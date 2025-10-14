OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса

BSS-платформа Bercut обеспечила соответствие новым требованиям MNP для «Таттелекома» Компания Bercut, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», успешно адаптировала свою BSS-платформу IN@Voice под новые требования к процедуре переноса мобильных номеров (MNP-расшифровка) для оператора связи «Таттелеком». Проект реализован в сжатые сроки. Обновленные требования к

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов а и управление параметрами QoS услуг. В частности, необходимо синхронизировать три системы: 1) BSS (Business Support System) — отвечает за биллинг, управление клиентской базой и тарификацию, 2)

Вышло четвертое поколение систем OSS компании «ГИСвер Интегро» Компания «ГИСвер Интегро» выпустила в ноябре 2021 г. новое, четвертое поколение системы непрерывного контроля производительности сети и качества предоставляемых услуг OSS TORUS. Новое поколение OSS TORUS демонстрирует актуальные тренды развития телекоммуникационных Performance Management систем, такие как использование искусственного интеллекта и маши

Nexign включена в отчет Gartner «Решения для поддержки бизнеса операторов связи» в качестве одного из ведущих поставщиков BSS-систем который вошел в отчет». «Мы рады, что компания Gartner включила Nexign в список ведущих поставщиков BSS-систем в своем новом отчете «Решения для поддержки бизнеса операторов связи». Nexign помо

«Ростелеком» и «Петер-Сервис» начали внедрение единой BSS-системы «Ростелеком» и «Петер-Сервис» объявили о начале проекта по внедрению единой BSS-системы. В ходе реализации проекта «Ростелеком» получит единую автоматизированную систему

Bell Integrator разработал универсальную OSS-систему продукт собственной разработки — «Программа мониторинга и управления». Компания получила свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016610334, сообщили CNews в Bell Integrator. OSS-система, разработанная Bell Integrator, является продуктом «под ключ», имеет легко конфигурируемую архитектуру. Решение позволяет управлять ИТ-инфраструктурой предприятия, выстраивать экоси

Bell Integrator будет партнером Ericsson в области OSS/BSS к рассказали CNews в российской компании, в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве Bell Integrator будет предоставлять заказчикам широкий спектр услуг по внедрению систем поддержки операций (OSS) и система поддержки бизнеса (BSS) от Ericsson, настройке и интеграции, а также последующему сервисному обслуживанию. Заключению соглашения предшествовал открытый диалог, призванный выявить

AT Consulting будет внедрять OSS/BSS-системы от Ericsson е участвовать в совместных проектах. В свете сотрудничества AT Consulting планирует новые внедрения OSS/BSS-систем на российском телеком-рынке. «Мы развиваем свою экспертизу в области систем по

Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром го рода технологический консорциум, который способен предоставить весь необходимый сервис в разрезе OSS/BSS. Сергей Дударек: INITI SOLO изначально проектировалась как максимально открытая для п

Bell Integrator создал в России центр компетенций по OSS-решениям Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, создал центр компетенций по OSS-решениям. Центр компетенций консолидирует экспертизу, мировые практики и международный оп

В Tele2 внедрена OSS TORUS Компании «ГИСвер Интегро» и Tele2 успешно завершили масштабный проект по внедрению OSS TORUS, системы контроля производительности сети и качества предоставляемых услуг. OSS TORUS расширила возможности пользователей и стала основным инструментом оценки качества услуг и

Ericsson: OSS/BSS-решения будут становится проще, но мощнее CNews: Какие тенденции изменят рынок OSS/BSS-решений в ближайшее время? Джозеф Дойл: Сейчас очевидны две тенденции. Первая заключа

Петер-Сервис: Для сектора М2M нужны специализированные BSS/OSS-решения Именно экспертный опыт каждого сотрудника «Петер-Сервис» бесценен – мы способны помочь операторам связи освоиться и закрепиться в М2М-сегменте. Кроме того, необходимо выделять специализированные BSS/OSS-решения для сектора М2M, поскольку традиционные биллинговые системы сравнительно дороги для использования в этом сегменте. И мы уже предлагаем готовые решения для тех, кто осознано входит в

