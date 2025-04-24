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Семенов Максим
Семенов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Галушко Евгений 14 1
|Фещенко Марина 16 1
|Толстой Лев 54 1
|Аветисян Армен 47 1
|Чернышов Михаил 42 1
|Макаров Станислав 117 1
|Краснов Михаил 84 1
|Золотов Виктор 9 1
|Коровин Сергей 5 1
|Сушков Владимир 4 1
|Волк Павел 1 1
|Долбик Дмитрий 2 1
|Потапова Нина 1 1
|Хубежова Зарина 2 1
|Путин Владимир 3229 1
|Секачева Марина 2 1
|Райкевич Алексей 91 1
|Никишев Роман 1 1
|Олевская Наталия 1 1
|Ведомости 1063 1
|Forbes - Форбс 847 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 229 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
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