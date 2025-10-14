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OSS Operation Support System Системы поддержки операций BSS Business Support System Системы поддержки бизнеса

OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса

OSS (Operation Support System) и BSS (Business Support System) — это две основные категории информационных систем, которые используются в телекоммуникационной индустрии  для управления операциями и бизнес-процессами оператора связи. OSS включает в себя системы, отвечающие за управление сетью связи, инвентаризацию оборудования, мониторинг и управление оборудованием, а также предоставляет инструменты для оперативного реагирования на сбои и неполадки в сети. BSS, в свою очередь, занимается управлением бизнес-процессами оператора связи, такими как менеджмент, биллинг, поддержка работы тарифных планов и т.д. Таким образом, OSS- и BSS-системы обеспечивают эффективное управление как техническими, так и бизнес-аспектами оператора связи.

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14.10.2025 BSS-платформа Bercut обеспечила соответствие новым требованиям MNP для «Таттелекома»

Компания Bercut, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», успешно адаптировала свою BSS-платформу IN@Voice под новые требования к процедуре переноса мобильных номеров (MNP-расшифровка) для оператора связи «Таттелеком». Проект реализован в сжатые сроки. Обновленные требования к
23.09.2025 Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

а и управление параметрами QoS услуг. В частности, необходимо синхронизировать три системы: 1) BSS (Business Support System) — отвечает за биллинг, управление клиентской базой и тарификацию, 2)
24.12.2021 Вышло четвертое поколение систем OSS компании «ГИСвер Интегро»

Компания «ГИСвер Интегро» выпустила в ноябре 2021 г. новое, четвертое поколение системы непрерывного контроля производительности сети и качества предоставляемых услуг OSS TORUS. Новое поколение OSS TORUS демонстрирует актуальные тренды развития телекоммуникационных Performance Management систем, такие как использование искусственного интеллекта и маши
08.12.2020 Nexign включена в отчет Gartner «Решения для поддержки бизнеса операторов связи» в качестве одного из ведущих поставщиков BSS-систем

который вошел в отчет». «Мы рады, что компания Gartner включила Nexign в список ведущих поставщиков BSS-систем в своем новом отчете «Решения для поддержки бизнеса операторов связи». Nexign помо
26.02.2018 «Ростелеком» и «Петер-Сервис» начали внедрение единой BSS-системы

«Ростелеком» и «Петер-Сервис» объявили о начале проекта по внедрению единой BSS-системы. В ходе реализации проекта «Ростелеком» получит единую автоматизированную систему
08.09.2016 Bell Integrator разработал универсальную OSS-систему

продукт собственной разработки — «Программа мониторинга и управления». Компания получила свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016610334, сообщили CNews в Bell Integrator. OSS-система, разработанная Bell Integrator, является продуктом «под ключ», имеет легко конфигурируемую архитектуру. Решение позволяет управлять ИТ-инфраструктурой предприятия, выстраивать экоси
04.08.2016 Bell Integrator будет партнером Ericsson в области OSS/BSS

к рассказали CNews в российской компании, в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве Bell Integrator будет предоставлять заказчикам широкий спектр услуг по внедрению систем поддержки операций (OSS) и система поддержки бизнеса (BSS) от Ericsson, настройке и интеграции, а также последующему сервисному обслуживанию. Заключению соглашения предшествовал открытый диалог, призванный выявить
21.06.2016 AT Consulting будет внедрять OSS/BSS-системы от Ericsson

е участвовать в совместных проектах. В свете сотрудничества AT Consulting планирует новые внедрения OSS/BSS-систем на российском телеком-рынке. «Мы развиваем свою экспертизу в области систем по
01.02.2016 Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром

го рода технологический консорциум, который способен предоставить весь необходимый сервис в разрезе OSS/BSS. Сергей Дударек: INITI SOLO изначально проектировалась как максимально открытая для п
12.01.2016 Bell Integrator создал в России центр компетенций по OSS-решениям

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, создал центр компетенций по OSS-решениям. Центр компетенций консолидирует экспертизу, мировые практики и международный оп
12.12.2014 В Tele2 внедрена OSS TORUS

Компании «ГИСвер Интегро» и Tele2 успешно завершили масштабный проект по внедрению OSS TORUS, системы контроля производительности сети и качества предоставляемых услуг. OSS TORUS расширила возможности пользователей и стала основным инструментом оценки качества услуг и

18.03.2014 Ericsson: OSS/BSS-решения будут становится проще, но мощнее

CNews: Какие тенденции изменят рынок OSS/BSS-решений в ближайшее время? Джозеф Дойл: Сейчас очевидны две тенденции. Первая заключа
14.03.2014 Петер-Сервис: Для сектора М2M нужны специализированные BSS/OSS-решения

