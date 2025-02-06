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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ерошкин Павел



06.02.2025 «Инфосистемы Джет» и ГК «Юзтех» обеспечат оптимальный режим потребления вычислительных ресурсов ИТ-инфраструктуры 1
18.10.2023 В НИУ «МЭИ» будут готовить BIM-специалистов 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
07.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
08.07.2022 Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях 1
06.07.2022 Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости 1
05.07.2022 Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
10.06.2022 Минцифры: Власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на RISC-V 1
07.06.2022 Реестр российского ПО перестанет быть неприступной крепостью. Доступ разработчиков к нему резко упростят 1
20.06.2014 «Миллениум Банк» с помощью «Техносерва» провел оценку соответствия требованиям по защите информации закона «О НПС» 1
03.04.2012 «Техносерв» стал лидером продаж решений Stonesoft в России, СНГ и странах Балтии по итогам 2011 г. 1
23.12.2011 Мобильность должна быть безопасной 2

Публикаций - 33, упоминаний - 34

Ерошкин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 28
МегаФон 8888 28
Directum - Директум 1095 28
Gelarm - Геларм 36 28
InfoWatch - Инфовотч 1016 28
UseTech - Юзтех Интеграция 52 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 234 14
Luxms 81 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 3
Intel Corporation 12207 2
Telegram Group 2008 2
AMD - Advanced Micro Devices 4237 2
8246 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 492 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
Цифровые активы 122 2
Samsung Electronics 10273 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Apple Inc 12118 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 900 1
Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Google LLC 11804 1
Yandex - Яндекс 7377 1
GitHub 825 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
OpenText 209 1
SAP SE 5280 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 28
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 28
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 28
Сургутнефтегаз - СНГ 269 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 28
Лента - Сеть розничной торговли 2088 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 15
Комус 94 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 14
МКБ - Московский кредитный банк 558 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Zenden Group - Дом одежды 65 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 13
МОСГАЗ 42 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 3
ГПБ - Газпромбанк 1085 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 350 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ренессанс Страхование 160 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 28
Федеральное казначейство России 1780 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1909 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5934 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 28
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1179 28
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1243 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 28
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 28
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5284 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4698 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 19
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2138 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5375 15
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2257 15
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 625 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13538 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6590 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15764 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12553 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10227 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12565 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11400 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6797 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25435 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7006 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6686 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14414 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2020 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3868 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3872 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24195 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13826 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 28
UseTech - UseBus 29 28
Luxms BI 77 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 2
Microsoft Office 3739 2
Linux OS 9983 2
Directum Ario 43 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 2
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - DCAP-система 8 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 2
Lex Borealis - Doczilla 16 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1582 2
Dell Looking Glass 22 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 503 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 162 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 1
WhatsApp Messenger 1087 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 1
Atlassian - Confluence 113 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4977 1
Python - высокоуровневый язык программирования 940 1
Apple iOS 7826 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
IBM FileNet 123 1
ЭЛАР ЭларСкан 137 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 665 1
Apple iPad 3862 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 206 1
Terrasoft Creatio 96 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 101 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
Меденцев Константин 98 28
Натрусов Артем 284 28
Шадаев Максут 1013 28
Сотин Денис 205 28
Чернышев Андрей 69 28
Воронин Павел 139 28
Истомин Константин 56 28
Микрюков Валерий 28 28
Андрианов Павел 84 28
Гимранов Ринат 122 28
Кирьянова Александра 136 28
Галкин Николай 105 28
Фокин Валерий 45 28
Тараторин Александр 58 28
Шинкарев Александр 32 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Копысов Виталий 61 14
Алешкин Сергей 65 14
Дмитриев Андрей 38 14
Мартынов Павел 26 14
Ефёров Алексей 44 14
Сирота Юрий 67 14
Дорофеев Дмитрий 31 14
Лагунов Андрей 43 14
Ульихин Павел 33 14
Сафрыгин Егор 37 14
Сыцко Дмитрий 25 14
Новоселов Иван 33 14
Голощапова Ирина 25 14
Михалев Евгений 89 13
Бурилов Андрей 105 13
Козак Николай 163 13
Албычев Александр 150 13
Сологуб Денис 67 13
Тютюнник Александр 41 13
Пчелин Юрий 38 13
Руднева Валентина 26 13
Шанина Ирина 27 13
Полянская Нина 24 13
Саратовский Николай 25 13
Россия - РФ - Российская федерация 144830 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52170 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 2
Европа 21786 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 2
США - Коннектикут 170 1
Земля - планета Солнечной системы 10387 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 229 1
Китай - Тайвань 3992 1
Германия - Федеративная Республика 12697 1
Беларусь - Белоруссия 5681 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7463 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1884 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Украина 7619 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 229 1
Индия - Bharat 5456 1
Казахстан - Республика 5542 1
Россия - УФО - Тюменская область 1152 1
Азия - Азиатский регион 5544 1
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 579 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1376 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 569 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 29
Экономический эффект 1068 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 24
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 365 14
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 253 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13563 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3169 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24173 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2819 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5435 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 726 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5842 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6992 3
Аудит - аудиторский услуги 2673 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18569 2
Импортозамещение - параллельный импорт 486 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9843 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10969 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7624 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6714 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 349 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3648 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3954 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 491 1
Forbes - Форбс 823 1
WikiLeaks 119 1
CNews Инновация года - награда 111 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 3
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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