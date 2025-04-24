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Пасынков Владимир
Пасынков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Вожегова Мария 28 5
|Семенов Игорь 10 4
|Орловский Виктор 386 2
|Кулик Вадим 188 2
|Попов Алексей 336 2
|Калинин Денис 70 2
|Мельникова Алиса 95 1
|Семенов Вадим 65 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Греф Герман 428 1
|Чаркин Евгений 298 1
|Хасис Лев 105 1
|Волков Никита 79 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Хлызов Андрей 21 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Плужников Андрей 13 1
|Енютин Сергей 10 1
|Заварзин Андрей 10 1
|Панченко Михаил 8 1
|Батурова Елена 7 1
|Доброхотов Денис 7 1
|Широких Алексей 72 1
|Мордашев Алексей 8 1
|Карпенко Олег 1 1
|Булавинов Дмитрий 3 1
|Соломон Николай 3 1
|Вождаев Михаил 1 1
|Петров Михаил 138 1
|Щеглова Юлия 18 1
|Мякишева Марина 84 1
|Губенко Юлия 1 1
|Березецкий Сергей 1 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 240 1
|ЧГУ - Череповецкий государственный университет 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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