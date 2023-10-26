«Группа Астра» перешла на собственный почтовый сервер RuPost

«Группа Астра», российский разработчик в области системного и инфраструктурного ПО, реализовала миграцию корпоративной почты на продукт собственной разработки – почтовый сервер RuPost компании «Рупост».

RuPost – программное решение для управления электронной почтой для организаций любого масштаба, совместимое с ОС Astra Linux Special Edition. Продукт отличается удобным графическим инсталлятором и наглядной визуальной панелью управления. Процесс настройки прост благодаря наличию готовых шаблонов конфигурации. В составе решения имеются нативный почтовый клиент RuPost Desktop, веб-клиент, а также плагин для Microsoft Outlook. Корпоративный почтовый сервер поддерживает автоматическую миграцию с Microsoft Exchange и параллельную эксплуатацию с решением Microsoft.

До перехода на RuPost в «Группе Астра» использовался аналог с открытым исходным кодом Zimbra Collaboration Suite (ZCS). Процесс миграции на RuPost стартовал в середине августа текущего года и проходит поэтапно: по очереди во всех подразделениях. К настоящему моменту RuPost уже пользуются порядка 80% сотрудников вендора, а всего планируется перевести 1,7 тыс. пользователей.

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Большинство заказчиков «Группы Астра» активно переводят свою почтовую службу на RuPost c Microsoft Exchange, используя для этого встроенный инструмент RuPost Migration Tool, который позволяет решить данную задачу в автоматизированном режиме и в кратчайшие сроки.

«Благодаря переходу «Группы Астра» на RuPost мы как разработчик получили важный опыт внедрения в организации с большим количеством пользователей и накопленных за много лет объемных почтовых ящиков, а также миграции с нечасто используемой в России почтовой системы. При развертывании нового сервера компания продолжила непрерывно использовать почту как ключевой компонент внешних и внутренних коммуникаций. Переезд группы на сервер RuPost Enterprise в комплекте с клиентом RuPost Desktop подтвердил готовность нашего решения к интеграции в инфраструктуру заказчиков любого масштаба. Своим клиентам мы готовы предоставить план быстрой и экономичной миграции, а также обеспечить гарантированную техническую поддержку на всех этапах работ и в ходе дальнейшего использования продукта», – сказал Михаил Геллерман, генеральный директор компании «Рупост».