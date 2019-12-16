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Калинин Денис


16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 1
05.04.2018 «Сбертех» открыл бесплатную школу программирования под Android, чтобы нанять лучших выпускников 2
09.06.2017 Ветеран Сбербанка возглавил его ИТ-«дочку» 2
22.04.2015 «Сбертех» получил от Сбербанка контракт на 16 млрд рублей 2
04.12.2014 «Сбертех» наймет еще более 1000 человек 1
27.03.2014 Выручка «Сбербанк-Технологий» выросла в 1,5 раза 2
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 1
08.10.2013 Из Сбербанка уволился самый главный сисадмин 1
24.09.2013 CIO крупнейшего банка Украины перешел в Сбербанк руководить ИТ-фабрикой 1
10.09.2013 Из Сбербанка уходит руководитель ИТ-фабрики Мария Вожегова 1
02.07.2013 Бывший ИТ-менеджер «Сбербанка» вышел на работу в «Роснефть» 1
01.07.2013 Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку 1
01.07.2013 Из «Сбербанк-Технологий» увольняется гендиректор 3
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
04.03.2013 Перемены в Сбербанке: что ждет "Сбертех"? 3
19.02.2013 «Сбербанк» продолжает терять ИТ-руководителей. Новое увольнение 2
18.02.2013 «Сбербанк» покидает один из ключевых ИТ-менеджеров 1
12.02.2013 Новая революция на «Восходе» прошла бескровно 1
25.10.2012 «Сбербанк» собрал гигантскую команду специалистов по ЦФТ 1
18.10.2012 Глава Минкомсвязи: ИТ-отрасли России нужны иностранные специалисты 1
03.08.2012 В «Сбербанк» идет новая волна ИТ-звезд: первое назначение 1
18.07.2012 Страница CNews на Facebook собрала 10 тыс. читателей 2
12.07.2012 Мнение: «Сбербанк-Технологии» - главная угроза развитию ИТ в России 2
06.06.2012 «Сбербанк-Технологии» ищет руководителя проекта по внедрению СЭД 1
23.05.2012 Новый глава Leta: от консультанта до гендиректора за 3 года 1
20.04.2012 У больших интеграторов большие проблемы 2
10.04.2012 Глава «Сбербанк-Технологий»: Мы не хотим «убивать» интеграторов 3
20.03.2012 ИТ-корпорация "Сбербанка" рассекречена 6
22.02.2012 «Сбербанк-Технологии» "пылесосят" консультантов по SAP и Oracle. Зарплаты высокие 2
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 2
07.02.2012 «Сбербанк» создает вторую огромную ИТ-компанию и ищет для нее босса 1
05.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 28 ноября – 5 декабря 2011 г. 2
01.12.2011 ИТ-менеджеры «Сбербанка» стали его акционерами. ИТ-бюджет резко вырос 2
26.08.2011 Информатизация «Сбербанка»: Не только мега-задачи, но и мега-бюджет. ЦИФРЫ 2
05.07.2011 Экс-гендиректор Rambler и IBS DataFort возглавил ИТ-дочку "Сбербанка" 4
04.07.2011 ИТ-дочку "Сбербанка" возглавил гендиректор IBS DataFort Денис Калинин 2
12.01.2011 Новая услуга IBS DataFort: медицинские системы в аренду 1
25.11.2010 IBS DataFort займётся обслуживанием АИС «Профессиональное образование» Департамента образования Москвы 1
05.10.2010 IBS DataFort внедрила BMC Remedy ITSM Suite 1
04.10.2010 IBS DataFort завершил внедрение BMC Remedy ITSM Suite 1

Публикаций - 63, упоминаний - 104

Калинин Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 486 11
SAP SE 3216 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Microsoft Corporation 11127 3
VK - Mail.ru Group 2485 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
АйТи 752 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Yandex - Яндекс 4101 1
Nginx - Энджайникс 100 1
F5 Networks 81 1
Google LLC 7161 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Синтерра - Synterra 567 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Leta IT-company 88 1
Verysell - Верисел 91 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Lynwood Investments 6 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Руссофт - Russoft 251 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Google Android 10751 2
Java - Язык программирования 1178 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 38 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Орловский Виктор 229 1
Греф Герман 205 1
Добродеев Борис 83 1
Хасис Лев 96 1
Сысоев Игорь 31 1
Мамут Александр 109 1
Бакунов Григорий 19 1
Коновалов Максим 15 1
Ашманов Игорь 26 1
Кулик Вадим 113 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Строкович Антон 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 12
Россия - СФО - Новосибирск 1975 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Казахстан - Республика 2641 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Украина 3378 2
Восточная Европа 1682 2
Индия - Республика 2175 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Европа 3774 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - Рязань 356 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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