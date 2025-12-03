Business Process Management 2026 1

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля 1

Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 2

Платформа Docsvision подтвердила совместимость с СУБД Postgres Pro Enterprise 16 1

Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом 2

Российский рынок BPM ждет волна слияний и поглощений 1

Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1

Как эволюционировал BPMS в мире и в России 4

Softline купила крупного партнера Microsoft 1

Croc Code провел обновление и импортозамещение системы электронного документооборота госструктуры в автодорожной отрасли 1

Каким будет цифровой банк через несколько лет 3

Эксперты ЛАНИТ на CNews Forum 2021 рассказали о новой роли цифровизации 1

Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1

На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1