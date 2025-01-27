Черкасова Любовь
Черкасова Любовь и организации, системы, технологии, персоны:
|Малинин Юрий 11 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Кибалко Кирилл 34 1
|Глазков Александр 137 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Никитчук Сергей 6 1
|Урусов Виктор 127 1
|Борняков Илья 8 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Анпилов Антон 17 1
|Юринская Ольга 3 1
|Самойленко Дмитрий 16 1
|Масляный Константин 18 1
|Семенов Михаил 22 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Глухов Иван 27 1
|Молин Руслан 2 1
|Давиденко Алексей 15 1
|Галкин Николай 104 1
|Агеев Денис 34 1
|Цыганков Дмитрий 36 1
|Завьялов Максим 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.