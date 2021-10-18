Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OSS
Operation Support System
Системы поддержки операций
BSS
Business Support System
Системы поддержки бизнеса
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Публикаций - 138, упоминаний - 208
OSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1572 1
|UDR Inc 6 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
|Аэрофлот 493 1
|Метрополис ТРК 29 1
|СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|MEF Forum - Metro Ethernet Forum 5 1
|Щапов Олег 24 5
|Горьков Игорь 15 4
|Гулидин Андрей 4 3
|Мякишева Марина 84 2
|Басов Алексей 79 2
|Учамприн Андрей 5 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Лебедев Павел 21 1
|Хомченко Дмитрий 10 1
|Семынин Дмитрий 3 1
|Мотовилов Андрей 1 1
|Карпов Алексей 21 1
|Тищенко Андрей 12 1
|Щуров Алексей 8 1
|Волынкин Алексей 2 1
|Куприянов Алексей 4 1
|Мамров Алексей 1 1
|Ведин Алексей 1 1
|Дробязкин Александр 1 1
|Румянков Александр 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Мамаев Александр 1 1
|Князев Александр 12 1
|Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 1
|Айвазов Александр 20 1
|Черепенников Антон 52 1
|Усманов Алишер 241 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
|Порошенко Петр 17 1
|Захарова Лидия 1 1
|Попов Алексей 313 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Головачев Михаил 16 1
|Вирцер Евгений 22 1
|Литвинов Игорь 7 1
|Леличенко Ирина 2 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|Савкин Владимир 38 1
|IDC - International Data Corporation 2718 2
|CNews Analytics 1988 2
|Gartner 2190 2
|Analysys Mason 26 2
|NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760457, в очереди разбора - 664147.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760457, в очереди разбора - 664147.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru