Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2025» 4 марта 2025 г.

Для того, чтобы выжить, бизнес должен оставаться конкурентоспособным. Добиться этого можно путем снижения издержек и роста прибыли. Важную роль в этом процессе играют цифровые решения. Однако если еще несколько лет назад компании могли позволить себе запускать проекты в надежде на то, что они принесут пользу, теперь главный показатель — тщательно просчитанная окупаемость, причем в кратчайшие сроки.

Задач много, и в условиях ограниченных бюджетов решить их можно только путем разработки выверенной цифровой стратегии.

Регистрация на сайте.

Среди докладчиков на данный момент:

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;

Антон Петухов, директор по ИТ, ДОМ.РФ;

Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии, МТС-Банк;

Анжелика Корнеева, директор Департамента продвижения цифровой трансформации, «Интер РАО»;

Павел Савельев, CIO «Самолет Технологии».

Основные темы конференции

Цифровая стратегия российского бизнеса

Какие задачи цифровой трансформации стоят перед бизнесом?

Какова роль импортозамещения в этом процессе?

Какая государственная поддержка нужна компаниям?

Как выбрать наилучшее российское решение?

В чем преимущество цифровых платформ?

Кибербезопасность как важная часть цифровой трансформации?

Облака или собственная инфраструктура?

Заказная или собственная разработка?

Как мотивировать сотрудников к использованию цифровых решений?

Востребованные технологии

Какой может быть цифровая стратегия?

Как оценить потребность в цифровых решениях?

Управление цифровыми проектами.

Безопасная разработка.

Как быстро вывести продукт на рынок?

Когда лучше использовать аутсорсинг?

Когда внедрение ИИ приносит экономический эффект?

Облака и облачные сервисы как составляющая цифровых преобразований.

Успешные кейсы

Как организовать цифровую трансформацию?

Как снизить стоимость цифровых преобразований?

Как рассчитать экономический эффект?

Решение текущих задач или технологический задел на будущее?

Ошибки при разработке цифровой стратегии — делимся опытом.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Регистрация на сайте.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.