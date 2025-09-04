LDM выпустила версию 1.10: защита персональных данных и экономия до 40% на хранении документов

LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представила новую версию своей CSP-платформы LDM 1.10. Релиз позволяет компаниям сократить затраты на хранение корпоративного контента до 40%, автоматизировать выполнение требований 152-ФЗ и повысить удобство работы с и документами. Об этом CNews сообщили представители LDM.

В релизе реализован режим «горячего» и «холодного» хранения, который позволяет распределять нагрузку и снижать бюджет на дисковые ресурсы при росте объемов данных. Для работы с крупными массивами документов добавлена функция массовой печати и оптимизирован поиск, что экономит время сотрудников и разгружает ИТ-инфраструктуру.

Особое внимание уделено безопасности и соответствию регуляторным нормам. В системе реализованы единый сервис для работы с электронными подписями, механизм обработки машиночитаемых доверенностей (МЧД) и средства маркировки персональных данных. Платформа также ведет полную историю операций с документами и поддерживает разграничение прав доступа, что повышает прозрачность и контроль для служб информационной безопасности и комплаенса. Это позволяет минимизировать риски штрафов и упростить подготовку к проверкам регуляторов.

Для управления процессами в LDM 1.10 обновлен конструктор маршрутов и задач: компании могут быстрее выстраивать цепочки согласований и сокращать time-to-market при запуске новых продуктов. Для конечных пользователей реализована поддержка светлой и темной темы интерфейса, что повышает удобство работы.

«Разрабатывая новый релиз LDM.CSP 1.10, мы учли требования к безопасности, потребности клиентов в рациональном использовании ИТ-ресурсов и законодательные изменения. Благодаря современному технологическому стеку платформы LDM можно создавать собственные бизнес-приложения без кода, а также безопасно хранить и управлять документами в соответствии с требованиями 152‑ФЗ. Это позволит нашим клиентам сэкономить на хранении корпоративного контента, разработке и выводе новых продуктов, а также усилить защиту данных», – сказала Любовь Черкасова, директор по продуктам LDM.