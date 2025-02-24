Платформа Docsvision подтвердила совместимость с СУБД Postgres Pro Enterprise 16

Российские вендоры Postgres Professional и «ДоксВижн» объявляют о совместимости своих разработок — СУБД Postgres Pro Enterprise 16 и Linux-версии платформы Docsvision. Корректность совместной работы двух продуктов подтверждает сертификат технологической совместимости, выданный Postgres Professional. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Docsvision — CSP-платформа, которая помогает предприятиям и госкомпаниям переводить документооборот в электронный вид, автоматизировать бизнес-процессы и осуществлять цифровую трансформацию. Благодаря масштабируемой архитектуре Docsvision практически не имеет ограничений по нагрузке и количеству пользователей. Развитые low-code инструменты позволяют создавать на базе платформы прикладные решения для автоматизации как типовых, так и уникальных бизнес-задач. Docsvision поддерживает импортонезависимый стек технологий, включена в реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих высокую производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Наше сотрудничество с Postgres Professional как с одним из ведущих российских вендоров системного ПО стартовало в 2016 г. В рамках технологического партнерства мы поддерживаем совместимость нашей платформы Docsvision с продуктами Postgres Professional, разработали рекомендации по миграции корпоративных приложений на Postgres Pro и выполнили несколько масштабных проектов по импортозамещению, — отметил Сергей Пуцин, заместитель генерального директора компании «ДоксВижн», вендора платформы Docsvision. — Подтверждение совместимости с актуальной версией Postgres Pro Enterprise особенно значимо, поскольку этот продукт рассчитан на использование в высоконагруженных системах с повышенными требованиями к надежности. Такие характеристики крайне важны для наших заказчиков — крупных предприятий и государственных организаций, в том числе входящих в перечень объектов КИИ».