Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 157123
ИКТ 12320
Организации 9792
Ведомства 1438
Ассоциации 926
Технологии 3315
Системы 23863
Персоны 65841
География 2572
Статьи 1490
Пресса 1135
ИАА 670
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2462
Мероприятия 840

Email Почтовый шлюз Почтовый сервер сервер электронной почты почтовый сервис почтовый клиент Mail Transfer Agent, MTA

Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA

 

Юрий Хомутский, директор проектов, CNews "Корпоративные почтовые решения и мессенджеры. Два рейтинга Market.CNews", онлайн-конференция CNews "Унифицированные коммуникации 2023" 27.06.2023


05.12.2023 «Мосводосток» переходит на российский почтовый сервер RuPost

ия «Рупост» (входит в «Группу Астра») сообщает о начале миграции ГУП «Мосводосток» на корпоративный почтовый сервер RuPost, который организация выбрала и закупила 1000 лицензий. Об этом CNews с
26.10.2023 «Группа Астра» перешла на собственный почтовый сервер RuPost

настройки прост благодаря наличию готовых шаблонов конфигурации. В составе решения имеются нативный почтовый клиент RuPost Desktop, веб-клиент, а также плагин для Microsoft Outlook. Корпоративн
22.02.2023 Почтовая переписка сотрудников Пентагона две недели пролежала в открытом доступе

Потенциальная утечка переписки сотрудников МО США Почтовый сервер Министерства обороны США в течение двух недель был доступен из интернета всем желающим, что могло привести к утечке конфиденциальной переписки сотрудников ведомства. Об этом соо
19.01.2023 «Борисхоф» перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud

Компания «Борисхоф», российский автомобильный дилер премиальных автомобилей, перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. В связи со сложной геополитической ситуацией автодилер столкнулся с отключением российской

02.11.2021 Syssoft будет поставлять российский компаниям отечественный почтовый сервер Tegu

заключил соглашение о партнерстве с разработчиком и системным интегратором «Лаборатория МБК». В рамках партнерства Syssoft будет поставлять российским компаниям флагманское решение «Лаборатории МБК» почтовый сервер Tegu, предназначенный для организации почтового ящика, календарей, системы хранения и редактирования документов. Программный продукт подойдет для всех отраслей бизнеса и государ
02.07.2021 В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов

ответствие критериям универсального принятия является важным шагом в доработке ПО и служит подтверждением качества продукта и его соответствия самым современным стандартам. : В России появился первый почтовый сервер с поддержкой кириллических адресов «Мы, в свою очередь, прилагаем усилия к информированию российских потребителей о программных продуктах, которые обеспечивают качественную рабо
12.02.2021 «Яндекс» сдал своего сотрудника правоохранителям за взлом тысяч почтовых ящиков клиентов

й. В компании утверждают, что в результате его действий было скомпрометировано 4887 адресов электронной почты. Представители «Яндекса» подтвердили CNews, что это окончательно установленное количество почтовых ящиков, взломанных сотрудником. На момент публикации материала не было известно, зачем именно сотрудник «Яндекса» занимался взломами, как долго он это делал, и кто был в числе его «кли
09.12.2020 Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС

вития сотрудничества компании провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно почтового сервера Tegu (производства «МБК лаб») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). Почтовый сервер Tegu - программный продукт, не содержащий компоненты разработок иностранного и иного происхождения. Сервер отличают: нетребовательность к аппаратным ресурсам, расширенная функци
09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент

ия Корпорация Google удалила из фирменного магазина приложений Android старейший и очень популярный почтовый клиент K-9 Mail с открытым исходным кодом. Как сообщил в Twitter основатель и бывший
06.06.2016 Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены

ледования «Использование электронной почты в государственной инфраструктуре РФ», организованного компанией «Новые облачные технологии» при экспертной поддержке АНО «Информационная культура» в 2016 г. Почтовые сервисы госорганизаций Использование почтовых сервисов в государственном секторе Источник: Новые облачные технологии, 2016 Провайдеры публичных почтовых сервисов Источник: Новые облачн
10.03.2016 Softline перевела электронную почту «Детского мира» на Microsoft Exchange Server 2013

ила проект миграции корпоративной почты компании «Детский мир» на решение Microsoft Exchange. Новая почтовая система более производительна, благодаря чему сотрудники компании не тратят время на
09.03.2016 S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group

