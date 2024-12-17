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Индексная книга (каталог) CNews*
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Меденцев Константин



17.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
09.12.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
13.11.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
07.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1

Публикаций - 97, упоминаний - 101

Меденцев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 53
МегаФон 8805 38
8213 35
Directum - Директум 1090 29
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 29
InfoWatch - Инфовотч 1014 28
UseTech - Юзтех Интеграция 50 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 28
Gelarm - Геларм 36 28
Газинформсервис - ГИС 272 26
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 25
Luxms 78 25
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 24
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 16
ММК Информсервис 51 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Т1 Иннотех 178 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 16
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 14
Такском - Taxcom 240 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 14
Schneider Electric 575 14
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 14
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 14
Ланит Интеграция 190 14
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 14
АйТи Бастион - IT Bastion 100 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 12
Diasoft - Диасофт 870 10
Программный продукт ГК 63 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 93
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 84
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 65
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 61
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 59
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 58
Лента - Сеть розничной торговли 2080 58
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 54
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 52
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 48
Сургутнефтегаз - СНГ 269 47
МКБ - Московский кредитный банк 558 47
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 45
РЖД - Российские железные дороги 1903 44
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 43
36,6 - аптечная сеть 90 42
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 41
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 39
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 36
Zenden Group - Дом одежды 65 33
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 31
Комус 94 31
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 30
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 28
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 27
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 26
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 26
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 25
Ингосстрах СПАО 421 23
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 23
МОСГАЗ 42 23
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 23
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 20
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 19
ГПБ - Газпромбанк 1084 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 18
Абсолют Банк 230 18
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 71
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 39
Федеральное казначейство России 1772 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 23
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 15
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 14
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 10
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 7
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Роскачество - Российская система качества 36 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 91
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 86
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 84
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 71
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 65
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 54
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 53
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 49
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 44
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 37
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 35
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 34
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 31
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 31
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 29
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 27
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 23
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 21
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 21
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 20
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 17
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 27 16
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 29
UseTech - UseBus 28 28
НКТ - Р7-Офис 380 25
Luxms BI 75 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 25
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 16
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
1С:ERP Управление предприятием 550 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 12
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 9
IBM Public Cloud 26 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
Linux OS 9937 5
Microsoft Office 3734 4
Microsoft Windows 15657 4
Apple iOS 7809 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Lex Borealis - Doczilla 16 3
Google Android 13994 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
WhatsApp Messenger 1082 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Directum Ario 43 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 2
Натрусов Артем 284 83
Шадаев Максут 1008 74
Сотин Денис 205 63
Гимранов Ринат 122 47
Козак Николай 161 46
Тараторин Александр 58 45
Воронин Павел 136 44
Чаркин Евгений 296 42
Бурилов Андрей 105 40
Абакумов Евгений 205 39
Андрианов Павел 84 38
Фокин Валерий 45 38
Галкин Николай 104 37
Алешкин Сергей 65 34
Ефёров Алексей 44 33
Шойтов Александр 78 30
Кирьянова Александра 135 29
Ульянов Николай 112 28
Шинкарев Александр 32 28
Истомин Константин 56 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Чернышев Андрей 69 28
Ерошкин Павел 32 28
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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