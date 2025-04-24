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«Медиалог 2.0»: «Ростелеком» представил прототип новой информационной медицинской системы

«РТК-Лаборатория здоровья» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировала возможности новой версии отечественной медицинской информационной системы (МИС) «Медиалог 2.0», применяющейся в коммерческих клиниках. МИС позволяет стандартизировать оказание медицинской помощи, обеспечить контроль загрузки специалистов и использования оборудования, а также сократить время врачей на выполнение рутинных задач и повысить качество обслуживания пациентов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система разработана компанией «Пост Модерн Текнолоджи» (ПМТ) — входит в группу компаний «Ростелеком».

Новая версия МИС «Медиалог 2.0» — полностью отечественная разработка с использованием современных технологических принципов и подходов. Ключевые технологические решения включают микросервисную архитектуру, веб-интерфейс, а также применение программного обеспечения с открытым исходным кодом (Open Source), что позволяет повысить эффективность, надежность и безопасность медицинской информационной системы. Внедрение новой системы запланировано на первое полугодие 2026 г.

Максим Семенов, директор по цифровым медицинским сервисам «Ростелекома»: «МИС “Медиалог 2.0” — это шаг вперед в развитии цифровых технологий для медицины. “Ростелеком” стремится создать систему, которая не только отвечает современным требованиям, но и превосходит ожидания наших клиентов. Благодаря использованию отечественного программного обеспечения и передовых технологий мы обеспечиваем надежность и безопасность данных, что особенно важно для медицинских учреждений».

Владимир Пасынков, генеральный директор «РТК-Лаборатория здоровья»: «Кластер “Здоровье” компании “Ростелеком” и входящие в его состав дочерние организации активно занимаются разработкой инновационных продуктов для медицинского рынка. Сегодня мы представляем прототип новой информационной медицинской системы, призванной стать отраслевым стандартом для медучреждений разного уровня. Опираясь на пожелания клиентов, мы разрабатываем еще более эффективную и удобную систему, полностью соответствующую современным стандартам и ожиданиям рынка».

В ноябре 2024 г. «Ростелеком» приобрел контрольный пакет компании «ПМТ» — разработчика МИС «Медиалог». Сегодня система зарегистрирована в реестре программного обеспечения Минцифры и работает более чем в 1 тыс. медицинских организаций России, включая федеральные медцентры и крупные частные сети клиник.

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