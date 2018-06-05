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Андреева Екатерина


05.06.2018 ВТБ купил 40% «Техносерва» 1
15.02.2018 В России впервые внедрен отечественный «корпоративный убийца Dropbox» 1
06.02.2018 «Аэрофлот» внедрил «первую и единственную» систему на больших данных 2
18.01.2018 «Техносерв» дважды победил ФТС в споре на 45 миллионов 1
15.08.2017 «Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL 1
12.04.2017 «Корус Консалтинг» развернул решение для «Улыбки радуги» на базе «1С-Битрикс24» 1
14.03.2017 «Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP 1
23.12.2016 «Техносерв» перехватил миллиардный контракт у «Сервионики» и «Компьютела» 1
19.09.2016 «Техносерв» построил «Аэрофлоту» ЦОД 1
08.10.2015 «Техносерв» создал «дочку» для разработки российского ПО 1
19.02.2015 Naumen и «Техносерв» стали партнерами на фоне актуальности импортозамещения 1
15.01.2015 «Техносерв» вложит 500 млн руб. в R&D-центр в «Сколково» 1
07.10.2014 Алексей Ананьев вернулся в «Техносерв» 1
01.02.2013 Совладелец «Техносерва» возглавит военную ИТ-корпорацию 1
01.02.2013 «Техносерв» нанял бывшего коммерческого директора «Астероса» 1
13.01.2012 Путин ищет коррупцию в тысячах поставщиков «Ростелекома» 1
30.08.2011 «Электронная Россия» станет уголовной? 1
29.08.2011 Лобби «омакбучивания» школ не может остановить никто 1
25.08.2011 Школьникам снова закупят Apple? Российских сборщиков отрезали от поставок на 1,5 млрд 1
19.07.2011 Менять интернет-тариф 3 раза в день? В "Сколково" создадут простой переключатель 1
27.06.2011 "Техносерв" задумал экспансию в Европу 1
03.06.2011 Кирилл Булгаков назначен генеральным директором “Техносерв консалтинг” 1
04.03.2011 Выручка «Техносерв» вновь превысила $1 млрд 1
29.12.2010 Схватка за «Ростелеком»: Cisco отключает партнеров без объяснения причин 1
14.10.2010 Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета 1
14.04.2010 МГТС злоупотребляет - суды непреклонны 1
15.03.2010 «Ростелеком» потерял из-за «Синтерры» 1 млрд рублей 1
12.03.2010 «Ростелеком» выиграл конкурс «Почты России» по выбору оператора связи 1
18.01.2010 Первопроходцы WiMAX усомнились в его перспективах 1
09.11.2009 Мобильный WiMAX по-русски: гонка за частотами началась 1
03.11.2009 «Синтерра» подключила к «Университетскому кластеру» ведущие вузы Саратова 1
15.07.2009 Долги: МТТ не смогла поддержать «Синтерру» 1
04.02.2009 Финны штурмуют Россию «ЦОД как услугой» 2
02.12.2008 Минкомсвязи назвало «неотложные проблемы» телекома 1
25.08.2008 «Ростелеком» вернул контроль над «РТКомм.ру» 1
18.07.2008 Операторы «второго эшелона» выбьют с рынка «Ростелеком»? 2
18.06.2008 В России появится новый WiMAX-федерал 1
15.05.2008 Virgin построила сеть WiMAX в России 1
05.05.2008 «Синтерра» вышла на дальнюю связь 1
26.01.2007 Российский рынок Wi-Fi ждет ценовая война 1

Публикаций - 40, упоминаний - 43

Андреева Екатерина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Синтерра - Synterra 570 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 6
Ростелеком Связьинвест 706 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 33 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
IBM 3557 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Red Hat 668 1
SAP SE 3220 1
Cisco Systems 2056 1
Microsoft Corporation 11168 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
ТС-холдинг 3 1
CompuTel - Компьютел 24 1
Рексофт - Reksoft 202 1
InterProCom - Интерпроком 14 1
Питерская группа связистов 114 1
ФОРС Дистрибуция 14 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 1
Аэрофлот 493 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство РФ 2208 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 2
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 5 1
Microsoft Office 1950 1
Cisco LMS - Cisco LAN Management Solution 2 1
IBM Informix 3 1
Apple macOS 934 1
OpenText Documentum 191 1
Гознак ЦОД 10 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft SQL Server 798 1
IBM InfoSphere Data Stage 2 1
IBM Big Insights 1 1
IBM SPSS Statistics 37 1
Т1 ТехноДиск 6 1
Microsoft Windows BitLocker 47 1
Google Analytics 70 1
Apache Hadoop 339 1
Microsoft Outlook 650 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Иванов Александр 71 1
Корнеев Сергей 75 1
Берзин Алексей 4 1
Ананьев Николай 2 1
Ананьев Алексей 88 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Украина 3398 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Восточная Европа 1691 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Казахстан - Республика 2650 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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