Именно экспертный опыт каждого сотрудника «Петер-Сервис» бесценен – мы способны помочь операторам связи освоиться и закрепиться в М2М-сегменте. Кроме того, необходимо выделять специализированные BSS/OSS-решения для сектора М2M, поскольку традиционные биллинговые системы сравнительно дороги для использования в этом сегменте. И мы уже предлагаем готовые решения для тех, кто осознано входит в
24.04.2013 Luxoft купил американского разработчика открытого ПО

Входящий в группу IBS аутсорсинговый разработчик ПО Luxoft объявил о покупке американской компании Freedom OSS. Основная экспертиза этого разработчика открытого ПО связана с корпоративными продуктами RedHat – линейкой JBoss, в которую входит сервер приложений, веб-сервер, шина для обмена данными и т
05.03.2013 Oracle выпустила новую версию программного комплекса Communications OSS

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии пакета программного обеспечения систем эксплуатационной поддержки Oracle Communications Operations Support Systems (OSS), предназначенного для операторов связи. Расширенный комплекс Oracle Communications OSS, сконфигурированный для решения Oracle Communications Network Resource Management, позволяет п
27.11.2012 "Техносерв": OSS/BSS смещаются в госсектор

29-30 ноября. Почему компания считает это событие важным? Кирилл Кушнарев: Если разобраться, то для OSS/BSS-отрасли не так много действительно знаковых событий. Во-первых, это TeleManagement Fo
11.11.2011 «Ситроникс» представил OSS/BSS-систему Foris и RFID-решения для африканского рынка

вижению российской высокотехнологичной продукции на местные рынки. «Ситроникс» представил на выставке AfricaCom инновационный модульный центр обработки данных Daterium, комплекс конвергентных решений OSS/BSS, полностью удовлетворяющий потребности телекоммуникационных операторов различного уровня и типа, проект «Безопасный город», направленный на обеспечение безопасности населения и развитие
18.10.2011 Tech Mahindra будет продвигать OSS/BSS-решения «Ситроникса» на рынке Индии

ой телекоммуникационной компанией Tech Mahindra. В рамках соглашения Tech Mahindra будет продвигать OSS/BSS-решения «Ситроникса» на рынке Индии. Подписание меморандума о намерениях с TechMahind
27.09.2011 С 22 по 23 ноября в Москве пройдет Billing and OSS Telecom Forum’ 2011

. в Москве пройдет важнейшее и масштабное событие в отрасли телекоммуникаций — ежегодный «Billing and OSS Telecom Forum’ 2011». Форум посвящен вопросам внедрения и эксплуатации современного биллинга, OSS-систем, технологий обслуживания клиентов, управления сервисной и сетевой инфраструктурой операторов связи и компаний с собственной корпоративной сетью. В течение 11 лет мероприятие ежегодно
15.09.2011 С 22 по 23 ноября в Москве пройдет Billing and OSS Telecom Forum’ 2011

. в Москве пройдет важнейшее и масштабное событие в отрасли телекоммуникаций — ежегодный «Billing and OSS Telecom Forum’ 2011». Форум посвящен вопросам внедрения и эксплуатации современного биллинга, OSS-систем, технологий обслуживания клиентов, управления сервисной и сетевой инфраструктурой операторов связи и компаний с собственной корпоративной сетью. В течение 11 лет мероприятие ежегодно
25.11.2010 TTI Telecom представила в России концепцию трансформации OSS

Компания TTI-Telecom, поставщик систем операционной поддержки (OSS) нового поколения для операторов услуг связи во всем мире, представила на BOSS Telecom Forum 2010 концепцию трансформации OSSOSS.T. Как отмечается, подход OSS.T комп
13.10.2009 «Стэп Лоджик» внедряет комплексную OSS-систему в «Северо-Западном Телекоме»

есс оказания и поддержки услуг связи в Северо-Западном Федеральном округе. Основной целью внедрения OSS-системы является оптимизация деятельности по учету и предоставлению ресурсов сетей связи,
28.09.2009 Открыта совместная учебно-научная лаборатория "HP-ГУТ-OSS/BSS лаборатория"

Компания HP сообщила об открытии совместной учебно-научной лаборатории «HP-ГУТ-OSS/BSS лаборатория» в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им.

