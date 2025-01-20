Сварник Павел
Сварник Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Милых Валерий 7 3
|Зельдец Игорь 22 3
|Петелин Николай 6 3
|Горошко Евгений 3 3
|Вандышев Дмитрий 3 3
|Куракина Анастасия 3 3
|Савельев Павел 4 3
|Федоров Константин 7 3
|Попов Сергей 135 2
|Толстова Татьяна 37 2
|Лейпи Игорь 13 2
|Бурин Андрей 17 2
|Иванов Сергей 388 2
|Макарова Марина 5 2
|Вертоградов Владимир 27 2
|Смирнов Михаил 67 2
|Шуткина Юлия 15 2
|Яшин Андрей 12 2
|Маковский Максим 14 2
|Захаров Владимир 22 2
|Афанасьев Денис 71 2
|Трушков Роман 4 2
|Бакланов Станислав 2 2
|Тульчинский Станислав 57 2
|Гребеник Геннадий 38 2
|Семенников Антон 6 2
|Балдин Даниил 5 2
|Юринская Ольга 3 2
|Данилова Алина 2 2
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 58 1
|Бокова Людмила 82 1
|Мальков Антон 44 1
|Швецов Никита 21 1
|Прозоров Денис 10 1
|Рожков Александр 17 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Борис Альберт 19 1
|Сентябрев Евгений 13 1
|Тараторин Александр 58 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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