Luxoft купил американского разработчика открытого ПО Входящий в группу IBS аутсорсинговый разработчик ПО Luxoft объявил о покупке американской компании Freedom OSS. Основная экспертиза этого разработчика открытого ПО связана с корпоративными продуктами RedHat – линейкой JBoss, в которую входит сервер приложений, веб-сервер, шина для обмена данными и т

Oracle выпустила новую версию программного комплекса Communications OSS Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии пакета программного обеспечения систем эксплуатационной поддержки Oracle Communications Operations Support Systems (OSS), предназначенного для операторов связи. Расширенный комплекс Oracle Communications OSS, сконфигурированный для решения Oracle Communications Network Resource Management, позволяет п

"Техносерв": OSS/BSS смещаются в госсектор 29-30 ноября. Почему компания считает это событие важным? Кирилл Кушнарев: Если разобраться, то для OSS/BSS-отрасли не так много действительно знаковых событий. Во-первых, это TeleManagement Fo

«Ситроникс» представил OSS/BSS-систему Foris и RFID-решения для африканского рынка вижению российской высокотехнологичной продукции на местные рынки. «Ситроникс» представил на выставке AfricaCom инновационный модульный центр обработки данных Daterium, комплекс конвергентных решений OSS/BSS, полностью удовлетворяющий потребности телекоммуникационных операторов различного уровня и типа, проект «Безопасный город», направленный на обеспечение безопасности населения и развитие

Tech Mahindra будет продвигать OSS/BSS-решения «Ситроникса» на рынке Индии ой телекоммуникационной компанией Tech Mahindra. В рамках соглашения Tech Mahindra будет продвигать OSS/BSS-решения «Ситроникса» на рынке Индии. Подписание меморандума о намерениях с TechMahind

С 22 по 23 ноября в Москве пройдет Billing and OSS Telecom Forum’ 2011 . в Москве пройдет важнейшее и масштабное событие в отрасли телекоммуникаций — ежегодный «Billing and OSS Telecom Forum’ 2011». Форум посвящен вопросам внедрения и эксплуатации современного биллинга, OSS-систем, технологий обслуживания клиентов, управления сервисной и сетевой инфраструктурой операторов связи и компаний с собственной корпоративной сетью. В течение 11 лет мероприятие ежегодно

С 22 по 23 ноября в Москве пройдет Billing and OSS Telecom Forum’ 2011 . в Москве пройдет важнейшее и масштабное событие в отрасли телекоммуникаций — ежегодный «Billing and OSS Telecom Forum’ 2011». Форум посвящен вопросам внедрения и эксплуатации современного биллинга, OSS-систем, технологий обслуживания клиентов, управления сервисной и сетевой инфраструктурой операторов связи и компаний с собственной корпоративной сетью. В течение 11 лет мероприятие ежегодно

TTI Telecom представила в России концепцию трансформации OSS Компания TTI-Telecom, поставщик систем операционной поддержки (OSS) нового поколения для операторов услуг связи во всем мире, представила на BOSS Telecom Forum 2010 концепцию трансформации OSS – OSS.T. Как отмечается, подход OSS.T комп

«Стэп Лоджик» внедряет комплексную OSS-систему в «Северо-Западном Телекоме» есс оказания и поддержки услуг связи в Северо-Западном Федеральном округе. Основной целью внедрения OSS-системы является оптимизация деятельности по учету и предоставлению ресурсов сетей связи,

Открыта совместная учебно-научная лаборатория "HP-ГУТ-OSS/BSS лаборатория" Компания HP сообщила об открытии совместной учебно-научной лаборатории «HP-ГУТ-OSS/BSS лаборатория» в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им.

