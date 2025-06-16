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Zimbra OSE Zimbra Open Source Edition Zimbra Collaboration Suite ZCS


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей 1
26.10.2023 «Группа Астра» перешла на собственный почтовый сервер RuPost 1
14.07.2020 Zextras запускает собственную версию почтового сервера Zimbra 9 Open Source 5
25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров 4
18.10.2019 MerliOnCloud запустил подписку на платформу Zextras Cloud 1
24.07.2019 На облачной платформе «СБКлауд» появился доступ к ПО Zextras Suite 2
19.07.2019 Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM 2
23.05.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором Zextras 2
27.10.2010 VMware развивает концепцию «ИТ как услуга»: новые инициативы и продукты 2

Публикаций - 9, упоминаний - 20

Zimbra OSE и организации, системы, технологии, персоны:

Zimbra - LiquidSys 41 7
Zextras 11 5
Merlion - Мерлион 844 3
Microsoft Corporation 24880 2
Broadcom - VMware 2410 2
X Corp - Twitter 2883 2
Meta Platforms - Facebook 4470 2
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Synacor 4 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Softline - Софтлайн 3007 1
MONT - МОНТ 158 1
Dropbox 503 1
Yahoo! 3699 1
Otello Corporation - Opera Software 333 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2104 1
Atos - Siemens IT Solutions and Services 22 1
Microsoft - LinkedIn 662 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4438 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6550 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5967 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7696 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16279 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21918 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13021 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1882 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30677 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4687 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14117 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26097 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11444 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 933 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1622 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12942 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9449 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7527 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4070 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11920 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11597 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32062 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24929 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10841 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1115 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2495 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8112 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 975 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 323 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2098 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2639 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8399 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29225 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5760 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12422 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20942 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12888 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 354 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11517 1
Zextras Suite 3 3
Linux OS 10273 3
Microsoft Outlook 1413 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3001 2
Microsoft Windows 15933 2
Merlion - MerliOnCloud 39 2
Zextras Cloud 2 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 203 2
Новые облачные технологии - МойОфис 822 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Microsoft Office 365 956 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 96 1
Microsoft Teams - MS Teams 578 1
Google Android 14302 1
Apple iOS 7984 1
Broadcom - VMware Zimbra 3 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 244 1
Zextras Backup 2 1
Zextras Team 2 1
Zextras Docs 1 1
Zextras Drive 1 1
Apple macOS 2121 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1131 1
Tencent WeChat - мессенджер 147 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
PDF Viewer 6 1
Microsoft Windows Live Hotmail 307 1
Ritlabs - The Bat - почтовый клиент 62 1
Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 101 1
Broadcom - VMware View 46 1
Broadcom - VMware ThinApp 14 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 295 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 567 1
Триандафилиди Екатерина 5 4
Степанюк Михаил 70 1
Тарасенко Александр 2 1
Салов Антон 38 1
Геллерман Михаил 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 4
Италия - Итальянская Республика 4384 2
Европа 24407 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14270 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52637 1
Япония 13379 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Дания - Королевство 1309 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6466 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11283 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3610 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30321 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1274 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3101 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2579 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 249 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3521 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Digg 68 1
VMworld 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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