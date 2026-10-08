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Теперь можно не платить. Программист в одиночку создал бесплатных «убийц» Photoshop, Premiere, Lightroom, InDesign

Программист разработал бесплатную замену всех программ Adobe – Photoshop, Premiere, Lightroom и пр. Он написал их на Rust и выложил на GitHub. Весь код написан на языке программирования Rust, а помогала ему нейросеть Claude. Публикации с ссылками на эти программы быстро удаляются – в этом может быть замешана сама Adobe.

Photoshop за ноль рублей

Разработчик-одиночка при помощи языка программирования Rust и нейросети Claude создал альтернативы всех самых популярных программ компании Adobe, пишет портал Tom’s Hardware. У него теперь есть свои Photoshop, llustrator, Premiere, Lightroom, Acrobat Pro, After Effects и InDesign.

Главная особенность каждой из этих программ – они все абсолютно бесплатные, да еще и с открытым исходным кодом. Вся информация о них, включая ссылки на скачивание, размещена автором на GitHub и находится в свободном доступе.

Каталог программ находится в профиле пользователя storytol на GitHub.

Для всех и для каждого

К моменту выхода материала все программы были доступны лишь в бета-версии – к примеру, фоторедактор Photocraft, заменитель Photoshop, можно было скачать в версии 0.3.0, датированной 7 октября 2026 г., а видеоредактор Filmcraft, альтернатива Premiere, 6 октября 2026 г. обновился до версии 0.2.0.

red62.jpg

github.com/storytold/photocraft
Photocraft

Разработчик очень постарался сделать свои программы доступными для максимально широкой аудитории пользователей. Оценить его творение смогут адепты всех трех настольных платформ – он подготовил отдельные релизы для Windows, macOS и Linux, притом доступны как 32-, так и 64-битная сборки.

Более того, пользователи Windows могут скачать портативные версии любой из программ – они не требуют установки и могут запускаться с USB-носителя. А для Linux автор упаковал каждую утилиту в два пакета – deb и rpm.

Звучит правдоподобно

Второе главное отличие утилит storytol от софта Adobe – это их «вес». Если дистрибутив Photoshop занимает несколько гигабайт, то 64-битная сборка Photocraft для Windows «весит» лишь немногим более 62 МБ.

red64.jpg

Все платформы хороши, выбирай на вкус

Автор явно попытался повторить интерфейс оригинальных программ Adobe. Photocraft очень похож на Photoshop внешне, равно как и Filmcraft весьма успешно копирует Premiere.

Многие пользователи, оценившие творения разработчика, остались вполне довольны, но в целом этот проект вызвал неоднозначную реакцию, но не с точки зрения возможностей ПО. Напомним, утилиты пока не доросли до первой финальной сборки.

red63.jpg

github.com/storytold/filmcraft
Filmcraft

Некоторые пользователи утверждают, что разработчик является плагиатом и копирует идеи Adobe, а другие намекают, что Adobe может попытаться засудить его. Другие комментаторы считают, что автор проекта создал самобытный уникальный продукт, а сам автор уверяет, что не использовал исходный код Adobe.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Не исключено, что Adobe уже в курсе о новой альтернативе ее ПО. На Reddit появилось несколько тем, освещающих этот проект, но они были весьма оперативно удалены модераторами. Впрочем, комментарии пользователей с прямыми ссылками на профиль GitHub с этим проектом, пока доступны.

red61.jpg

Публикации удаляют весьма активно

Также пользователи скептически отнеслись к тому, что при разработке была задействована нейросеть. По их мнению, вайбкодинг часто приводит к большому количеству уязвимостей в коде.

И все же, очень многие пользователи остались в восторге от новых программ. Они говорят, что этот набор может быть достойной альтернативой софту Adobe.

pho600.jpg

freepic.diller / Magnific
В современном мире платить за фото- и видеоредакторы вовсе не обязательно

Напомним, с 2013 г. Adobe отменила единовременные лицензии на свои утилиты и взимает с пользователей абонентскую плату. Также нельзя не отметить, что в мире существует множество бесплатных альтернатив ее ПО, например, графический редактор GIMP. Этот проект постоянно развивается – обновления для него выходят регулярно.

Геннадий Ефремов

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