28.05.2008 Создан OSS-security: в фокусе - ИБ-угрозы Open Source

Новое сообщество, посвященное проблемам безопасности ПО с открытым исходным кодом, создано при поддержке Red Hat, сообщает InternetNews.com. Open Source Software Security community, или OSS-security, будет функционировать на базе списка рассылки и планирует заниматься обсуждением угроз безопасности open source проектов и путей их устранения. В отличие от ранее запущенного Open
21.05.2008 23 мая состоится конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телеком-компаний»

23 мая 2008 г. в Москве пройдет ежегодная конференция из цикла «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше
19.05.2008 TTI Telecom представил новое OSS-решение для операторов

Компания TTI Team Telecom International, поставщик систем операционной поддержки (OSS) для операторов услуг связи, сообщила о выходе на рынок Netrac Studio 3 – единой платформы, которая обеспечит полный централизованный контроль над процессом и жизненным циклом систем сбора

15.05.2008 23 мая состоится конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телеком компаний»

23 мая 2008 г. в Москве пройдет ежегодная конференция из цикла «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше
28.04.2008 23 мая состоится конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телеком компаний»

23 мая 2008 г. в Москве пройдет ежегодная конференция из цикла «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше
09.04.2008 Amdocs приобрела компанию Jacobs Rimell за $45 млн

риканская корпорация Amdocs приобрела компанию Jacobs Rimell, поставщика систем поддержки операций (OSS) для проводного широкополосного доступа в сеть интернет, сообщает «Прайм-ТАСС». Сумма сде
17.01.2008 «Оптима-интеграция» продвигает решения на базе Comptel Dynamics OSS

набор программных средств, позиционирующийся как конструктор для построения интегрированных систем OSS/BSS или подсистем для решения отдельных задач в рамках единой логики. Comptel Dynamics OS
29.12.2007 BOSS-2007: телеком-биллинг подстраивается под NGN и 3G

тем эффективнее будет работа оператора. В изменяющихся условиях становится очень важной готовность OSS/BSS систем к взаимодействию с другими внешними подсистемами. Современные системы должны х
18.12.2007 В МТС внедрили OSS-решение NetCracker

ницы «МТС Россия» по техническим вопросам и информационным технологиям Андрей Ушацкий. По словам Андрея Файнберга, президента NetCracker Technology, проект МТС, как один из крупнейших в мире проектов OSS, потребовал использования наиболее масштабного решения, разработанного компанией NetCracker. До конца второго квартала 2008 г. МТС планирует завершить тиражирование решения NetCracker на ре
21.11.2007 17 декабря откроется Billing and OSS Telecom Forum

формационной и сетевой инфраструктуры предприятий связи, включая такие темы как: Тенденции развития OSS/BSS систем Биллинг и управление взаимоотношениями с клиентом Биллинговые системы в сетях

07.11.2007 17 декабря откроется Billing and OSS Telecom Forum 2007

Восьмой международный форум Billing and OSS Telecom Forum 2007 пройдет 17 – 19 декабря 2007 г. в Москве. VIII Billing and OSS Telecom Forum 2007 – масштабный ежегодный форум в отрасли телекоммуникаций, освещающий все наиболее

14.09.2007 28 сентября откроется конференция в области OSS/BSS

28 сентября 2007 г. в Москве пройдет конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше
07.09.2007 28 сентября откроется конференция в области OSS/BSS

28 сентября в Москве пройдет конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше
23.08.2007 OSS/BSS-системы в телеком-бизнесе: конференция Naumen в Москве

28 сентября 2007 г. компания Naumen проведет в Москве открытую конференцию «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше
25.05.2007 Cisco и Nokia Siemens Networks договорились о сотрудничестве

ью настройки и интеграции, совместная платформа для поддержки операций (Operations Support Systems, OSS) позволит операторскому сообществу лучше увязать сетевые функции и расходы с требованиями
29.11.2006 OSS/BSS Telecom Forum: фокус на управление услугами и сетями связи

боту 3-я Международная Конференция “Поддержка бизнеса и операций в телекоммуникационных компаниях – OSS/BSS Telecom Forum”. В работе телекоммуникационного форума примут участие более 50 крупней
26.09.2006 NetCracker Technology расширяет поле деятельности

населенных пунктах России и других странах СНГ, контракта на внедрение системы поддержки операций (OSS). Право же на подписание такого контракта NetCracker Technology получила в ходе тендера,


