Ланит Lansoft Лансофт
ИТ-холдинг LANSOFT объединяет в единый продуктовый портфель платформенные решения в сегменте корпоративного софта: ТУРБО, LDM, BPMSoft, Goodt, CleverData. Продукты взаимодополняют друг друга и закрывают ключевые потребности бизнеса: от бюджетирования, управления предприятием, работы с клиентами и поставщиками до управления талантами и составления продвинутых аналитических отчетов. Все решения бренда входят в реестр российского ПО.
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Шарак Андрей 62 18
|Суровец Дмитрий 76 14
|Шадаев Максут 1008 14
|Глазков Александр 137 14
|Нестеров Алексей 143 14
|Панченко Иван 138 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Мельникова Алиса 90 14
|Галкин Николай 104 14
|Козырев Алексей 321 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Закоржевский Вячеслав 30 14
|Урусов Виктор 127 14
|Ермаков Иван 27 14
|Кубарев Алексей 52 14
|Трандин Сергей 91 14
|Ларин Андрей 22 14
|Богдашов Валерий 20 14
|Пирогова Ирина 28 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Аникин Дмитрий 44 14
|Желтухин Вадим 31 14
|Шустрова Наталья 14 14
|Лазуков Станислав 29 14
|Анпилов Антон 17 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Масляный Константин 18 14
|Семенов Михаил 22 14
|Глухов Иван 27 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Федоров Константин 7 5
|Черкасова Любовь 7 4
|Сварник Павел 19 3
|Тульчинский Станислав 57 3
|Гребеник Геннадий 38 3
|Семенников Антон 6 3
|Балдин Даниил 5 3
|Петелин Николай 6 3
|Трушков Роман 4 3
|Юринская Ольга 3 3
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