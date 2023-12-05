Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA

«Мосводосток» переходит на российский почтовый сервер RuPost ия «Рупост» (входит в «Группу Астра») сообщает о начале миграции ГУП «Мосводосток» на корпоративный почтовый сервер RuPost, который организация выбрала и закупила 1000 лицензий. Об этом CNews с

«Группа Астра» перешла на собственный почтовый сервер RuPost настройки прост благодаря наличию готовых шаблонов конфигурации. В составе решения имеются нативный почтовый клиент RuPost Desktop, веб-клиент, а также плагин для Microsoft Outlook. Корпоративн

Почтовая переписка сотрудников Пентагона две недели пролежала в открытом доступе Потенциальная утечка переписки сотрудников МО США Почтовый сервер Министерства обороны США в течение двух недель был доступен из интернета всем желающим, что могло привести к утечке конфиденциальной переписки сотрудников ведомства. Об этом соо

«Борисхоф» перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud Компания «Борисхоф», российский автомобильный дилер премиальных автомобилей, перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. В связи со сложной геополитической ситуацией автодилер столкнулся с отключением российской

Syssoft будет поставлять российский компаниям отечественный почтовый сервер Tegu заключил соглашение о партнерстве с разработчиком и системным интегратором «Лаборатория МБК». В рамках партнерства Syssoft будет поставлять российским компаниям флагманское решение «Лаборатории МБК» почтовый сервер Tegu, предназначенный для организации почтового ящика, календарей, системы хранения и редактирования документов. Программный продукт подойдет для всех отраслей бизнеса и государ

В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов ответствие критериям универсального принятия является важным шагом в доработке ПО и служит подтверждением качества продукта и его соответствия самым современным стандартам. : В России появился первый почтовый сервер с поддержкой кириллических адресов «Мы, в свою очередь, прилагаем усилия к информированию российских потребителей о программных продуктах, которые обеспечивают качественную рабо

«Яндекс» сдал своего сотрудника правоохранителям за взлом тысяч почтовых ящиков клиентов й. В компании утверждают, что в результате его действий было скомпрометировано 4887 адресов электронной почты. Представители «Яндекса» подтвердили CNews, что это окончательно установленное количество почтовых ящиков, взломанных сотрудником. На момент публикации материала не было известно, зачем именно сотрудник «Яндекса» занимался взломами, как долго он это делал, и кто был в числе его «кли

Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС вития сотрудничества компании провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно почтового сервера Tegu (производства «МБК лаб») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). Почтовый сервер Tegu - программный продукт, не содержащий компоненты разработок иностранного и иного происхождения. Сервер отличают: нетребовательность к аппаратным ресурсам, расширенная функци

Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент ия Корпорация Google удалила из фирменного магазина приложений Android старейший и очень популярный почтовый клиент K-9 Mail с открытым исходным кодом. Как сообщил в Twitter основатель и бывший

Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены ледования «Использование электронной почты в государственной инфраструктуре РФ», организованного компанией «Новые облачные технологии» при экспертной поддержке АНО «Информационная культура» в 2016 г. Почтовые сервисы госорганизаций Использование почтовых сервисов в государственном секторе Источник: Новые облачные технологии, 2016 Провайдеры публичных почтовых сервисов Источник: Новые облачн

Softline перевела электронную почту «Детского мира» на Microsoft Exchange Server 2013 ила проект миграции корпоративной почты компании «Детский мир» на решение Microsoft Exchange. Новая почтовая система более производительна, благодаря чему сотрудники компании не тратят время на

S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group остью виртуального дата-центра Stack Group является гибкая масштабируемость, что обеспечивает S7 Group возможностями оперативного управления такими параметрами, как количество пользователей и емкость почтовых ящиков, указали в компании. «Для сотрудников S7 Group формат доступа к информационным системам не изменился. S7 Group осуществляет плановый процесс замены собственной физической инфрас

Почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в обращение 18 марта смонавтики», одна из которых также была посвящена данному событию. 10-летний и 15-летний юбилеи события были отмечены выпуском почтовой марки и блока в 1975 и 1980 гг. соответственно. В 1985 г. вышла почтовая марка «20 лет первому выходу человека в открытый космос». .NewsBodyLeftInclude {display:none;}

В обращение выходит почтовая марка «Посткроссинг» 27 января в обращение выходит почтовая марка «Посткроссинг». Посткроссинг — это международный проект, цель которого — общение людей из различных стран мира независимо от их местонахождения, возраста, пола и национальности.

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Б.Ф. Андреева (1915–1982), актера театра и кино» 22 января в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Б.Ф. Андреева (1915–1982), актера театра и кино». Борис Федорович Андреев родился в 1915 г. в семье рабочих. Закончив семь класс

Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта «О почтовой связи» подчеркнул, что ключевой новеллой законопроекта о почтовой связи станет государственная электронная почтовая система (ГЭПС), через которую будет осуществляться отправка корреспонденции в электр

В обращение выходит почтовая марка «Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"», посвященная вступлению России в ЮНЕСКО .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 25 ноября в обращение выходит почтовая марка, посвященная 60-летию вступления России в ЮНЕСКО, «Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"». Государственный заповедник «Керженский» площадью 46856,52 га обр

