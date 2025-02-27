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Садиков Максим



27.02.2025 Министерство цифрового развития и связи Кузбасса усиливает кибербезопасность региона с помощью системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ 1
28.12.2023 Теперь как в городе: «Ростелеком» построил 28 базовых станций в малых населенных пунктах Кузбасса 1
26.10.2023 Органы исполнительной власти Кемеровской области перешли на российское ПО «Мой офис» 1
07.10.2021 В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Садиков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
Ростелеком 9766 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Администрация Кемеровской области - органы государственной власти 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4806 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4686 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1836 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6294 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2933 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7805 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1317 1
Оцифровка - Digitization 4584 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1037 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8295 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1997 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7157 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1472 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
Новые облачные технологии - МойОфис 790 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 82 1
Михайлов Алексей 75 1
Иванников Александр 22 1
Мяус Сергей 1 1
Россия - СФО - Кемеровская область 908 4
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 119 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 28 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 531 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1761 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1658 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2139 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1069 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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