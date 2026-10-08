Теперь можно не платить. Программист в одиночку создал бесплатных «убийц» Photoshop, Premiere, Lightroom, InDesign
Программист разработал бесплатную замену всех программ Adobe – Photoshop, Premiere, Lightroom и пр. Он написал их на Rust и выложил на GitHub. Весь код написан на языке программирования Rust, а помогала ему нейросеть Claude. Публикации с ссылками на эти программы быстро удаляются – в этом может быть замешана сама Adobe.
Photoshop за ноль рублей
Разработчик-одиночка при помощи языка программирования Rust и нейросети Claude создал альтернативы всех самых популярных программ компании Adobe, пишет портал Tom’s Hardware. У него теперь есть свои Photoshop, llustrator, Premiere, Lightroom, Acrobat Pro, After Effects и InDesign.
Главная особенность каждой из этих программ – они все абсолютно бесплатные, да еще и с открытым исходным кодом. Вся информация о них, включая ссылки на скачивание, размещена автором на GitHub и находится в свободном доступе.
Каталог программ находится в профиле пользователя storytol на GitHub.
Для всех и для каждого
К моменту выхода материала все программы были доступны лишь в бета-версии – к примеру, фоторедактор Photocraft, заменитель Photoshop, можно было скачать в версии 0.3.0, датированной 7 октября 2026 г., а видеоредактор Filmcraft, альтернатива Premiere, 6 октября 2026 г. обновился до версии 0.2.0.
Разработчик очень постарался сделать свои программы доступными для максимально широкой аудитории пользователей. Оценить его творение смогут адепты всех трех настольных платформ – он подготовил отдельные релизы для Windows, macOS и Linux, притом доступны как 32-, так и 64-битная сборки.
Более того, пользователи Windows могут скачать портативные версии любой из программ – они не требуют установки и могут запускаться с USB-носителя. А для Linux автор упаковал каждую утилиту в два пакета – deb и rpm.
Звучит правдоподобно
Второе главное отличие утилит storytol от софта Adobe – это их «вес». Если дистрибутив Photoshop занимает несколько гигабайт, то 64-битная сборка Photocraft для Windows «весит» лишь немногим более 62 МБ.
Автор явно попытался повторить интерфейс оригинальных программ Adobe. Photocraft очень похож на Photoshop внешне, равно как и Filmcraft весьма успешно копирует Premiere.
Многие пользователи, оценившие творения разработчика, остались вполне довольны, но в целом этот проект вызвал неоднозначную реакцию, но не с точки зрения возможностей ПО. Напомним, утилиты пока не доросли до первой финальной сборки.
Некоторые пользователи утверждают, что разработчик является плагиатом и копирует идеи Adobe, а другие намекают, что Adobe может попытаться засудить его. Другие комментаторы считают, что автор проекта создал самобытный уникальный продукт, а сам автор уверяет, что не использовал исходный код Adobe.
Не исключено, что Adobe уже в курсе о новой альтернативе ее ПО. На Reddit появилось несколько тем, освещающих этот проект, но они были весьма оперативно удалены модераторами. Впрочем, комментарии пользователей с прямыми ссылками на профиль GitHub с этим проектом, пока доступны.
Также пользователи скептически отнеслись к тому, что при разработке была задействована нейросеть. По их мнению, вайбкодинг часто приводит к большому количеству уязвимостей в коде.
И все же, очень многие пользователи остались в восторге от новых программ. Они говорят, что этот набор может быть достойной альтернативой софту Adobe.
Напомним, с 2013 г. Adobe отменила единовременные лицензии на свои утилиты и взимает с пользователей абонентскую плату. Также нельзя не отметить, что в мире существует множество бесплатных альтернатив ее ПО, например, графический редактор GIMP. Этот проект постоянно развивается – обновления для него выходят регулярно.