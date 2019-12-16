Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Калинин Денис
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Публикаций - 63, упоминаний - 104
Калинин Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Rambler Group - Рамблер ГК 486 11
|SAP SE 3216 8
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
|Microsoft Corporation 11127 3
|VK - Mail.ru Group 2485 2
|iTeco - Ай-Теко 718 2
|АйТи 752 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Nginx - Энджайникс 100 1
|F5 Networks 81 1
|Google LLC 7161 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Синтерра - Synterra 567 1
|Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
|Leta IT-company 88 1
|Verysell - Верисел 91 1
|Руссофт - Russoft 251 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
|Орловский Виктор 229 1
|Греф Герман 205 1
|Добродеев Борис 83 1
|Хасис Лев 96 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Мамут Александр 109 1
|Бакунов Григорий 19 1
|Коновалов Максим 15 1
|Ашманов Игорь 26 1
|Кулик Вадим 113 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Строкович Антон 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru