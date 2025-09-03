Разделы

«LDM.Цифровой архив» 1.0: больше возможностей для оперативного хранения документов

LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представляет новый продукт — «LDM.Цифровой архив» 1.0. Это система, которая обеспечивает структурированное хранение документов, упрощает поиск, а также позволяет создавать и выгружать подборки документов для внутреннего аудита и внешних запросов. Об этом CNews сообщили представители LDM.

«LDM.Цифровой архив» 1.0, построенный на базе CSP-платформы LDM, помогает компаниям мигрировать с таких решений, как SharePoint, FileNet и др., а также обеспечивает современный уровень управления документами: структурированное хранение, атрибутивный и полнотекстовый поиск, сохранение полной истории работы с документами и систему управления доступом.

Компании получают систему, которая помогает выстраивать бизнес-процессы в соответствии с нормами регулирования и актуальными задачами.

Внедрение электронного архива от LDM позволит организации: сократить затраты на физическое хранение и обработку документов; избежать штрафов и проблем при проверках контролирующими органами; снизить риск потери и повреждения важной информации; проводить регулярный аудит архивного фонда с целью оптимизации хранения документации; обеспечить быстрый доступ к документам и ускорить принятие управленческих решений; совмещать электронное и бумажное хранение.

«LDM.Цифровой архив» оптимизирует работу юристов, финансистов, бухгалтеров и руководителей отделов принятия решений.

«Наша задача — предоставить бизнесу современную и безопасную альтернативу устаревшим или недоступным западным архивным системам. «LDM.Цифровой архив» полностью соответствует российским регуляторным требованиям, гарантирует безопасное хранение данных внутри организации и снижает риски для компаний. Мы активно развиваем продукт и уже сегодня успешно решаем задачи по архивному хранению кадровых и финансовых документов, делая работу с ними более предсказуемой и удобной», – сказал Константин Федоров, менеджер по развитию продуктов LDM.

Техника

