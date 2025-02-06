Ерошкин Павел
Ерошкин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Меденцев Константин 98 28
|Натрусов Артем 284 28
|Шадаев Максут 1013 28
|Сотин Денис 205 28
|Чернышев Андрей 69 28
|Воронин Павел 139 28
|Истомин Константин 56 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Андрианов Павел 84 28
|Гимранов Ринат 122 28
|Кирьянова Александра 136 28
|Галкин Николай 105 28
|Фокин Валерий 45 28
|Тараторин Александр 58 28
|Шинкарев Александр 32 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Копысов Виталий 61 14
|Алешкин Сергей 65 14
|Дмитриев Андрей 38 14
|Мартынов Павел 26 14
|Ефёров Алексей 44 14
|Сирота Юрий 67 14
|Дорофеев Дмитрий 31 14
|Лагунов Андрей 43 14
|Ульихин Павел 33 14
|Сафрыгин Егор 37 14
|Сыцко Дмитрий 25 14
|Новоселов Иван 33 14
|Голощапова Ирина 25 14
|Михалев Евгений 89 13
|Бурилов Андрей 105 13
|Козак Николай 163 13
|Албычев Александр 150 13
|Сологуб Денис 67 13
|Тютюнник Александр 41 13
|Пчелин Юрий 38 13
|Руднева Валентина 26 13
|Шанина Ирина 27 13
|Полянская Нина 24 13
|Саратовский Николай 25 13
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 3
|Gartner - Гартнер 3558 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
|МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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