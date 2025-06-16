Получите все материалы CNews по ключевому слову
Zimbra OSE Zimbra Open Source Edition Zimbra Collaboration Suite ZCS
УПОМИНАНИЯ
Zimbra OSE и организации, системы, технологии, персоны:
|Триандафилиди Екатерина 5 4
|Степанюк Михаил 70 1
|Тарасенко Александр 2 1
|Салов Антон 38 1
|Геллерман Михаил 37 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Digg 68 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.