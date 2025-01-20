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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сварник Павел



20.01.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
23.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
13.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
06.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
16.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
08.12.2021 Спрос на цифровизацию промышленности в России увеличится в 14 раз к 2030 г. 1
26.10.2021 В России создадут суперприложение для чиновников за полмиллиарда 1
06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
24.11.2020 «Ланит-Интеграция» и ВШЭ разработали радар перспективных технологий для сельского хозяйства 1
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 2
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
12.03.2019 «Галактика» и «Ланит» создадут объединенный центр развития цифровых технологий 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Сварник Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит Интеграция 190 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 8
Softline - Софтлайн 2810 5
Крок - Croc 1777 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Selectel - Селектел 385 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Ростелеком 9699 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Cisco Systems 5114 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Accenture plc 682 2
Intel Corporation 12197 2
Huawei 3932 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
Commvault 172 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Schneider Electric 575 2
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
ИКС 318 2
Цифра ГК 2426 2
УльтимаТек - Datana - Датана 29 2
Терн ГК - Tern Group 75 2
Галактика - Корпорация 1467 1
МегаФон 8803 1
Microsoft Corporation 24623 1
Oracle Corporation 6687 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Red Hat 1305 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Кофемания 51 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 4
Синара Банк - ДелоБанк 35 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 2
Фора Банк 55 2
Альфа-Банк 1769 2
Абсолют Банк 230 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Hyundai-KIA Motors 7 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис 4 1
Русский стандарт Банк 441 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 25 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Уведомление и обжалование штрафов онлайн 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Переезд в другой регион 9 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Microsoft Exchange 1714 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Linux OS 9936 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Милых Валерий 7 3
Зельдец Игорь 22 3
Петелин Николай 6 3
Горошко Евгений 3 3
Вандышев Дмитрий 3 3
Куракина Анастасия 3 3
Савельев Павел 4 3
Федоров Константин 7 3
Попов Сергей 135 2
Толстова Татьяна 37 2
Лейпи Игорь 13 2
Бурин Андрей 17 2
Иванов Сергей 388 2
Макарова Марина 5 2
Вертоградов Владимир 27 2
Смирнов Михаил 67 2
Шуткина Юлия 15 2
Яшин Андрей 12 2
Маковский Максим 14 2
Захаров Владимир 22 2
Афанасьев Денис 71 2
Трушков Роман 4 2
Бакланов Станислав 2 2
Тульчинский Станислав 57 2
Гребеник Геннадий 38 2
Семенников Антон 6 2
Балдин Даниил 5 2
Юринская Ольга 3 2
Данилова Алина 2 2
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 58 1
Бокова Людмила 82 1
Мальков Антон 44 1
Швецов Никита 21 1
Прозоров Денис 10 1
Рожков Александр 17 1
Фомичев Андрей 71 1
Борис Альберт 19 1
Сентябрев Евгений 13 1
Тараторин Александр 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Европа 21767 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Канада 4881 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Химическая промышленность - Chemical industry 272 2
Типография - полиграфическое производственное предприятие 131 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 385 2
Металлообработка 42 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
Gartner - Гартнер 3556 1
Markets&Markets Research 112 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
НИУ ВШЭ - Центр технологического трансфера 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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