остью виртуального дата-центра Stack Group является гибкая масштабируемость, что обеспечивает S7 Group возможностями оперативного управления такими параметрами, как количество пользователей и емкость почтовых ящиков, указали в компании. «Для сотрудников S7 Group формат доступа к информационным системам не изменился. S7 Group осуществляет плановый процесс замены собственной физической инфрас
18.03.2015 Почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в обращение 18 марта

смонавтики», одна из которых также была посвящена данному событию. 10-летний и 15-летний юбилеи события были отмечены выпуском почтовой марки и блока в 1975 и 1980 гг. соответственно. В 1985 г. вышла почтовая марка «20 лет первому выходу человека в открытый космос». .NewsBodyLeftInclude {display:none;}
27.01.2015 В обращение выходит почтовая марка «Посткроссинг»

27 января в обращение выходит почтовая марка «Посткроссинг». Посткроссинг — это международный проект, цель которого — общение людей из различных стран мира независимо от их местонахождения, возраста, пола и национальности.

22.01.2015 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Б.Ф. Андреева (1915–1982), актера театра и кино»

22 января в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Б.Ф. Андреева (1915–1982), актера театра и кино». Борис Федорович Андреев родился в 1915 г. в семье рабочих. Закончив семь класс
25.12.2014 Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта «О почтовой связи»

подчеркнул, что ключевой новеллой законопроекта о почтовой связи станет государственная электронная почтовая система (ГЭПС), через которую будет осуществляться отправка корреспонденции в электр
25.11.2014 В обращение выходит почтовая марка «Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"», посвященная вступлению России в ЮНЕСКО

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 25 ноября в обращение выходит почтовая марка, посвященная 60-летию вступления России в ЮНЕСКО, «Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"». Государственный заповедник «Керженский» площадью 46856,52 га обр
13.11.2014 В обращение выходит почтовая марка, посвященная конструктору космических комплексов Г.Н. Бабакину

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 13 ноября в обращение выходит почтовая марка «100 лет со дня рождения Г.Н. Бабакина (1914–1971), конструктора космических комплексов». Георгий Николаевич Бабакин (1914–1971) — советский ученый и конструктор, создатель автом
05.11.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная актрисе В.Ф. Комиссаржевской

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 6 ноября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «150 лет со дня рождения В.Ф. Комиссаржевской (1864–1910), актрисы». Вера Федоровна Комиссаржевская — русская драматическая актриса. Родилась в Петербург
09.10.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет Театральному институту имени Бориса Щукина»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 9 октября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет Театральному институту имени Бориса Щукина». В ноябре 1913 г. группа московских студентов организовала любительскую театральную студию и приглас
25.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 50-летию первого полета на корабле-спутнике «Восход»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 25 сентября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой в рамках серии «Покорение космоса», посвященная 50-летию первого в мире полета космонавтов на трехместном космическом корабле-спутнике «Восход». Космичес
19.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная народному артисту, диктору Ю.Б. Левитану

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 19 сентября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Ю.Б. Левитана (1914–1983), диктора, народного артиста СССР». Юрий Борисович Левитан — диктор Всесоюзного радио, Государственного
10.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная генерал-фельдмаршалу Г.А. Потемкину

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 10 сентября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «275 лет со дня рождения генерал-фельдмаршала Г.А. Потемкина (1739–1791), российского государственного и военного деятеля». Потемкин Григорий Александров
04.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 4 сентября в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку». Город Сестрорецк — крупнейший курорт на Балтике, расположенный на живописном побережье Финского залива в 30 километрах от Санкт
03.09.2014 В обращение выходит почтовая марка «450 лет книгопечатанию в России»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 3 сентября в обращение выходит почтовая марка «450 лет книгопечатанию в России». Появление книгопечатания в Москве — результат социально-экономического развития феодального общества Руси XVI в. Развитие производства и ремесл
27.08.2014 В обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 28 августа в обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами». Бои на Халхин-Голе — необъявленный локальный вооруженный конф
18.08.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная меценату А.Л. Штиглицу

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 18 августа в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «200 лет со дня рождения А.Л. Штиглица (1814–1884), мецената». А.Л. Штиглиц родился в семье придворного банкира, основателя банкирского дома «Штиглиц и К
14.08.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет Библиотеке Академии наук»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 15 августа в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет Библиотеке Академии наук». Библиотека была основана в 1714 г. Петром I как первая государственная общедоступная библиотека России одновременно с
15.07.2014 Союз филателистов России: Почтовая марка никуда не исчезнет