Создан OSS-security: в фокусе - ИБ-угрозы Open Source Новое сообщество, посвященное проблемам безопасности ПО с открытым исходным кодом, создано при поддержке Red Hat, сообщает InternetNews.com. Open Source Software Security community, или OSS-security, будет функционировать на базе списка рассылки и планирует заниматься обсуждением угроз безопасности open source проектов и путей их устранения. В отличие от ранее запущенного Open

23 мая состоится конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телеком-компаний» 23 мая 2008 г. в Москве пройдет ежегодная конференция из цикла «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше

TTI Telecom представил новое OSS-решение для операторов Компания TTI Team Telecom International, поставщик систем операционной поддержки (OSS) для операторов услуг связи, сообщила о выходе на рынок Netrac Studio 3 – единой платформы, которая обеспечит полный централизованный контроль над процессом и жизненным циклом систем сбора

23 мая состоится конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телеком компаний» 23 мая 2008 г. в Москве пройдет ежегодная конференция из цикла «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше

23 мая состоится конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телеком компаний» 23 мая 2008 г. в Москве пройдет ежегодная конференция из цикла «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше

Amdocs приобрела компанию Jacobs Rimell за $45 млн риканская корпорация Amdocs приобрела компанию Jacobs Rimell, поставщика систем поддержки операций (OSS) для проводного широкополосного доступа в сеть интернет, сообщает «Прайм-ТАСС». Сумма сде

«Оптима-интеграция» продвигает решения на базе Comptel Dynamics OSS набор программных средств, позиционирующийся как конструктор для построения интегрированных систем OSS/BSS или подсистем для решения отдельных задач в рамках единой логики. Comptel Dynamics OS

BOSS-2007: телеком-биллинг подстраивается под NGN и 3G тем эффективнее будет работа оператора. В изменяющихся условиях становится очень важной готовность OSS/BSS систем к взаимодействию с другими внешними подсистемами. Современные системы должны х

В МТС внедрили OSS-решение NetCracker ницы «МТС Россия» по техническим вопросам и информационным технологиям Андрей Ушацкий. По словам Андрея Файнберга, президента NetCracker Technology, проект МТС, как один из крупнейших в мире проектов OSS, потребовал использования наиболее масштабного решения, разработанного компанией NetCracker. До конца второго квартала 2008 г. МТС планирует завершить тиражирование решения NetCracker на ре

17 декабря откроется Billing and OSS Telecom Forum формационной и сетевой инфраструктуры предприятий связи, включая такие темы как: Тенденции развития OSS/BSS систем Биллинг и управление взаимоотношениями с клиентом Биллинговые системы в сетях

17 декабря откроется Billing and OSS Telecom Forum 2007 Восьмой международный форум Billing and OSS Telecom Forum 2007 пройдет 17 – 19 декабря 2007 г. в Москве. VIII Billing and OSS Telecom Forum 2007 – масштабный ежегодный форум в отрасли телекоммуникаций, освещающий все наиболее

28 сентября откроется конференция в области OSS/BSS 28 сентября 2007 г. в Москве пройдет конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше

28 сентября откроется конференция в области OSS/BSS 28 сентября в Москве пройдет конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше

OSS/BSS-системы в телеком-бизнесе: конференция Naumen в Москве 28 сентября 2007 г. компания Naumen проведет в Москве открытую конференцию «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телекоммуникационных компаний». В центре внимания конференции — повыше

Cisco и Nokia Siemens Networks договорились о сотрудничестве ью настройки и интеграции, совместная платформа для поддержки операций (Operations Support Systems, OSS) позволит операторскому сообществу лучше увязать сетевые функции и расходы с требованиями

OSS/BSS Telecom Forum: фокус на управление услугами и сетями связи боту 3-я Международная Конференция “Поддержка бизнеса и операций в телекоммуникационных компаниях – OSS/BSS Telecom Forum”. В работе телекоммуникационного форума примут участие более 50 крупней