В обращение выходит почтовая марка, посвященная конструктору космических комплексов Г.Н. Бабакину .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 13 ноября в обращение выходит почтовая марка «100 лет со дня рождения Г.Н. Бабакина (1914–1971), конструктора космических комплексов». Георгий Николаевич Бабакин (1914–1971) — советский ученый и конструктор, создатель автом

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная актрисе В.Ф. Комиссаржевской .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 6 ноября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «150 лет со дня рождения В.Ф. Комиссаржевской (1864–1910), актрисы». Вера Федоровна Комиссаржевская — русская драматическая актриса. Родилась в Петербург

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет Театральному институту имени Бориса Щукина» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 9 октября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет Театральному институту имени Бориса Щукина». В ноябре 1913 г. группа московских студентов организовала любительскую театральную студию и приглас

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 50-летию первого полета на корабле-спутнике «Восход» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 25 сентября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой в рамках серии «Покорение космоса», посвященная 50-летию первого в мире полета космонавтов на трехместном космическом корабле-спутнике «Восход». Космичес

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная народному артисту, диктору Ю.Б. Левитану .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 19 сентября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Ю.Б. Левитана (1914–1983), диктора, народного артиста СССР». Юрий Борисович Левитан — диктор Всесоюзного радио, Государственного

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная генерал-фельдмаршалу Г.А. Потемкину .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 10 сентября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «275 лет со дня рождения генерал-фельдмаршала Г.А. Потемкина (1739–1791), российского государственного и военного деятеля». Потемкин Григорий Александров

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 4 сентября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку». Город Сестрорецк — крупнейший курорт на Балтике, расположенный на живописном побережье Финского залива в 30 километрах от Санкт

В обращение выходит почтовая марка «450 лет книгопечатанию в России» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 3 сентября в обращение выходит почтовая марка «450 лет книгопечатанию в России». Появление книгопечатания в Москве — результат социально-экономического развития феодального общества Руси XVI в. Развитие производства и ремесл

В обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 28 августа в обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами». Бои на Халхин-Голе — необъявленный локальный вооруженный конф

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная меценату А.Л. Штиглицу .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 18 августа в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «200 лет со дня рождения А.Л. Штиглица (1814–1884), мецената». А.Л. Штиглиц родился в семье придворного банкира, основателя банкирского дома «Штиглиц и К

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет Библиотеке Академии наук» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 15 августа в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет Библиотеке Академии наук». Библиотека была основана в 1714 г. Петром I как первая государственная общедоступная библиотека России одновременно с

Союз филателистов России: Почтовая марка никуда не исчезнет ии «Литфила», представившие сотни экземпляров печатных изданий по филателии, появившихся в 1990-е и в 2000-е годы! А в новое время я участвовал в создании и издании альманаха «Почтовые цельные вещи и почтовая история», восстанавливал на новом уровне выпуск сборника «Коллекционер», качество публикаций в которых сегодня вполне соответствует мировому уровню. CNews: Расскажите, пожалуйста, о ра

В обращение выходит почтовая марка «Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 7 июля в рамах серии «Государственные награды Российской Федерации» в обращение выходит почтовая марка «Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»». Государственные награды Российской Федерации являются высшей формой поощрения граждан России за заслуги перед государством. 2

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная поэтессе А. Ахматовой 7 июля в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «125 лет со дня рождения А.А. Ахматовой (1889–1966), поэтессы, писательницы». Ахматова Анна Андреевна — писатель, литературовед, литературный критик, пер

В обращение выходит почтовая марка, посвященная ученому В.Н. Челомею 27 июня в обращение выходит почтовая марка «100 лет со дня рождения В.Н. Челомея (1914–1984), ученого». Владимир Николаевич Челомей — ученый в области механики, академик АН СССР (1962 г.), дважды Герой Социалистического Т

В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная актеру П.М. Алейникову 27 июня в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения П.М. Алейникова (1914–1965), киноактера». Петр Мартынович Алейников сыграл свою первую эпизодическую роль в кино в 1932 г. в фил

В обращение выходит почтовая марка «100-летие единения России и Тувы» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 27 июня в обращение выходит почтовая марка «100-летие единения России и Тувы». В 1914 г. по просьбе тувинского народа над Урянхайским краем (прежнее название Тувы) был установлен протекторат России. В этом же году началос

В обращение выходит почтовая марка «100 лет заводу «Баррикады» 26 июня в обращение выходит почтовая марка «100 лет заводу «Баррикады». Завод «Баррикады» — одно из старейших машиностроительных предприятий Поволжья (Волгоград). Основано в 1914 г. для производства крупнокалиберной морск

В обращение выходит почтовая марка «Герб г. Сергиева Посада» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 24 июня в обращение выходит почтовая марка «Герб г. Сергиева Посада». Герб Сергиева Посада был утвержден 15 ноября 2006 г. районным советом депутатов на основе исторического: «В лазоревом поле щита серебряная зубчатая, му

В обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Республика Крым» 19 июня в обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Республика Крым». 18 марта 2014 г. в Москве был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ. Республика

В обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Город федерального значения Севастополь» 20 июня в обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Город федерального значения Севастополь». 18 марта 2014 г. в Москве был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова

Вышла в обращение почтовая марка с памятником «Башня Согласия» 4 июня в обращение вышла почтовая марка «Культурно-исторический памятник «Башня Согласия» в г. Магасе». «Башня Согласия» является символом и визитной карточкой Ингушетии. Высотное здание, которое расположено в центре М