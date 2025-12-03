Разделы

CSP Content Services Platform платформа сервисов контента


10.02.2026 Business Process Management 2026 1
03.12.2025 Корпоративный документооборот: бизнес переходит к единому цифровому контуру 2
27.11.2025 Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля 1
31.10.2025 «Билайн» внедряет цифровую платформу для управления контентом и бизнес-процессами на базе «Симфонии» 1
04.09.2025 LDM выпустила версию 1.10: защита персональных данных и экономия до 40% на хранении документов 1
03.09.2025 «LDM.Цифровой архив» 1.0: больше возможностей для оперативного хранения документов 1
05.08.2025 Платформа Docsvision ускоряет работу с документами при помощи ИИ-технологий 1
28.05.2025 ITFB Group представила обновление конструктора форм на платформе интеллектуального управления контентом и заявками «Симфония» 1
27.05.2025 Платформа LDM получила сертификат совместимости с «Ред ОС» 1
21.04.2025 Раис Ахкямов -

Раис Ахкямов, ELMA: В 90% случаев требования к проекту устаревают уже к моменту старта внедрения

 2
15.04.2025 «ДоксВижн» и «Эвритег» объявляют о технологическом партнерстве 1
31.03.2025 Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 2
17.03.2025 Как повысить удовлетворенность сотрудников и эффективность бизнес-процессов с помощью CSP и EX: LDM на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» 2
24.02.2025 Платформа Docsvision подтвердила совместимость с СУБД Postgres Pro Enterprise 16 1
21.02.2025 ELMA примет участие в конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» 1
29.01.2025 Рынок без OpenText: почему LDM – надежный выбор для сохранения бизнес-процессов 1
27.01.2025 Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом 2
20.12.2024 Российские СЭД превращаются в ИТ-экосистемы 3
05.12.2024 Подтверждена совместимость платформы Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8» 1
24.06.2024 Реинкарнация BPM: количественные изменения или новый этап в развитии систем управления процессами? 2
18.03.2024 Microsoft «сжалилась»: блокировку облака для россиян перенесут на несколько дней. Раскрыт список запретных для России сервисов 1
29.02.2024 Российский рынок BPM ждет волна слияний и поглощений 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
20.12.2023 ИТ-комбо: пользователям NBT и LDM откроются преимущества сразу двух платформ 2
03.11.2023 Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД 3
25.11.2022 Как эволюционировал BPMS в мире и в России 4
01.11.2022 Россельхозбанк купил R-Style Softlab 1
27.10.2022 В ГУП «ТЭК СПб» расширили функциональность СЭД: о новом веб-клиенте, интеграции с чат-ботом в Telegram и других улучшениях 2
22.09.2022 Softline купила крупного партнера Microsoft 1
07.12.2021 Croc Code провел обновление и импортозамещение системы электронного документооборота госструктуры в автодорожной отрасли 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 3
11.11.2021 Эксперты ЛАНИТ на CNews Forum 2021 рассказали о новой роли цифровизации 1
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 1
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
22.12.2020 ГК «Ланит» разработала электронный архив абонентских договоров для Tele2 2
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
10.09.2020 Клиенты Microsoft получат скидки и бесплатный доступ к некоторым опциям Teams 1
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 2

Публикаций - 50, упоминаний - 75

CSP и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1032 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 9
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 5
OpenText 215 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Microsoft Corporation 25236 5
Открытые технологии 715 4
Comindware - Колловэар 178 4
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 4
Oracle Corporation 6867 4
Directum - Директум 1164 4
Ланит - Норбит - Norbit 406 3
Softline - Софтлайн 3261 3
Ред Софт - Red Soft 995 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 2
Naumen - Наумен 684 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 2
Крок - Croc 1814 2
Terrasoft - Террасофт 202 2
SAP SE 5426 2
8983 2
Software AG 198 2
Ланит Омни 65 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 42 2
Appian Corporation - Appian Communications 11 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 47 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 20 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Alfresco Software 148 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 38 1
Oracle Siebel Systems 515 1
ЮНИ 68 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
ЮНИ Корпорация 65 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
Genpact 5 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 15 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Комос Групп 24 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
Альфа-Капитал УК 138 1
Почта России ПАО 2245 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Газпром нефть 670 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 70 1
Транснефть 322 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
Абсолют Банк 240 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
Сафмар - Европлан - Europlan 42 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
РСХБ Страхование жизни 14 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 26
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1395 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 17
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 10
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 9
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1328 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 7
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2157 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 7
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 391 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 7
Электронный документ - Electronic document 1529 6
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1270 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 5
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 139 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 5
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 189 5
IBM FileNet 129 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 4
Ланит DocsHouse 4 3
Microsoft Office 365 981 3
Terrasoft Creatio 98 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 3
Linux OS 10896 3
Microsoft Azure 1460 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 3
Microsoft Teams - MS Teams 618 3
Docsvision СЭД - ECM-система 244 2
ELMA 365 Low-code BPM 148 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 2
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 25 2
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 34 2
ITFB Group - Симфония CSP-платформа 2 2
ELMA 365 CSP 8 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 2
Microsoft Office 3952 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 240 2
Microsoft Dynamics 365 137 2
NetApp ONTAP FabricPool 6 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 1
GNU GNOME Cinnamon 18 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 31 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 78 1
Digital Design СДУ Приоритет 6 1
SAP ArchiveLink 8 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 1
Андреев Владимир 100 5
Черкасова Любовь 16 4
Истомин Константин 58 3
Востриков Юрий 80 3
Арефьев Дмитрий 8 3
Левинский Денис 8 2
Ефимов Олег 3 2
Каушнян Денис 3 2
Гребешков Павел 2 2
Лапшин Алексей 24 2
Родионов Александр 31 2
Кузнецова Анна 16 2
Шадаев Максут 1146 2
Чаркин Евгений 314 2
Ульянов Николай 162 2
Пуцин Сергей 25 2
Врацкий Андрей 165 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Горожанкин Алексей 18 1
Бабинцев Василий 24 1
Поляков Владимир 6 1
Конышков Алексей 11 1
Пестерев Алексей 10 1
Гусев Алексей 19 1
Тутаев Михаил 55 1
Плужников Андрей 13 1
Касаев Сергей 27 1
Романов Кирилл 32 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 29 1
Барилкин Виктор 29 1
Лежнев Федор 44 1
Сафиуллин Равиль 4 1
Вигура Владимир 5 1
Сорокин Вадим 12 1
Бабаев Наум 3 1
Попков Алексей 1 1
Гваришвили Владимир 28 1
Виноградов Артём 28 1
Шилов Виталий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Европа 24634 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Европа Восточная 3121 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Казахстан - Республика 5792 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Индия - Bharat 5697 2
Америка - Американский регион 2188 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Испания - Королевство 3760 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Польша - Республика 2001 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Канада 4985 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 266 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Америка Латинская 1880 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 336 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Египет - Арабская Республика 1045 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 593 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Gartner - Гартнер 3608 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
Technavio 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
VMR - Verified Market Research 7 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
Forrester Research 828 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Forrester Wave 45 1
Markets&Markets Research 113 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Mordor Intelligence 33 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 3
CNews Мисс ИТ России 12 1
CNews AWARDS - награда 549 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
