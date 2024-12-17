Меденцев Константин
Меденцев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 83
|Шадаев Максут 1008 74
|Сотин Денис 205 63
|Гимранов Ринат 122 47
|Козак Николай 161 46
|Тараторин Александр 58 45
|Воронин Павел 136 44
|Чаркин Евгений 296 42
|Бурилов Андрей 105 40
|Абакумов Евгений 205 39
|Андрианов Павел 84 38
|Фокин Валерий 45 38
|Галкин Николай 104 37
|Алешкин Сергей 65 34
|Ефёров Алексей 44 33
|Шойтов Александр 78 30
|Кирьянова Александра 135 29
|Ульянов Николай 112 28
|Шинкарев Александр 32 28
|Истомин Константин 56 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Чернышев Андрей 69 28
|Ерошкин Павел 32 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Белоусов Максим 108 26
|Пчелин Юрий 38 26
|Макевнин Борис 44 26
|Сергеев Сергей 138 25
|Дмитриев Андрей 38 25
|Клепиков Алексей 117 24
|Сирота Юрий 67 24
|Дорофеев Дмитрий 31 24
|Копысов Виталий 61 24
|Лагунов Андрей 43 24
|Ульихин Павел 33 24
|Сафрыгин Егор 37 24
|Сыцко Дмитрий 25 24
|Мартынов Павел 26 24
|Новоселов Иван 33 24
|Тютюнник Александр 40 24
|Forbes - Форбс 817 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|Госрасходы - портал 69 1
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