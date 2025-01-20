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Индексная книга (каталог) CNews*
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Галкин Николай



20.01.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
23.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
13.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
06.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 «Кофемания» запустила приложение для поваров на базе портальных low-code-технологий Naumen 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
08.11.2024 MANGO OFFICE стал разработчиком года в сфере систем бизнес-коммуникаций 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
Рынок видеоконференцсвязи 2024 1
03.06.2024 Сотрудники сети «Кофемания» перешли в eXpress 1
31.05.2024 Николай Галкин -

Николай Галкин, «Кофемания»: Когда коллеги  в стороннем мессенджере обмениваются документами, они их дарят всему миру

 1
27.05.2024 Сеть московских ресторанов перешла на отечественный корпоративный мессенджер 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1

Публикаций - 104, упоминаний - 104

Галкин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 49
МегаФон 8803 35
8213 29
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 28
Directum - Директум 1089 28
Gelarm - Геларм 36 28
InfoWatch - Инфовотч 1014 28
UseTech - Юзтех Интеграция 50 28
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 28
R-Vision - Р-Вижн 153 27
Diasoft - Диасофт 870 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 24
Ростелеком 9699 19
Сбер - СберБизнес Софт 56 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 16
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 15
Luxms 78 15
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 15
Газинформсервис - ГИС 272 14
Аусферр ИТЦ 28 14
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Ланит Интеграция 190 14
Polymedia - Полимедиа 138 14
ФинГрад - FinGrad 33 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Северсталь Инфоком 63 12
Базальт СПО - BaseALT 654 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 10
Telegram Group 1983 9
Hoff Tech - Хофф Тех 39 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 9
SAP SE 5276 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 8
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 63
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 50
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 49
Кофемания 51 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 42
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 39
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 37
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 35
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 35
Сургутнефтегаз - СНГ 269 35
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 28
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 28
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 27
МКБ - Московский кредитный банк 558 26
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 26
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 26
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 24
РЖД - Российские железные дороги 1903 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 20
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 19
Альфа-Банк 1769 18
Лента - Сеть розничной торговли 2080 18
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 17
Комус 94 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 16
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 16
ВТБ - Почта Банк 466 15
Cotton Club - Коттон Клаб 21 15
ФосАгро 126 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 34
Федеральное казначейство России 1772 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 3
EALA - EuroAsian Logistic Association - ЕАЛА - ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
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Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 28
UseTech - UseBus 28 28
Новые облачные технологии - МойОфис 777 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 27
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 17
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Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 15
НКТ - Р7-Офис 380 15
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 15
Luxms BI 75 14
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НКТ - Р7-графика 31 14
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 13
Протек - Здравсити 26 13
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 9
БИС - ITQuick - Jumse 39 6
СалютДевайсы - GigaChat 190 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Linux OS 9936 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 4
WhatsApp Messenger 1081 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 3
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 8 3
NVision Барьер 648 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Шадаев Максут 1008 57
Кирьянова Александра 135 47
Натрусов Артем 284 44
Воронин Павел 136 42
Меденцев Константин 97 37
Гимранов Ринат 122 35
Михалев Евгений 89 31
Тараторин Александр 58 30
Сотин Денис 205 29
Чернышев Андрей 69 28
Истомин Константин 56 28
Микрюков Валерий 28 28
Андрианов Павел 84 28
Ерошкин Павел 32 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Шинкарев Александр 32 28
Фокин Валерий 45 28
Урусов Виктор 127 27
Глухов Иван 27 26
Суровец Дмитрий 76 26
Глазков Александр 137 26
Алешкин Сергей 65 23
Козырев Алексей 321 20
Нестеров Алексей 143 19
Мельникова Алиса 90 19
Ульянов Николай 112 18
Аникин Дмитрий 44 18
Абакумов Евгений 205 17
Пирогова Ирина 28 17
Желтухин Вадим 31 17
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Бурилов Андрей 105 16
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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