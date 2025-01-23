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Apache Tomcat Jakarta Tomcat веб-сервер и контейнер сервлетов

Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов


23.01.2025 Axiom JDK выпустила сервер приложений Libercat с улучшенными функциями безопасности и управления 1
02.10.2024 «Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения 2
25.07.2024 Швейцарских чиновников переведут на открытое ПО и заставят опубликовать исходный код госсофта 1
05.04.2024 В протоколе HTTPS/2 выявлена новая фундаментальная уязвимость. Она позволяет проводить мощнейшие DDoS-атаки 1
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий 1
14.03.2024 Сервер Java-приложений Libercat Certified получил сертификат ФСТЭК 1
05.12.2023 Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java 2
03.07.2023 Новая версия IdM-системы Solar inRights использует импортонезависимые технологии 1
27.06.2023 Китайские хакеры придумали новую, ранее неизвестную тактику атак на госорганы и военные предприятия 3
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 2
13.04.2022 Брешь во фреймворке Java Spring распахнула хакерам прямой путь к ПК с созданными с его помощью приложениями 1
28.02.2022 Softline и Bellsoft предложат решения для унификации Java-стека 1
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand 2
20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
03.08.2021 «Интертраст» перевела свои Java-приложения на среду исполнения Liberica JDK 1
18.06.2021 Positive Technologies помогла Cisco устранить уязвимости в решении для развертывания IT-инфраструктуры 1
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 1
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 1
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 2
15.01.2021 «Ред софт» и BellSoft подтвердили совместимость РЕД ОС c сервером Java-приложений LiberCat 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
29.09.2020 90% ИТ-систем российских госструктур может взломать обычная кибершпана 1
09.06.2020 «Инфосистемы джет» завершили пилот для «Ростелекома» по непрерывной интеграции 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания 1
06.01.2020 Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы» 1
13.12.2019 «Инфосистемы джет» и ЦПУР создали ИАС мониторинга эффективности Счетной палаты РФ 1
12.12.2019 Счетная палата протестировала новейшую систему мониторинга 1
03.12.2019 VMware представила решения для внедрения встроенной безопасности 1
29.10.2019 Россияне изобрели «гарантированное возмездие» за кражу документов 1
05.06.2019 Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту 1
11.02.2019 Фальшивые сайты Пенсионного фонда грабят пенсионеров 1
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 1
25.06.2018 «Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник» 1
04.06.2018 Пенсионный фонд вложил 20 миллионов в развитие ПО для своих «Эльбрусов» 1
14.02.2018 Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру» 1
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
12.07.2017 Пенсионный фонд начал миграцию с IBM на «Эльбрусы» 1
07.07.2017 Cisco признала: В ее контроллерах неизменяемые логины и пароли были вшиты прямо в код 1

Публикаций - 106, упоминаний - 118

Apache Tomcat и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6690 24
Microsoft Corporation 24630 19
IBM - International Business Machines Corp 9442 18
Nginx - Энджайникс 165 12
Red Hat 1305 9
Google LLC 11782 7
Bellsoft - БеллСофт 52 7
Broadcom - VMware 2360 6
КАПС Интеграция 6 6
Лантана текнолоджи 6 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 5
Ростелеком 9706 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 5
Cisco Systems 5114 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 5
Intel Corporation 12197 5
Dr.Web - Доктор Веб 1254 4
Восход ФГБУ НИИ 644 4
8218 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 4
Ред Софт - Red Soft 703 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 4
Открытые технологии 701 4
Bacula Systems 10 4
Alfresco Software 145 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Базальт СПО - BaseALT 656 3
Teradata 210 3
X Corp - Twitter 2846 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 3
HP - Hewlett-Packard 3624 3
OpenText - Micro Focus - Novell 871 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
Эшелон НПО 130 3
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 3
Почта России ПАО 2113 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Альфа-Банк 1770 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 2
Газпром ПАО 1342 2
Unsplash 771 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Lockheed Martin 756 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Техническое обслуживание и ремонт 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Газпром нефть 619 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Резонанс НПП 370 1
Россети ФСК ЕЭС - Электросетьсервис ЕНЭС 1 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 16 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4750 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 66 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1214 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ASF - Apache Software Foundation 206 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Eclipse Foundation 25 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ГосИнформСистемы 126 1
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IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 6
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Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 6
IBM iSeries 26 5
Toshiba DT - серия HDD 5 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 920 5
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4973 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6123 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4657 4
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 4
Паспорт - Паспортные данные 2512 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4144 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5418 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 946 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1367 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3419 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1196 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 2
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1619 2
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SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
N+1 - Издание 158 1
BleepingComputer - Издание 339 1
AP - Associated Press 2004 1
Госрасходы - портал 69 1
ZDnet 660 1
TheServerSide 2 1
Gartner - Гартнер 3556 4
IDC - International Data Corporation 4910 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
Forrester Research 821 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 55 1
HFS Research 48 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Fortune Global 100 140 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 3
РГБ - Российская государственная библиотека 95 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1516 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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