ии «Литфила», представившие сотни экземпляров печатных изданий по филателии, появившихся в 1990-е и в 2000-е годы! А в новое время я участвовал в создании и издании альманаха «Почтовые цельные вещи и почтовая история», восстанавливал на новом уровне выпуск сборника «Коллекционер», качество публикаций в которых сегодня вполне соответствует мировому уровню. CNews: Расскажите, пожалуйста, о ра
04.07.2014 В обращение выходит почтовая марка «Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 7 июля в рамах серии «Государственные награды Российской Федерации» в обращение выходит почтовая марка «Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»». Государственные награды Российской Федерации являются высшей формой поощрения граждан России за заслуги перед государством. 2
04.07.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная поэтессе А. Ахматовой

7 июля в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «125 лет со дня рождения А.А. Ахматовой (1889–1966), поэтессы, писательницы». Ахматова Анна Андреевна — писатель, литературовед, литературный критик, пер
26.06.2014 В обращение выходит почтовая марка, посвященная ученому В.Н. Челомею

27 июня в обращение выходит почтовая марка «100 лет со дня рождения В.Н. Челомея (1914–1984), ученого». Владимир Николаевич Челомей — ученый в области механики, академик АН СССР (1962 г.), дважды Герой Социалистического Т
26.06.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная актеру П.М. Алейникову

27 июня в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения П.М. Алейникова (1914–1965), киноактера». Петр Мартынович Алейников сыграл свою первую эпизодическую роль в кино в 1932 г. в фил
26.06.2014 В обращение выходит почтовая марка «100-летие единения России и Тувы»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 27 июня в обращение выходит почтовая марка «100-летие единения России и Тувы». В 1914 г. по просьбе тувинского народа над Урянхайским краем (прежнее название Тувы) был установлен протекторат России. В этом же году началос
25.06.2014 В обращение выходит почтовая марка «100 лет заводу «Баррикады»

26 июня в обращение выходит почтовая марка «100 лет заводу «Баррикады». Завод «Баррикады» — одно из старейших машиностроительных предприятий Поволжья (Волгоград). Основано в 1914 г. для производства крупнокалиберной морск
23.06.2014 В обращение выходит почтовая марка «Герб г. Сергиева Посада»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 24 июня в обращение выходит почтовая марка «Герб г. Сергиева Посада». Герб Сергиева Посада был утвержден 15 ноября 2006 г. районным советом депутатов на основе исторического: «В лазоревом поле щита серебряная зубчатая, му
19.06.2014 В обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Республика Крым»

19 июня в обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Республика Крым». 18 марта 2014 г. в Москве был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ. Республика

19.06.2014 В обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Город федерального значения Севастополь»

20 июня в обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Город федерального значения Севастополь». 18 марта 2014 г. в Москве был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова

05.06.2014 Вышла в обращение почтовая марка с памятником «Башня Согласия»

4 июня в обращение вышла почтовая марка «Культурно-исторический памятник «Башня Согласия» в г. Магасе». «Башня Согласия» является символом и визитной карточкой Ингушетии. Высотное здание, которое расположено в центре М
03.06.2014 Вышла в обращение почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная С.В. Иванову

2 июня в обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «150 лет со дня рождения С.В. Иванова (1864–1910), живописца, графика». Сергей Васильевич Иванов — русский живописец, график, член Товарищества передвижн

