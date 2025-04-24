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Пасынков Владимир



24.04.2025 «Медиалог 2.0»: «Ростелеком» представил прототип новой информационной медицинской системы 1
16.11.2023 Резидент «Сколково» и «Цифромед» создали совместное предприятие для обучения врачей 1
25.01.2017 Выходец из Сбербанка стал ИТ-директором сети клиник АФК «Системы» 1
08.10.2013 Из Сбербанка уволился самый главный сисадмин 1
18.02.2013 «Сбербанк» покидает один из ключевых ИТ-менеджеров 1
14.11.2012 ИТ-бюджет «Сбербанка» продолжает быстро расти 1
02.10.2012 ИТ-директор «Северстали» ушел в «Росатом» 1
11.09.2012 Вопрос дня: Зачем «Сбербанк» нанимает известных ИТ-директоров? 1
10.09.2012 ИТ-директор «Росатома» и глава ИТ-«дочки» «Северстали» переходят в «Сбербанк» 1
27.03.2012 Ленинградская АЭС внедрила систему управления персоналом SAP ERP HCM 1
26.03.2012 «Росатом» внедрил единую отраслевую СЭД на 25 своих предприятиях 1
29.01.2009 «Уралсиб» построил систему управления информацией на базе SAP Netweaver 1
23.01.2009 Корпоративная аудиовизуальная среда: выбор "Уралсиба" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Пасынков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 69 5
SAP SE 5321 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 3
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 99 2
Microsoft Corporation 24795 1
Meta Platforms - Facebook 4458 1
IBM - International Business Machines Corp 9465 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 62 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1029 1
Beorg - Биорг 115 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Ростелеком 9872 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Crestron 100 1
Extron Electronics 62 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 29 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
АЛГОМ 1 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
Альфа-Банк 1790 2
Северсталь ПАО - Severstal 489 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Microsoft - LinkedIn 658 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 142 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 154 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
Белый Ветер 356 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Северсталь Ресурс 18 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Росатом - Русатом оверсиз 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 934 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 99 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Рапид Био 102 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4910 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 196 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6810 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9596 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2217 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 543 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 680 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3098 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24820 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2747 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12761 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2235 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5403 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5600 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 364 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10735 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 976 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7898 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 416 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 480 1
Blade-server - Блейд-сервер 230 1
Управляемость - Manageability 1760 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1591 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1227 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5883 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6108 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6924 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21078 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14574 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1080 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 632 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
SAP NetWeaver 137 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 13 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 59 1
Dell EMC VNX 42 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
Microsoft Exchange 1755 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 402 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 542 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
SAP NetWeaver MDM - SAP NetWeaver Master Data Management 4 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 26 1
Вожегова Мария 28 5
Семенов Игорь 10 4
Орловский Виктор 386 2
Кулик Вадим 188 2
Попов Алексей 336 2
Калинин Денис 70 2
Мельникова Алиса 95 1
Семенов Вадим 65 1
Шеховцов Юрий 34 1
Греф Герман 428 1
Чаркин Евгений 298 1
Хасис Лев 105 1
Волков Никита 79 1
Кириенко Сергей 149 1
Хлызов Андрей 21 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Сафронов Юрий 67 1
Мушаков Игорь 36 1
Плужников Андрей 13 1
Енютин Сергей 10 1
Заварзин Андрей 10 1
Панченко Михаил 8 1
Батурова Елена 7 1
Доброхотов Денис 7 1
Широких Алексей 72 1
Мордашев Алексей 8 1
Карпенко Олег 1 1
Булавинов Дмитрий 3 1
Соломон Николай 3 1
Вождаев Михаил 1 1
Петров Михаил 138 1
Щеглова Юлия 18 1
Мякишева Марина 84 1
Губенко Юлия 1 1
Березецкий Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 3
Германия - Федеративная Республика 12764 2
Беларусь - Белоруссия 5792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 253 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2488 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14268 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5879 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 3
Экономический эффект 1099 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3220 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10071 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1109 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2923 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7616 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7964 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6821 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 138 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 296 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4457 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5195 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2546 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1187 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 240 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 11 1
ИнфоКом 104 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
InAVation Awards 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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