
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