Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов

Axiom JDK выпустила сервер приложений Libercat с улучшенными функциями безопасности и управления 1

Швейцарских чиновников переведут на открытое ПО и заставят опубликовать исходный код госсофта 1

Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java 2

Брешь во фреймворке Java Spring распахнула хакерам прямой путь к ПК с созданными с его помощью приложениями 1

Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 2

Счетная палата протестировала новейшую систему мониторинга 1

VMware представила решения для внедрения встроенной безопасности 1

Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту 1