Публикаций - 474, упоминаний - 713

OSS и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 109
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 67
Ростелеком 10948 58
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 45
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 42
МегаФон 10742 40
HP Inc. 5883 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
Oracle Corporation 7074 34
Amdocs 140 34
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 30
Huawei 4676 29
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 22
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology 29 22
Cisco Systems 5372 21
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 20
NVision Group - Энвижн Груп 699 19
Microsoft Corporation 25775 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Naumen - Наумен 752 18
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 16
ИКС 538 15
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 13
Intec - Intec Telecom Systems - CompGen - Computer Generation 24 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 13
Teoco - TTI Telecom 20 12
Dell EMC 5180 12
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 11
Открытые технологии 732 10
Eastwind - Восточный Ветер 82 10
IBM - Micromuse 42 10
Nokia - Comptel 15 10
Koch Equity Development - iconectiv - Bellcore - Telcordia Technologies 31 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Евросеть 1421 4
Carl Zeiss AG 307 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Газпром ПАО 1493 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
UDR Inc 10 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 3
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Дельта Банк 17 2
Warburg Pincus - Warburg Pincus Private Equity Group 14 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Boeing 1031 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Русский стандарт Банк 509 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
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СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
Russian Open Source Foundation 8 2
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 2
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
OSI - Open Source Initiative 80 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
OIV - Organisation Internationale de la vigne et du vin - Международная организация виноградарства и виноделия 1 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 182
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 161
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 136
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 105
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 56
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 51
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 51
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 50
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 49
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 46
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 46
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 34
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 33
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 32
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 32
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 31
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 31
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 30
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 26
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 19
Linux OS 11533 18
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 13
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 10
Microsoft Windows 16882 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Microsoft Windows 2000 8678 8
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 8
TTI Team Telecom - Netrac 12 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
HPE Compaq TeMIP - Telecommunications Management Information Platform 11 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
INITI SOLO - ИНИТИ СОЛО 15 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology - Netcracker Digital BSS/OSS 7 5
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 5
Naumen Telecom 8 5
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 5
МегаФон - Nexign Nord СУБД 23 5
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 5
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 4
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 20 4
Cisco - AXIOM Systems - AXiOSS - AXiOSSR 8 4
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Google Android 15243 4
Microsoft Office 4170 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Матюшин Михаил 18 10
Горьков Игорь 19 9
Асланян Сергей 104 7
Бондаренко Михаил 59 6
Щапов Олег 24 5
Мякишева Марина 84 5
Нартов Максим 36 5
Учамприн Андрей 7 4
Пьявкин Александр 14 4
Солонин Виталий 90 4
Годунов Андрей 12 4
Сергиенков Валентин 4 4
Сысоев Максим 5 4
Рейман Леонид 1065 4
Черепенников Антон 86 4
Усманов Алишер 311 4
Гольцов Александр 84 4
Закрепин Евгений 62 4
Киреев Александр 38 3
Павловский Павел 20 3
Хулак Игорь 5 3
Кочнов Павел 8 3
Халитов Дарий 42 3
Бродский Геннадий 4 3
Сосин Сергей 10 3
Шутов Илья 3 3
Bunney Gary - Банни Гэри 3 3
Beaumont Paul - Бомонт Пол 5 3
Щеголев Игорь 699 3
Миньковский Михаил 25 3
Меньшов Кирилл 139 3
Гулидин Андрей 15 3
Андреева Екатерина 54 3
Орлова Татьяна 12 2
Щуров Алексей 10 2
Румянков Александр 2 2
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Зубков Виктор 49 2
Садков Дмитрий 12 2
Мартиросян Ваагн 43 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 275
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 49
Европа 24964 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
Украина 7928 28
Европа Восточная 3138 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 24
Казахстан - Республика 6048 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Африка - Африканский регион 3641 13
Ближний Восток 3154 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Узбекистан - Республика 2005 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Швеция - Королевство 3782 11
Индия - Bharat 5869 11
Чехия - Чешская Республика 1349 10
Испания - Каталония - Барселона 752 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Япония 13807 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Грузия 1332 7
Греция - Греческая Республика 1017 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Польша - Республика 2031 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 71
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 44
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 34
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 25
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 12
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Мобильные системы 118 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
ComputerWorld 144 3
ИнформКурьерСвязь 14 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Total Telecom 613 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Ведомости 1466 2
РИА Новости 1033 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Будущее России. Национальные проекты 22 1
9to5Mac 70 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Открытые системы ИД 176 1
РБК Daily 91 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Техноблог 62 1
Kinetic Strategies - Cable Datacom News 6 1
Slashdot 29 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
9to5Google 60 1
Ars Technica 450 1
Sputnik 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
Gartner - Гартнер 3658 11
IDC - International Data Corporation 4975 10
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Analysys Mason - Mason Communications 27 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
IDC Open Source Software Business Models 2 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 1
Dell'Oro Group 66 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Gartner Magic Quadrant Application Performance Monitoring 1 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Инновация года - награда 155 1
GSMA Intelligence 11 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 2
МегаФон - Nexign Academy 2 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
UNISSA – Universiti Islam Sultan Sharif Ali 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
Ericsson Academy 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 13
Billing and OSS Telecom Forum 12 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Связь-Экспокомм 276 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
IPTV Forum 17 3
HP - Программные миры HP 12 3
Управление сетями электросвязи 2 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Parallels APAC Summit 2 1
Yandex Scale 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
CeBIT 614 1
CSTB Telecom & Media 83 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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