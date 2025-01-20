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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федоров Константин



20.01.2025 «LDM.Клиентское досье» 1.2: больше возможностей для оптимизации работы с клиентскими документами 1
03.10.2024 LDM и «Нота» упростят переход на налоговый мониторинг 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
19.09.2024 Только 10% российских банков смогли перевести клиентские документы в электронный вид. 80% хранят досье клиентов в бумаге 2
04.09.2024 Эксперт LDM расскажет о преимуществах внедрения ЭКД в банках на конференции «Цифровизация финансового сектора 2024» 1
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
16.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Федоров Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Лансофт 39 5
Selectel - Селектел 385 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Терн ГК - Tern Group 75 2
Broadcom - VMware 2359 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
8213 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
TeamViewer 119 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
AnyDesk Software GmbH 30 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
Синара Банк - ДелоБанк 35 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
Альфа-Банк 1769 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 3
Фора Банк 55 3
Абсолют Банк 230 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Русский стандарт Банк 441 1
Левобережный Банк 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 732 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 2
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 128 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
OpenStack 488 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 3
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Linux OS 9936 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft Office 3734 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM DataPower 7 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 83 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Сбер - SOWA шлюз безопасности 6 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 15 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
FreePik 980 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Горошко Евгений 3 3
Сварник Павел 19 3
Тульчинский Станислав 57 3
Гребеник Геннадий 38 3
Семенников Антон 6 3
Балдин Даниил 5 3
Петелин Николай 6 3
Трушков Роман 4 3
Вандышев Дмитрий 3 3
Куракина Анастасия 3 3
Юринская Ольга 3 2
Бакланов Станислав 2 2
Данилова Алина 2 2
Федечкин Эдуард 55 1
Борискин Александр 12 1
Кочетков Александр 4 1
Григорук Александр 1 1
Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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