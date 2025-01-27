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Черкасова Любовь



27.01.2025 Как заменить OpenText и оптимизировать управление контентом 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
07.10.2024 LDM выпустила новую версию СЭД LDM.Express 1
25.09.2024 Новый релиз LDM.КЭДО: 3:0 в пользу сотрудников 1
18.09.2024 LDM.CSP 1.9: отчеты, интеграция с «Р7» и новые функции конструктора 1
04.09.2024 LDM и NDBC стали партнерами в сфере HR-автоматизации 1
08.04.2024 «Ланит» представил новую версию системы кадрового электронного документооборота «LDM.КЭДО» 1
27.04.2023 «Ланит» вступил в Ассоциацию РОСЭУ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Черкасова Любовь и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Лансофт 44 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Telegram Group 1992 2
8222 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 1
Ростелеком 9708 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 1
К2Тех 132 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
Diasoft - Диасофт 872 1
Базальт СПО - BaseALT 656 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
SAP SE 5279 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
Кофемания 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Альфа-Банк 1771 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 7
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 809 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1164 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2790 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11140 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16146 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1263 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3852 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 861 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2152 1
Оповещение и уведомление - Notification 4619 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2475 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4221 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13809 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1945 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 753 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6673 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6044 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 57 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3070 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6565 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2191 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3641 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 122 7
Microsoft Office Excel 1198 1
Microsoft Office Word 776 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 104 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 688 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 1
Google YouTube - Видеохостинг 2750 1
Google Sheets - Google Таблицы 52 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 814 1
IBM FileNet 122 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
Малинин Юрий 11 1
Суровец Дмитрий 76 1
Кибалко Кирилл 34 1
Глазков Александр 137 1
Шадаев Максут 1011 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Никитчук Сергей 6 1
Урусов Виктор 127 1
Борняков Илья 8 1
Геллерман Михаил 34 1
Анпилов Антон 17 1
Юринская Ольга 3 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Масляный Константин 18 1
Семенов Михаил 22 1
Ермаков Валерий 124 1
Кирьянова Александра 135 1
Глухов Иван 27 1
Молин Руслан 2 1
Давиденко Алексей 15 1
Галкин Николай 104 1
Агеев Денис 34 1
Цыганков Дмитрий 36 1
Завьялов Максим 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
Индия - Bharat 5450 1
Индонезия - Республика 957 1
Азия - Азиатский регион 5533 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2809 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8042 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6131 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4667 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3148 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 688 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 254 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1200 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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