Получите все материалы CNews по ключевому слову
CSP Content Services Platform платформа сервисов контента
- ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом
- СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот
- КЭДО - Кадровый электронный документооборот
- МЭДО - межведомственный электронный документооборот
- ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот
- EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными
- DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
CSP и организации, системы, технологии, персоны:
|Андреев Владимир 100 5
|Черкасова Любовь 16 4
|Истомин Константин 58 3
|Востриков Юрий 80 3
|Арефьев Дмитрий 8 3
|Левинский Денис 8 2
|Ефимов Олег 3 2
|Каушнян Денис 3 2
|Гребешков Павел 2 2
|Лапшин Алексей 24 2
|Родионов Александр 31 2
|Кузнецова Анна 16 2
|Шадаев Максут 1146 2
|Чаркин Евгений 314 2
|Ульянов Николай 162 2
|Пуцин Сергей 25 2
|Врацкий Андрей 165 1
|Chong Cao - Чун Цао 10 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Поляков Владимир 6 1
|Конышков Алексей 11 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Гусев Алексей 19 1
|Тутаев Михаил 55 1
|Плужников Андрей 13 1
|Касаев Сергей 27 1
|Романов Кирилл 32 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 29 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Лежнев Федор 44 1
|Сафиуллин Равиль 4 1
|Вигура Владимир 5 1
|Сорокин Вадим 12 1
|Бабаев Наум 3 1
|Попков Алексей 1 1
|Гваришвили Владимир 28 1
|Виноградов Артём 28 1
|Шилов Виталий 7 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.