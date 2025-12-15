Разделы

Читали фэнтези и смотрели кино с Прилучным: как развлекались жители Новосибирска в уходящем году

Холдинг ON Медиа, входящий в группу компаний МТС, изучил, как жители Новосибирска проводили свой досуг в уходящем году. Оказалось, что жители столицы Сибири стали чаще ходить на концерты, читали детективы и фэнтези и смотрели фильмы с земляком Павлом Прилучным. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud самым посещаемым мероприятием в Новосибирске стал концерт Xolidayboy в Сибирь-Арене. Большой интерес сибиряки проявили к выступлениям Pharaoh, Дианы Арбениной и группы ЛСП на Локомотив-Арене. Пятерку топа замыкает концерт Pyrokinesis.

Жители Новосибирска в 2025 г. купили на 12% больше билетов, чем годом ранее, и потратили на них больше на 38%. Средняя цена билета в сравнении с прошлым годом увеличилась на 24% и составила 2,32 тыс. руб.

Что касается выбора литературы, то аналитики книжного сервиса «Кион Строки» отмечают: в топ-3 вошли мистический детектив Екатерины Андреевой «Дело теневого сыска», а также «Вариация» и «Железное пламя» от Ребекки Яррос.

В онлайн-кинотеатре «Кион» жители Новосибирска чаще всего смотрели полнометражную картину «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, «Виноград» с Прилучным и Нино Нинидзе, драмеди «Почка» с Любовью Аксеновой, сериал «Тайга» и детскую анимацию «Три кота».

В музыкальном стриминге «Кион Музыка» жители Новосибирска чаще всего слушали трек «Худи» Джигана, Artik & Asti и Niletto, на втором месте предпочтений новосибирцев — Homay от молодой башкирской группы AY Yola, замыкает тройку лидеров Женя Трофимов и «Комната культуры» с песней «Поезда».

