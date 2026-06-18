Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Кемеровской области Администрация Кузбасса органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 30, упоминаний - 41
Администрация Кемеровской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Российская академия радио - РАР 4 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 183 1
|Садиков Максим 6 3
|Михайлов Алексей 117 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Мишустин Михаил 791 2
|Цивилев Сергей 7 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Мяус Сергей 1 1
|Захарченко Дмитрий 5 1
|Мурашкин Сергей 1 1
|Жигулин Виктор 1 1
|Игнатьев Валерий 2 1
|Бекиров Руслан 72 1
|Величко Вячеслав 3 1
|Горшкова Алла 1 1
|Филинкова Софья 1 1
|Васин Алексей 2 1
|Полянский Станислав 6 1
|Дурнов Денис 1 1
|Протопопов Александр 4 1
|Кривцов Александр 1 1
|Кених Наталья 1 1
|Середюк Илья 2 1
|Винников Василий 13 1
|Шитова Ольга 1 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Орловский Виктор 408 1
|Шадаев Максут 1218 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Греф Герман 489 1
|Зорин Александр 51 1
|Лашин Ренат 87 1
|Дюков Андрей 21 1
|Венгер Константин 3 1
|Бочкарев Сергей 72 1
|Покровский Иван 137 1
|Соболев Андрей 9 1
|Легостаева Светлана 96 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4028 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.