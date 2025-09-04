Разделы

ПО Софт
|

LDM выпустила версию 1.10: защита персональных данных и экономия до 40% на хранении документов

LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представила новую версию своей CSP-платформы LDM 1.10. Релиз позволяет компаниям сократить затраты на хранение корпоративного контента до 40%, автоматизировать выполнение требований 152-ФЗ и повысить удобство работы с и документами. Об этом CNews сообщили представители LDM.

В релизе реализован режим «горячего» и «холодного» хранения, который позволяет распределять нагрузку и снижать бюджет на дисковые ресурсы при росте объемов данных. Для работы с крупными массивами документов добавлена функция массовой печати и оптимизирован поиск, что экономит время сотрудников и разгружает ИТ-инфраструктуру.

Особое внимание уделено безопасности и соответствию регуляторным нормам. В системе реализованы единый сервис для работы с электронными подписями, механизм обработки машиночитаемых доверенностей (МЧД) и средства маркировки персональных данных. Платформа также ведет полную историю операций с документами и поддерживает разграничение прав доступа, что повышает прозрачность и контроль для служб информационной безопасности и комплаенса. Это позволяет минимизировать риски штрафов и упростить подготовку к проверкам регуляторов.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

Для управления процессами в LDM 1.10 обновлен конструктор маршрутов и задач: компании могут быстрее выстраивать цепочки согласований и сокращать time-to-market при запуске новых продуктов. Для конечных пользователей реализована поддержка светлой и темной темы интерфейса, что повышает удобство работы.

«Разрабатывая новый релиз LDM.CSP 1.10, мы учли требования к безопасности, потребности клиентов в рациональном использовании ИТ-ресурсов и законодательные изменения. Благодаря современному технологическому стеку платформы LDM можно создавать собственные бизнес-приложения без кода, а также безопасно хранить и управлять документами в соответствии с требованиями 152‑ФЗ. Это позволит нашим клиентам сэкономить на хранении корпоративного контента, разработке и выводе новых продуктов, а также усилить защиту данных», – сказала Любовь Черкасова, директор по продуктам LDM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: