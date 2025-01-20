Галкин Николай
Галкин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 57
|Кирьянова Александра 135 47
|Натрусов Артем 284 44
|Воронин Павел 136 42
|Меденцев Константин 97 37
|Гимранов Ринат 122 35
|Михалев Евгений 89 31
|Тараторин Александр 58 30
|Сотин Денис 205 29
|Чернышев Андрей 69 28
|Истомин Константин 56 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Андрианов Павел 84 28
|Ерошкин Павел 32 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Шинкарев Александр 32 28
|Фокин Валерий 45 28
|Урусов Виктор 127 27
|Глухов Иван 27 26
|Суровец Дмитрий 76 26
|Глазков Александр 137 26
|Алешкин Сергей 65 23
|Козырев Алексей 321 20
|Нестеров Алексей 143 19
|Мельникова Алиса 90 19
|Ульянов Николай 112 18
|Аникин Дмитрий 44 18
|Абакумов Евгений 205 17
|Пирогова Ирина 28 17
|Желтухин Вадим 31 17
|Чаркин Евгений 296 16
|Бурилов Андрей 105 16
|Врацкий Андрей 135 16
|Панченко Иван 138 16
|Заянц Илья 46 16
|Петухов Антон 44 16
|Замаруев Владимир 40 16
|Сирота Юрий 67 15
|Сологуб Денис 67 15
|Карпунин Алексей 49 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.