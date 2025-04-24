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Семенов Максим



24.04.2025 «Медиалог 2.0»: «Ростелеком» представил прототип новой информационной медицинской системы 1
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 1
11.07.2023 «Ростелеком» и Сеченовский Университет будут развивать цифровые технологии в радиологии 1
16.05.2017 МТС увеличила 4G-покрытие в Мордовии 1
06.03.2017 МТС вложит более 300 млн рублей в развитие сетей связи в Мордовии 1
19.01.2017 Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки 1
23.12.2016 МТС сообщил о значительном росте 4G-трафика в Мордовии 2
21.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в сети МТС в Мордовии 1
17.10.2016 МТС подвел итоги работы на корпоративном рынке Мордовии 1
14.10.2016 Новые салоны МТС появились в четырех населенных пунктах Мордовии 1
12.09.2016 МТС назначил директора объединенного филиала в Мордовии и Ульяновской области 2
06.09.2016 МТС назначила нового руководителя филиала в Томской области 1
12.04.2016 МТС определила самых активных пользователей телеком-услуг в Томской области 1
09.02.2016 МТС расширила покрытие сети для нефтяных компаний Томской области 1
06.10.2015 Томские абоненты МТС каждый пятый терабайт качают в сети 4G 1
09.09.2015 Абоненты МТС в Стрежевом за год увеличили 4G-трафик втрое 1
26.05.2015 МТС открыла первую мобильную библиотеку в Стрежевом 1
04.03.2015 МТС открыла первую мобильную библиотеку в Томской области 1
18.02.2015 МТС обеспечит связью крупнейшие томские предприятия и госучреждения 1
02.02.2015 МТС расширила территорию покрытия сети 4G в Томской области 1
15.09.2014 МТС запустила в Томске сети 4G 1
11.09.2014 Максим Семенов возглавил Томском филиал МТС 2
18.06.2014 Строителям нужны решения для управления договорами 1
17.02.2009 Рейтинг: самые устойчивые к кризису ИТ-компании России 1
25.10.2007 Премию Webby Awards смогут получить российские проекты 1

Публикаций - 25, упоминаний - 28

Семенов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 19
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 474 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8849 2
8405 2
Samsung Electronics 10348 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Apple Inc 12235 1
Dropbox 501 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
СМАРТС Шупашкар-GSM 15 1
МТС Поволжье макрорегион 56 1
Verysell - Верисел 317 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 1
Yandex - Яндекс 7626 1
Directum - Директум 1110 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 222 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5005 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Google LLC 11916 1
Akelon - Акелон 31 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
Ростелеком 9872 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
Беспилотные авиационные системы 56 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 57 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 20 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
ГЛОНАСС АО 203 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 388 1
Флай дрон - Fly Drone 17 1
Птеро - Ptero 7 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 566 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 27 1
Газпром трансгаз 147 2
Томскнефть ВНК 9 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Газпромнефть Восток 3 1
СтройГазКонсалтинг 9 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 20 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 13 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 1
Администрация Томска 7 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 692 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5546 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 39 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2015 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8523 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8021 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6506 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7754 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20985 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24820 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12359 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1020 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 3
Аксессуары 3953 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12665 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1773 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 239 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3072 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9445 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7031 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3596 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2958 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8600 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 894 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4869 1
Smart City - Умные остановки - Интеллектуальные остановки - интеллектуальный павильон автобусной остановки 17 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 158 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1935 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12761 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6810 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1596 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3151 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3802 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8804 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 8
МТС Мобильная библиотека 41 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2786 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 2
Самолит - Сервис самопубликаций 15 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 41 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 402 1
МТС Дети в интернете 17 1
Microsoft Office 3796 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
FreePik 1107 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 483 1
SR Space - SR Drones - Богомол 2 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 26 1
Галушко Евгений 14 1
Фещенко Марина 16 1
Толстой Лев 54 1
Аветисян Армен 47 1
Чернышов Михаил 42 1
Макаров Станислав 117 1
Краснов Михаил 84 1
Золотов Виктор 9 1
Коровин Сергей 5 1
Сушков Владимир 4 1
Волк Павел 1 1
Долбик Дмитрий 2 1
Потапова Нина 1 1
Хубежова Зарина 2 1
Путин Владимир 3229 1
Секачева Марина 2 1
Райкевич Алексей 91 1
Никишев Роман 1 1
Олевская Наталия 1 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 12
Россия - РФ - Российская федерация 147773 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 614 8
Россия - СФО - Томская область - Томск 952 7
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 14 4
Россия - СФО - Томская область - Северск 68 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3182 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 303 3
Россия - ПФО - Мордовия - Ковылкино 11 3
Россия - Краснослободск 14 3
Россия - ПФО - Мордовия - Рузаевский район - Рузаевка 28 3
Россия - ПФО - Мордовия - Большие Березники 6 3
Россия - ПФО - Мордовия - Ардатов 14 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 2
Россия - СФО - Томская область - Игольско-Таловое месторождение 5 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3052 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2546 1
Таджикистан - Республика 877 1
Россия - ПФО - Пензенская область 603 1
Таджикистан - Душанбе 54 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 1
Россия - Крайний Север 289 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 40 1
Россия - СФО - Томская область - Герасимовское нефтегазоконденсатное месторождение 1 1
Россия - СФО - Новосибирск 4394 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3130 1
Россия - Молчановский район - Молчаново 6 1
Россия - СФО - Томская область - Кривошеинский район 8 1
Таджикистан - Согдийская область - Худжанд 8 1
Россия - СФО - Томская область - Каргасокский район - Каргасок 11 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 17 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10122 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5944 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 477 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 2
Английский язык 6722 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5729 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2489 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6458 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5994 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1654 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1776 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3537 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6522 1
Федеральный закон 214-ФЗ - Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 7 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1764 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11083 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2317 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6302 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11153 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3606 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7193 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5624 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2453 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5635 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7964 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2487 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1198 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4961 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2468 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1530 1
Айсберг - Eisberg 183 1
Дача - дачники 878 1
Ведомости 1063 1
Forbes - Форбс 847 1
Gartner - Гартнер 3568 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 229 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 541 2
ТОУНБ имени А.С.Пушкина - Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина 3 2
ТГУ - Томский государственный университет 179 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 81 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 29 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 180 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
День молодёжи - 27 июня 929 2
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 70 1
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