Публикаций - 1719, упоминаний - 1861

Email и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24425 381
Google LLC 11624 175
VK - Mail.ru Group 3423 138
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4740 121
Yandex - Яндекс 6986 111
Apple Inc 11897 85
Yahoo! 3693 71
Softline - Софтлайн 2632 69
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3647 63
Ростелеком 9482 61
Meta Platforms - Facebook 4418 54
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5664 52
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1660 51
7993 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11917 48
Samsung Electronics 10153 48
IBM - International Business Machines Corp 9400 46
Broadcom - VMware 2317 45
Новые облачные технологии (НОТ) 436 44
Intel Corporation 12078 43
Oracle Corporation 6621 38
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1686 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8618 35
Lenovo Motorola 3498 33
Cisco Systems 5077 33
Telegram Group 1753 32
X Corp - Twitter 2838 31
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 29
Dr.Web - Доктор Веб 1250 28
AOL Inc 1593 27
МегаФон 8425 27
HP Inc. 5658 25
SAP SE 5215 24
Huawei 3830 23
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 884 23
CommuniGate Systems - СталкерСофт 163 21
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1350 21
АйТи 1351 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 294 20
Базальт СПО - BaseALT 596 20
Почта России ПАО 2086 66
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7014 22
РЖД - Российские железные дороги 1861 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
Лента - Сеть розничной торговли 2025 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 530 16
eBay Inc 1617 14
Газпром ПАО 1313 13
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 990 10
Россети Ленэнерго 1700 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 784 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2746 10
Unsplash 566 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1594 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 805 9
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 110 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 377 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 437 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 219 7
Альфа-Банк 1725 7
X5 5Post - 5Пост 43 7
МКБ - Московский кредитный банк 548 6
Royal Dutch Shell - Шелл 208 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 198 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 192 6
LinkedIn 628 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1249 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 633 5
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 5
Carl Zeiss AG 292 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 197 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 436 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 821 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 223 5
Связной ГК 1364 5
iHerb - маркетплейс 16 5
Роснефть НК - нефтяная компания 508 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 330 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11205 145
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3817 77
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5752 47
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4334 46
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4865 44
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3049 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3254 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5329 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2653 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4562 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2416 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2941 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3222 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1898 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2576 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2156 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1967 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2663 14
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1120 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2796 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 245 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2974 12
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 11
Судебная власть - Judicial power 2280 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1650 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1059 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1837 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 690 10
Федеральное собрание Российской Федерации 299 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 570 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 310 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1028 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1762 8
Федеральное казначейство России 1737 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1351 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 429 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1359 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 790 7
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 170 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6230 37
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 634 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1012 10
Единая Россия - Политическая партия 289 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 709 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 236 4
Демократическая политическая партия США 112 4
ASF - Apache Software Foundation 201 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 125 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 3
NORDUnet - National research and education networks 5 2
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 250 2
АРПП - Ассоциация распространителей печатной продукции 4 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 49 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 204 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 2
ЛДПР 105 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 115 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 294 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 36 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28856 578
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63146 560
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12510 548
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24656 398
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25929 332
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8988 316
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23556 304
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12252 268
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20432 254
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3815 238
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17841 233
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15435 217
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23568 215
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7319 212
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48199 208
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6420 163
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1910 163
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24034 162
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5934 160
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10920 155
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10512 153
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29617 152
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13772 147
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10150 143
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15956 140
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4708 138
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12166 136
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11374 135
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12237 133
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12003 128
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5529 128
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15295 122
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9084 121
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13566 120
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20435 120
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9564 113
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10741 112
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14154 111
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7605 111
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27485 108
Microsoft Windows 15429 277
Linux OS 9623 244
Microsoft Exchange 1683 234
Google Android 13785 177
Microsoft Outlook 1367 156
Microsoft Office 3662 149
Apple iOS 7587 121
Google Gmail 928 117
Новые облачные технологии - МойОфис 719 97
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1266 92
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1963 69
Apple iPhone - серия смартфонов 6990 69
Microsoft Office 365 924 67
Mozilla Firefox - браузер 1877 61
Apple macOS 2002 60
Microsoft Skype 2051 57
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4972 50
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4188 49
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 116 49
Apple iPad 3839 48
Microsoft Office Word 748 46
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 46
Google Play - Google Store - Android Market 3232 45
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 44
VK - Mail.Ru Почта 347 43
Microsoft Windows Live Hotmail 304 43
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 874 41
Microsoft Windows 2000 8660 40
VK - Mail.ru Одноклассники 1745 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4924 38
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 732 38
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 191 38
Microsoft SQL Server 1638 38
Microsoft Edge - браузер 1982 37
Oracle Java - язык программирования 2990 35
