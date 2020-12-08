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Nexign включена в отчет Gartner «Решения для поддержки бизнеса операторов связи» в качестве одного из ведущих поставщиков BSS-систем

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Nexign (входит в «ИКС Холдинг»), поставщик систем поддержки бизнеса (BSS) и решений интернета вещей (IoT), объявила о том, что Nexign включена в отчет «Решения для поддержки бизнеса операторов связи» (“Market Guide for CSP Business Support System Solutions”) компании Gartner, ведущей мировой исследовательской и консалтинговой компании.

Данный отчет пришел на смену «Магическому Квадранту» Gartner «Интегрированные системы по управлению доходами и клиентами для операторов связи», в который компания Nexign входила два года подряд, в 2018 и 2019.

В этом году отчет посвящен «поставщикам разнообразных BSS-решений, которые уделяют особое внимание технологиям 5G, интернета вещей (IoT), монетизации, изменению бизнес-моделей и оптимизации затрат для операторов связи». Согласно Gartner, список вендоров был сформирован на основе их конкурентоспособности с точки зрения других игроков рынка.

В рамках исследования «30 компаниям-вендорам было предложено назвать пять своих главных конкурентов на телекоммуникационном рынке. На основании полученных ответов эксперты Gartner составили список поставщиков, который вошел в отчет».

«Мы рады, что компания Gartner включила Nexign в список ведущих поставщиков BSS-систем в своем новом отчете «Решения для поддержки бизнеса операторов связи». Nexign помогает телекоммуникационным компаниям ускорить цифровую трансформацию, создавая условия для быстрого развития бизнеса и роста выручки. Наша компания непрерывно работает над тем, чтобы предлагать клиентам наиболее эффективные решения. Мы верим, что именно эти усилия позволили нам попасть в число ключевых вендоров в исследовании Gartner. Присутствие в этом списке подтверждает наши сильные позиции на глобальном рынке BSS-систем», – сказала Юлия Пославская, директор по маркетингу Nexign.

Ключевые результаты исследования: трансформация BSS-решений очень важна для роста и перехода к будущим бизнес-операциям. Тем не менее, недостаточно проработанная стратегия, сложности, связанные с унаследованными системами и ажиотаж вокруг 5G и облачных операций создают трудности для работы; поставщики BSS-решений все больше и больше приводят свои предложения в соответствие с требованиями, предъявляемыми технологией 5G. Однако не все из них уделяют должное внимание потребностям операторов связи в более масштабной трансформации бизнеса или оптимальном подходе, который бы гарантировал возврат инвестиций; чтобы развивать платформенный подход, требующий активного поиска ресурсов и партнеров, операторы связи решают множество важнейших задач, связанных с трансформацией продуктов, операций и сетей.

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