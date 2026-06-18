Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200941
ИКТ 15557
Организации 11833
Ведомства 1510
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27098
Персоны 87771
География 3129
Статьи 1587
Пресса 1341
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2846
Мероприятия 894

Администрация Кемеровской области Администрация Кузбасса органы государственной власти

Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Более 2000 умных камер «Ростелекома» наблюдают за ходом ЕГЭ в Кузбассе 1
27.02.2025 Министерство цифрового развития и связи Кузбасса усиливает кибербезопасность региона с помощью системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ 1
01.11.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2024 года 2
01.10.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 2
24.07.2024 МТС запустила систему умных камер видеонаблюдения в Междуреченске 1
15.07.2024 В Кузбассе будут готовить цифровых инженеров 1
04.07.2024 «Ростелеком» вновь стал телекоммуникационным партнером фестиваля «Динотерра» в Кузбассе 1
28.12.2023 Теперь как в городе: «Ростелеком» построил 28 базовых станций в малых населенных пунктах Кузбасса 2
02.11.2023 Отечественные технологии проконтролируют соблюдение весогабаритных параметров на новой трассе в обход города Кемерово 1
28.09.2023 Новая опция платформы «N3.аналитика»: мониторинг всех талонов к врачу на уровне региона 1
16.08.2023 «Ростелеком» подключил поселения на севере Кузбасса к 4G-интернету 1
07.10.2021 В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс» 3
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 1
12.01.2021 Правительство Кемеровской области и «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 2
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 3
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 3
26.08.2014 МТС откроет мобильную библиотеку в Кузбассе 1
24.10.2013 Кемеровская область: свыше 2 млн межведомственных электронных запросов с начала года 1
08.02.2013 На Красноярском экономическом форуме обсудят УЭК 1
04.07.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: май-июнь 2011 года 2
10.02.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: январь 2010 1
15.01.2009 Администрации Новокузнецкого района ведут бухгалтерский учет с помощью ПО «1С» 1
13.10.2008 «Скай Линк» оборудовал мобильным интернетом избирательные участки в Кемерово 1
01.09.2008 «TELE2-Кемерово» окажет «мобильную помощь» пострадавшим в Южной Осетии 1
28.08.2008 «Скай Линк» организовал трансляцию слета молодежных лидеров Кузбасса 1
17.06.2004 "Сибирьтелеком" активизирует деятельность в Кемеровской области 1
21.10.2003 5 ноября в Новосибирске пройдет региональная конференция "Электронная Россия - человеку, бизнесу, обществу" для СФО 1

Публикаций - 30, упоминаний - 41

Администрация Кемеровской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11008 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 289 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15985 2
9655 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 178 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
Телематика Концерн - Сервис-Телематика 3 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Сtek GSM - СТеК Джи Эс Эм - Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм - Кедр РМС - Кузбасские системы Джи Эс Эм 20 1
Анвик Софт 1 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3365 1
МегаФон 10872 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Lenovo Group 2472 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
HP Inc. 5907 1
Норси-Транс - НТ 148 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 1
Acer Group - Acer Inc 2812 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 369 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 489 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1106 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
ICL ГК - ICL Group 506 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 346 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 137 1
АйТи Бастион - IT Bastion 156 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 1
Электросвязь 268 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 56 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 59 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
ТБ-Биочип - Лаборатория биологических микрочипов 1 1
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1149 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
X5 Group - Перекрёсток 643 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1725 1
ЦИАН - CIAN 194 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 129 1
Кубанская библиотека 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13993 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6587 9
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4970 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3340 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2886 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 265 5
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 92 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5724 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 787 3
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 3
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 3
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 61 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 133 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 3
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 2
Правительство Челябинской области 78 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3674 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1516 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 2
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 2
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 57 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 172 2
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 34 2
Российская академия радио - РАР 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 183 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26610 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23074 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2811 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26471 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5298 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4361 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9606 6
Электронный документ - Electronic document 1591 4
Оповещение и уведомление - Notification 6052 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14058 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9830 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4688 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13771 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14035 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11591 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9678 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4019 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13013 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1768 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5209 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2546 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29817 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2249 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9630 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 760 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1602 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16482 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12278 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6545 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10281 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1132 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13553 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9976 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23264 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3080 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6344 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3712 4
Архивный фонд РФ 115 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1108 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 148 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 457 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2983 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 480 2
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 24 2
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 6 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 36 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 8 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика - Федеральный инцидент №38 - Запись на приём к врачу 5 1
Microsoft Windows 16963 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 403 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 625 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 250 1
Космодром Байконур 1072 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 40 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 266 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 705 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1015 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 182 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
Садиков Максим 6 3
Михайлов Алексей 117 2
Валяева Елизавета 72 2
Мишустин Михаил 791 2
Цивилев Сергей 7 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Рудычева Наталья 95 1
Мяус Сергей 1 1
Захарченко Дмитрий 5 1
Мурашкин Сергей 1 1
Жигулин Виктор 1 1
Игнатьев Валерий 2 1
Бекиров Руслан 72 1
Величко Вячеслав 3 1
Горшкова Алла 1 1
Филинкова Софья 1 1
Васин Алексей 2 1
Полянский Станислав 6 1
Дурнов Денис 1 1
Протопопов Александр 4 1
Кривцов Александр 1 1
Кених Наталья 1 1
Середюк Илья 2 1
Винников Василий 13 1
Шитова Ольга 1 1
Ковнир Евгений 75 1
Орловский Виктор 408 1
Шадаев Максут 1218 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Греф Герман 489 1
Зорин Александр 51 1
Лашин Ренат 87 1
Дюков Андрей 21 1
Венгер Константин 3 1
Бочкарев Сергей 72 1
Покровский Иван 137 1
Соболев Андрей 9 1
Легостаева Светлана 96 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1075 29
Россия - РФ - Российская федерация 167448 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 8
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 182 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2856 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 573 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8631 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2308 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 1101 4
Россия - УФО - Челябинская область 1519 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 660 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 324 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3480 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1718 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 430 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2315 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1821 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 663 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 761 3
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 392 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1800 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 32 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск 22 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1246 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2871 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2084 2
Россия - ПФО - Самарская область 1596 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1106 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1700 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 916 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1066 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 733 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 934 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 753 2
Россия - ЦФО - Орловская область 374 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1100 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 487 2
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 45 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10943 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4650 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53828 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11424 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8883 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21865 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1234 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6831 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10469 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4450 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4707 4
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7635 3
Энергетика - Energy - Energetically 5920 3
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 497 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11853 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5539 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6623 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2145 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11731 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16216 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 430 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7559 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 800 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18279 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6602 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2847 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1877 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2563 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1406 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4594 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2453 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1390 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4028 1
Школа цифровых технологий 27 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
СибГИУ - Сибирский государственный индустриальный университет 6 1
РАН - Российская академия наук 2136 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 309 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 97 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Цифровая прокачка региона 29 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
День молодёжи - 27 июня 1104 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще