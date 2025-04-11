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Тарасенко Александр
|11.04.2025
|Bell Integrator реализовала проект для российского банка по импортозамещению системы дистанционного обслуживания клиентов 1
|24.07.2019
|На облачной платформе «СБКлауд» появился доступ к ПО Zextras Suite 1
Тарасенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Zimbra - LiquidSys 40 1
|Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
|Zextras 11 1
|Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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