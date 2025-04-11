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Red Hat Hibernate



11.04.2025 Bell Integrator реализовала проект для российского банка по импортозамещению системы дистанционного обслуживания клиентов 1
27.03.2024 Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1
08.06.2020 Red Hat представила Java-фреймворк Quarkus для для разработки облачных приложений 1
27.04.2017 Росгвардия строит ИТ-систему учета оружия с использованием PostgreSQL 1
28.07.2016 Сбербанк разыскивает команду Java-разработчиков с уникальным опытом за 911 млн 1
29.06.2016 Новая версия PT Application Inspector упрощает анализ безопасности исходного кода 1
19.06.2014 Автоматизация тестирования: новые ноты для гармонии оркестра 1
30.03.2012 50% крупнейших корпораций используют уязвимые Open Source-компоненты 1
30.11.2011 Французские власти объявили тендер на поддержку открытого ПО 1
05.10.2011 Американцы пришли в Рунет искать российских программистов 1
24.12.2010 TOLLTEC разработала ПО IntellectTraffic для автоматизации управления дорожным движением 1
31.05.2010 Синхронизируй все: новинка на рынке онлайн-сервисов 1
19.11.2009 Можно ли Windows 7 считать "зеленой"? 1
05.11.2009 Вышла новая версия InfoWatch CryptoStorage для малого бизнеса 1
28.08.2009 Ноутбуки: продлеваем время автономной работы 1
22.12.2008 Решение InfoWatch CryptoStorage появится в магазинах в январе 1
10.09.2008 InfoWatch представит две новинки на Infosecurity Russia 2008 1
21.08.2008 Началось бета-тестирование InfoWatch CryptoStorage Personal 1
29.07.2008 Россия: зарплаты программистов Java 1
11.06.2008 Разработчики Linux входят в группу риска 1
04.06.2008 Auriga осваивает рынок мобильных мультимедиа-услуг 1
24.03.2008 Компания «Артезио» разработала новую версию сайта Career.ru 1
25.04.2007 Ноутбуки: секреты и советы (часть 1) 1
16.11.2006 StarSoft выставил на конкурс "J2EE Development" 1
05.09.2006 Ликбез: что означают ноутбучные термины. Часть 2 1
22.05.2006 Horizon: российское ПО в американской библиотеке 1
25.08.2005 Apache: система интеграции веб-сервисов с открытым кодом 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Red Hat и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6742 5
InfoWatch - Инфовотч 1032 4
Microsoft Corporation 24767 3
Adobe Systems 1558 2
IBM - International Business Machines Corp 9462 2
AMD - Advanced Micro Devices 4280 2
Red Hat 1321 2
Google LLC 11897 2
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 35 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1986 1
WSO2 16 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Amazon Inc - Amazon.com 3031 1
Yandex - Яндекс 7573 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Lenovo Group 2302 1
Meta Platforms - Facebook 4454 1
Intel Corporation 12263 1
8368 1
GitHub 857 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1252 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2566 1
PayPal 656 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Цифра ГК 2455 1
Blender 38 1
Аурига - Auriga 74 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Бином 24 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
OpenText 209 1
Ланит - Artezio - Артезио 82 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Tibco Software 82 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Северсталь Инфоком 67 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
Открытые технологии 703 1
Tripwire 27 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 471 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 1
eBay Inc 1622 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 1
Visa International 1953 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Superjob - Суперджоб 565 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4289 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1373 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3183 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2938 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 256 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2975 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 578 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 690 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
Судебная власть - Judicial power 2328 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 217 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24545 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7586 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25775 8
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 690 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9458 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11303 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21031 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14546 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1577 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4331 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12912 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9756 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4085 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1776 4
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 920 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12647 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4010 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16286 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4289 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3964 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9317 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6774 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4871 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 769 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10289 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2570 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10216 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12592 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1859 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9563 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10074 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6884 2
Oracle Java - язык программирования 3115 14
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 119 10
Microsoft Windows 15826 7
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 31 6
Linux OS 10139 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1303 4
InfoWatch CryptoStorage 14 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 581 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 109 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 149 3
Microsoft Windows XP 2406 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 164 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1353 2
Google Android 14173 2
Microsoft Windows 7 1984 2
Microsoft Office 3786 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 593 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 2
JavaScript - JS - язык программирования 1212 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4615 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1000 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 2
C# - C Sharp - Язык программирования 337 2
Google Maven 29 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 211 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 732 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
Google Chrome - браузер 1577 1
Python - высокоуровневый язык программирования 973 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 879 1
Хайретдинов Рустэм 83 4
Ксенин Алекс 311 2
Дунаев Сергей 56 1
Титов Борис 55 1
Иванов Александр 103 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 15 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Sotiriou Christos - Сотиру Кристос 1 1
Dayaratna Arnal - Дайрана Арнел 2 1
Sharples Rich - Шарплес Рич 1 1
Пашинин Олег 8 1
Матыков Олег 6 1
Леонтьев Андрей 3 1
Dabirsiaghi Arshan - Дабирсьяхи Аршан 1 1
Львова Марина 3 1
Титов Кирилл 1 1
Викторов Антон 1 1
Подгорный Игорь 4 1
Володченко Антон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14255 1
Европа 21866 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Канада 4909 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1011 1
Франция - Французская Республика 7885 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Украина 7648 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 860 1
США - Техас 992 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5222 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5031 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6310 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11119 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2781 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2400 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 263 2
Английский язык 6709 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16573 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6426 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1931 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4091 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1562 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8693 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3525 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6275 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4924 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7082 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 830 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5171 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18960 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2471 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1263 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 23 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10095 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 937 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1599 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 819 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5261 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7832 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5973 1
The Register - The Register Hardware 1589 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Vnunet 224 1
IDC - International Data Corporation 4913 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 1
Forrester Research 821 1
Informa - Ovum - Omdia 134 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 539 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2467 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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