Apple iPhone 6 4861 35
Nokia Symbian OS 1398 33
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 219 33
Microsoft Windows XP 2393 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 302 32
Путин Владимир 3093 36
Комиссаров Дмитрий 223 21
Орлик Сергей 83 17
Никифоров Николай 1134 13
Шадаев Максут 940 12
Артамонова Анна 183 11
Щеглов Петр 54 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 10
Геллерман Михаил 16 10
Чеглаков Андрей 57 9
Земков Сергей 158 9
Кальметов Игорь 10 9
Мишустин Михаил 646 8
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 50 8
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 7
Иванов Олег 141 7
Евраев Михаил 256 7
Ксенин Алекс 311 7
Рейман Леонид 1045 7
Носков Константин 232 7
Чернышенко Дмитрий 556 6
Гришин Дмитрий 208 6
Демидов Михаил 133 6
Иванников Александр 21 6
Кирсанов Алексей 24 6
Горелкин Антон 84 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 5
Дырдасов Виталий 10 5
Водясов Алексей 222 5
Мыскин Роман 32 5
Мелузов Андрей 15 5
Врацкий Андрей 122 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 5
Новодворский Алексей 109 5
Хинштейн Александр 131 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 400 5
Массух Илья 228 5
Агафонова Наталия 41 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 5
Рустамов Рустам 380 5
Россия - РФ - Российская федерация 139937 869
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42297 235
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51648 233
Европа 21625 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16644 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16998 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13999 68
Германия - Федеративная Республика 12579 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14091 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13251 51
Украина 7538 41
Япония 13221 41
Беларусь - Белоруссия 5530 36
Франция - Французская Республика 7781 36
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2835 36
Казахстан - Республика 5442 35
Финляндия - Финляндская Республика 3578 31
Земля - планета Солнечной системы 10296 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7228 29
Южная Корея - Республика 6581 28
Азия - Азиатский регион 5413 26
Индия - Bharat 5366 23
Италия - Итальянская Республика 4327 22
Канада 4844 22
Турция - Турецкая республика 2308 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5105 19
Россия - СФО - Новосибирск 4194 19
Испания - Королевство 3692 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3839 17
Швеция - Королевство 3605 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3502 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2794 15
Израиль 2711 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2844 15
Норвегия - Королевство 1801 14
Африка - Африканский регион 3430 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3009 14
Бразилия - Федеративная Республика 2325 14
Китай - Тайвань 3925 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1885 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49621 379
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46873 179
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7589 176
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13558 152
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28097 143
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12935 125
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10773 117
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10675 114
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5713 109
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1493 89
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7832 81
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23375 77
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5269 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17833 60
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4043 50
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3395 49
Английский язык 6497 48
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4656 46
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7388 46
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6621 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8546 43
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9720 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6764 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15953 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5501 42
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5905 42
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3390 41
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1201 36
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6267 36
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2095 36
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3596 36
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2131 35
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2972 33
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6722 33
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5814 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5834 32
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3323 32
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2667 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4871 31
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5700 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11175 36
CNews - ZOOM.CNews 1845 26
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 898 23
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5883 19
Коммерсантъ - Издательский дом 1739 15
The Register - The Register Hardware 1505 11
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 470 8
Ведомости 914 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 8
VK - Mail.ru Новости 33 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 7
BleepingComputer - Издание 315 7
Wikipedia - Википедия 474 6
Neowin 129 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 973 6
The Verge - Издание 541 6
РИА Новости 890 6
CNET Networks - CNET News 1642 5
Bloomberg 1239 5
ZDnet 657 5
VNUNet.com 214 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1204 4
Мобильные системы 115 4
Известия ИД 597 4
The Next Web 84 4
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 4
Forbes - Форбс 783 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2689 4
HPC.ru 117 3
Vnunet 224 3
Inquirer 463 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 3
Ars Technica 414 3
Mashable 370 3
NYT - The New York Times 1022 3
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 3
AppleInsider 395 3
Reddit 299 3
Silicon.com 364 3
MacWorld 133 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7927 48
Gartner - Гартнер 3534 31
IDC - International Data Corporation 4896 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3050 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 7
Forrester Research 820 7
comScore 379 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 4
Juniper Research 517 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 590 3
Fortune Global 500 285 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 2
Microsoft Research 139 2
Fortune Global 100 140 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 2
IDC Russia - IDC Россия 157 2
HFS Research 47 2
Forrester Consulting 26 2
CNews Инновация года - награда 110 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Forrester Wave 45 1
Рустелеком ТК 303 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 1
Frost & Sullivan 203 1
SimilarWeb 41 1
Zecurion Analytics 25 1
Strategy Analytics 284 1
Fortune Business Insights 13 1
Mercury Research 66 1
Synergy Research Group 42 1
CNews SaaS рейтинг 25 1
IDC Semiannual Software Tracker 5 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 236 9
РАН - Российская академия наук 1822 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 797 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 310 6
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 20 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1467 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 871 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 355 3
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 420 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 518 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 517 2
ИИИ - Институт исследований интернета 54 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 22 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 960 2
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 13 2
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 587 2
ТГУ - Томский государственный университет 167 2
University of Oxford - Оксфордский университет 201 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 568 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 239 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 162 2
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 2
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 205 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2361 17
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 7
CNews AWARDS - награда 476 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 6
Ленинская премия 10 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1043 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1197 3
День молодёжи - 27 июня 852 3
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 48 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
CeBIT 611 2
Docflow 146 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 2
VeeamON Forum 10 2
Связь-Экспокомм 113 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
Intel Developer Forum - IDF 276 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 41 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
CNews FORUM Кейсы 221 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1956 1
День знаний - 1 сентября 35 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 1
Photokina 59 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 302 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 74 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1312052, в очереди разбора - 786425.
Создано именных указателей - 157123.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/