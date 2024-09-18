Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

LDM.CSP 1.9: отчеты, интеграция с «Р7» и новые функции конструктора

Команда LDM (входит в ИT-холдинг Lansoft) объявляет о выходе новой версии платформы LDM. Система разработана на базе современного технологического стека и позволяет решать бизнес-задачи организаций в сфере управления корпоративным контентом. Об этом CNews сообщили представители LDM.

Микросервисная платформа помогает компаниям с созданием бизнес-приложений, организацией хранения документов и делает комфортной совместную работу с документами. Релиз 1.9. — это ряд обновленных функциональных возможностей под запросы клиентов.

Теперь администраторы системы смогут создать любой статистический отчет по требованиям пользователей, а пользователи смогут формировать статистические отчеты по заданным параметрам, собирать любую статистику и выгружать в удобном формате (docx, pdf, xlsx и другие). Администраторы смогут создавать печатные формы, настраивать метки и шаблоны — это позволит пользователям сократить время на создание типовых документов. Система самостоятельно сгенерирует нужный файл по заданному шаблону.

Усовершенствованы массовая выгрузка данных из системы в плоские и иерархические архивы, настройка параметров выгрузки для передачи документов вовне. Появилась возможность настройки нумерации документов по правилам документооборота и новая функция: комментарии. Они позволяют неформально и оперативно обсудить документ. Теперь согласовывать документы на платформе еще удобнее.

Любовь Черкасова, руководитель отдела продуктового развития LDM: «Мы постоянно совершенствуем платформу LDM, чтобы сделать работу пользователей удобной, а возможности администраторов позволяли выполнить необходимые настройки без привлечения разработчиков».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка?

«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение

Открыт прием заявок на гранты до 6 миллиардов на внедрение российских ИТ-решений

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

К релизу готова мощнейшая свободная САПР FreeCAD. Разработка длилась 21 год

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/