Россия ПФО Мордовия Рузаевский район Рузаевка
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Борунов Валерий 8 4
|Вольфсон Игорь 16 3
|Пучков Антон 33 3
|Семенов Максим 24 3
|Галушко Евгений 14 2
|Колесник Андрей 23 2
|Асланов Дмитрий 41 2
|Нуралиев Борис 289 1
|Соколов Олег 51 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Волков Владимир 56 1
|Васильев Андрей 24 1
|Добрынин Владимир 34 1
|Мазов Владимир 1 1
|Лотванова Галина 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кокурин Владимир 7 1
|Быченко Андрей 4 1
|Филиппов Константин 2 1
|Салеева Анна 1 1
|Лещанкин Константин 2 1
|Косых Валентин 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Synergy Research Group 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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