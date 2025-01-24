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Россия ПФО Мордовия Рузаевский район Рузаевка

Россия - ПФО - Мордовия - Рузаевский район - Рузаевка


24.01.2025 «МегаФон» расширил сеть LTE в малых населенных пунктах Мордовии 1
29.10.2024 «МегаФон»: в Мордовии стали чаще учиться онлайн 1
02.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Рузаевке 2
08.02.2024 Более 8,5 тыс. жителей Мордовии получили доступ к 4G «МегаФона» 1
23.11.2022 В 15 селах Мордовии впервые появилась сеть LTE «Мегафона» 1
14.05.2020 Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь» 1
03.12.2018 «1С» расширяет сотрудничество с Мордовией в области ИТ 1
16.05.2017 МТС увеличила 4G-покрытие в Мордовии 1
31.01.2017 «Интеллектуальное видеонаблюдение» заработало в Мордовии 1
19.01.2017 Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки 1
27.10.2016 «Транстелеком» расширил ШПД-сеть в Мордовии 1
14.10.2016 Новые салоны МТС появились в четырех населенных пунктах Мордовии 1
24.08.2016 «ТрансТелеКом» обеспечил телефонной связью новый корпус Мордовского госуниверситета 1
28.06.2016 ТТК подключил к интернету 20 тыс. жителей Мордовии 1
29.04.2016 «Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия 1
08.04.2016 МТС обеспечила мобильным интернетом 85 тыс. жителей Мордовии 1
07.09.2015 МТС улучшила связь для жителей Мордовии 1
30.07.2015 Yota начинает оказывать услуги связи в Калмыкии и Мордовии 1
10.02.2015 ТТК построил более 350 км сетей доступа в Поволжье в 2014 г. 1
16.07.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Республике Мордовия 3
31.07.2012 ТТК организовал бесплатные Wi-Fi зоны в зданиях ж/д-вокзалов Ульяновска, Уфы и Набережных Челнов 1
31.08.2011 ТТК предоставил цифровые каналы связи «МРСК Волги» 1
04.07.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: май-июнь 2011 года 1
01.03.2010 «МегаФон» ввел в коммерческую эксплуатацию сети 3,5G в Республике Мордовия 1
15.05.2009 Администрация городского поселения Рузаевка выбрала СЭД «Дело» 4
22.07.2008 Cognitive создаст систему вызовов экстренных служб через единый номер для Мордовии 2
06.08.2002 Рынок телекоммуникаций: Микки Маус и Крутой Жужжик помогут преодолеть кризис 1
18.07.2002 СМАРТС продолжает развивать сеть в Поволжском регионе 1

Публикаций - 28, упоминаний - 35

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 7
МегаФон 8829 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 6
Ростелеком 9706 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Samsung Electronics 10265 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24632 1
Apple Inc 12106 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
8219 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 16 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Xerox 1139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Vodafone Group 1370 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
AT&T Inc 1679 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Lenovo Motorola 3501 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Yahoo! 3697 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
HP - Hewlett-Packard 3624 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Sharp Corporation 1041 1
Цифра ГК 2427 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
China Mobile 407 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 1
Связной ГК 1369 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 1
Евросеть 1404 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Honda Motor Company 234 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 20 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Технопарк-Мордовия 16 1
Enron - Enrongate 122 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Walt Disney Company 622 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 673 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2742 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 45 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 430 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Администрация Омска 24 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Администрация Кемеровской области - органы государственной власти 20 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 170 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 32 1
Правительство Челябинской области 63 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7647 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8150 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4666 6
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3402 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6406 3
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14391 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 2
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 2
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4760 2
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Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2750 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 41 2
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Google Android 14000 1
Apple iOS 7811 1
Linux OS 9953 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Windows 15666 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1420 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
ЦРТ Визирь 25 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Avaya Definity УАТС 102 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 5 1
Nokia 7650 63 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
Борунов Валерий 8 4
Вольфсон Игорь 16 3
Пучков Антон 33 3
Семенов Максим 24 3
Галушко Евгений 14 2
Колесник Андрей 23 2
Асланов Дмитрий 41 2
Нуралиев Борис 289 1
Соколов Олег 51 1
Хрулев Андрей 14 1
Волков Владимир 56 1
Васильев Андрей 24 1
Добрынин Владимир 34 1
Мазов Владимир 1 1
Лотванова Галина 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Кокурин Владимир 7 1
Быченко Андрей 4 1
Филиппов Константин 2 1
Салеева Анна 1 1
Лещанкин Константин 2 1
Косых Валентин 2 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 25
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 19
Россия - ПФО - Мордовия - Ковылкино 11 10
Россия - РФ - Российская федерация 144361 7
Россия - Краснослободск 14 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 4
Россия - ПФО - Мордовия - Большие Березники 6 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 2
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1113 2
Россия - ПФО - Самарская область 1312 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 612 2
Россия - ПФО - Саратовская область 729 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 2
Россия - ПФО - Мордовия - Атюрьево 2 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21772 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 927 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Южная Корея - Республика 6651 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Япония 13287 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Швеция - Королевство 3620 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Сингапур - Республика 1850 1
Америка - Американский регион 2162 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5856 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2372 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6404 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6917 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6704 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6174 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1736 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4997 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 550 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1367 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4975 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1310 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 75 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 348 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 2
FT - Financial Times 1220 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
ComputerWire 51 1
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Synergy Research Group 42 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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