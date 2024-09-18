LDM.CSP 1.9: отчеты, интеграция с «Р7» и новые функции конструктора

Команда LDM (входит в ИT-холдинг Lansoft) объявляет о выходе новой версии платформы LDM. Система разработана на базе современного технологического стека и позволяет решать бизнес-задачи организаций в сфере управления корпоративным контентом. Об этом CNews сообщили представители LDM.

Микросервисная платформа помогает компаниям с созданием бизнес-приложений, организацией хранения документов и делает комфортной совместную работу с документами. Релиз 1.9. — это ряд обновленных функциональных возможностей под запросы клиентов.

Теперь администраторы системы смогут создать любой статистический отчет по требованиям пользователей, а пользователи смогут формировать статистические отчеты по заданным параметрам, собирать любую статистику и выгружать в удобном формате (docx, pdf, xlsx и другие). Администраторы смогут создавать печатные формы, настраивать метки и шаблоны — это позволит пользователям сократить время на создание типовых документов. Система самостоятельно сгенерирует нужный файл по заданному шаблону.

Усовершенствованы массовая выгрузка данных из системы в плоские и иерархические архивы, настройка параметров выгрузки для передачи документов вовне. Появилась возможность настройки нумерации документов по правилам документооборота и новая функция: комментарии. Они позволяют неформально и оперативно обсудить документ. Теперь согласовывать документы на платформе еще удобнее.

Любовь Черкасова, руководитель отдела продуктового развития LDM: «Мы постоянно совершенствуем платформу LDM, чтобы сделать работу пользователей удобной, а возможности администраторов позволяли выполнить необходимые настройки без привлечения разработчиков».