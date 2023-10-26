Органы исполнительной власти Кемеровской области перешли на российское ПО «Мой офис»

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о переходе всех бюджетных учреждений Кемеровской области-Кузбасса на свои продукты.

Для реализации данной задачи в Кузбассе сформирована единая политика по переходу на использование прикладного отечественного программного обеспечения, принят ряд соответствующих нормативно-правовых актов.

Регион приобрел «Мой офис» для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений. Так, в настоящий момент уже порядка 20 тыс. лицензий «Мой офис Стандартный 2» установлено на рабочих местах пользователей.

«Мой офис Стандартный 2» – офисный пакет для работы с документами и почтой. Включает настольные редакторы текстов, таблиц, презентаций, а также почтовый клиент. Продукт предназначен для создания единой коммуникационной среды государственных служащих Кузбасса, выполнения ежедневных задач, связанных с подготовкой отчетов, деловых писем и т.д.

Для того, чтобы миграция на российское офисное ПО прошла комфортно, на базе Кузбасского регионального института повышения квалификации открыт центр цифровых компетенций, в котором обучают использованию российских решений, в том числе и «Мой офис». На сегодняшний день это единственное представительство в Кузбассе, ориентированное на обучение и консультативную поддержку работников бюджетной сферы и ИТ-специалистов по вопросам использования отечественных программных продуктов.

Не просто картинки: производители DAM-платформ делят рынок в 8 млрд долларов Бизнес

«Наш регион комплексно и последовательно переходит на российское ПО, следуя политике по импортозамещению. Так, мы системно мигрируем на «Мой офис», поскольку это надежное и безопасное решение, которое поможет организовать эффективную работу с документами по единому стандарту. «Мой офис» отвечает нашим запросам в части функциональности и информационной безопасности, прост в освоении и использовании. Кроме того, унифицированный подход серьезно облегчает дальнейшую работу с офисным программным обеспечением – с обучением, обновлением, доработкой», – сказал Максим Садиков, министр цифрового развития и связи Кузбасса.

«Мы рады, что регион выбрал наши продукты в качестве замены иностранным. Помимо создания безопасной ИТ-инфраструктуры в Кемеровской области, внедрение ПО «Мой офис» поможет сделать процессы коммуникации в органах власти эффективнее, быстрее обрабатывать корреспонденцию и решать задачи с документами», – сказал коммерческий директор «Мой офис» Александр Иванников.