Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Андреева Екатерина
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Публикаций - 40, упоминаний - 43
Андреева Екатерина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аэрофлот 493 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
|Возрождение - Коммерческий банк 99 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Иванов Александр 71 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Берзин Алексей 4 1
|Ананьев Николай 2 1
|Ананьев Алексей 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru