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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ланит Lansoft Лансофт

Ланит - Lansoft - Лансофт

ИТ-холдинг LANSOFT объединяет в единый продуктовый портфель платформенные решения в сегменте корпоративного софта: ТУРБО, LDM, BPMSoft, Goodt, CleverData. Продукты взаимодополняют друг друга и закрывают ключевые потребности бизнеса: от бюджетирования, управления предприятием, работы с клиентами и поставщиками до управления талантами и составления продвинутых аналитических отчетов. Все решения бренда входят в реестр российского ПО.

 


14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
18.12.2024 BPMSoft и НГТУ им. Р. Е. Алексеева стали образовательными партнерами 1
05.12.2024 LDM и BPM-Expert займутся автоматизацией документооборота и бизнес-процессов заказчиков 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
03.12.2024 Компания Reffection успешно завершила миграцию на BPMSoft 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
13.11.2024 «P7» и ИТ-холдинг Lansoft заключили соглашение о партнерстве 1
30.10.2024 «Группа Астра» и ИТ-холдинг Lansoft займутся совместной разработкой ПО 1
30.10.2024 LANSOFT: время комплексных бизнес-решений 1
09.10.2024 LANSOFT: время комплексных бизнес-решений 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
30.09.2024 CleverData и Unisender сообщили о начале партнерства 1
30.09.2024 Подтверждена совместимость «Турбо» с ОС Astra Linux и СУБД Tantor 1
30.09.2024 LANSOFT: время комплексных бизнес-решений 1
25.09.2024 Новый релиз LDM.КЭДО: 3:0 в пользу сотрудников 1
19.09.2024 Только 10% российских банков смогли перевести клиентские документы в электронный вид. 80% хранят досье клиентов в бумаге 2
18.09.2024 LDM.CSP 1.9: отчеты, интеграция с «Р7» и новые функции конструктора 1
16.09.2024 «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов 2
04.09.2024 Эксперт LDM расскажет о преимуществах внедрения ЭКД в банках на конференции «Цифровизация финансового сектора 2024» 1
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
04.09.2024 LDM и NDBC стали партнерами в сфере HR-автоматизации 2
22.08.2024 Решения LDM помогли «Никотех» улучшить эффективность бизнес-процессов 1
16.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
22.07.2024 Система «Турбо Отель» внедрена в официальной гостинице Государственного Эрмитажа 1
В экосистеме нашего бренда – полный спектр решений для крупного бизнеса 2
06.06.2024 Разработчик «Турбо ERP» примет участие в создании СУР корпоративного уровня 1
29.05.2024 «Атлантис-Пак» повышает эффективность бизнеса с новой CRM BPMSoft версии 1.3 1
28.05.2024 Lansoft – новый национальный вендор, претендующий на лидерство в области бизнес-решений для крупного бизнеса 3

Публикаций - 39, упоминаний - 45

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

8213 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 16
Diasoft - Диасофт 870 14
Ростелеком 9700 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Базальт СПО - BaseALT 655 14
R-Vision - Р-Вижн 153 14
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 14
МСК Групп - Даком М 61 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 14
CoWork - Коворкинг Платформ 17 14
SAP SE 5276 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 4
Selectel - Селектел 385 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 19 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 3
Терн ГК - Tern Group 75 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 3
Telegram Group 1983 3
Microsoft Corporation 24624 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Северсталь Инфоком 63 2
Broadcom - VMware 2359 2
TeamViewer 119 2
AnyDesk Software GmbH 30 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Oracle Corporation 6687 2
ИАС Диджитал 7 2
Прогноз 1650 2
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 2
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Ланит Омни 65 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Никотех - Nicotech 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
Кофемания 51 14
Альфа-Банк 1769 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 4
Синара Банк - ДелоБанк 35 3
Фора Банк 55 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Абсолют Банк 230 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Русагро Группа Компаний 277 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Русский стандарт Банк 441 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Левобережный Банк 8 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Главстрой 17 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 22
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 22
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 18
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 16
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 15
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 14
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 14
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 14
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 14
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 7
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 7
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 7
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 15
Новые облачные технологии - МойОфис 777 14
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 14
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 14
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 11
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
Linux OS 9936 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 4
1С:ERP Управление предприятием 550 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 3
Передовые технологии - RuDesktop 27 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
Терн ГК - ТернЮниверс 7 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Отель 5 1
FreePik 980 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Office Word 776 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform 7 1
Шарак Андрей 62 18
Суровец Дмитрий 76 14
Шадаев Максут 1008 14
Глазков Александр 137 14
Нестеров Алексей 143 14
Панченко Иван 138 14
Ермаков Валерий 124 14
Мельникова Алиса 90 14
Галкин Николай 104 14
Козырев Алексей 321 14
Кирьянова Александра 135 14
Закоржевский Вячеслав 30 14
Урусов Виктор 127 14
Ермаков Иван 27 14
Кубарев Алексей 52 14
Трандин Сергей 91 14
Ларин Андрей 22 14
Богдашов Валерий 20 14
Пирогова Ирина 28 14
Геллерман Михаил 34 14
Аникин Дмитрий 44 14
Желтухин Вадим 31 14
Шустрова Наталья 14 14
Лазуков Станислав 29 14
Анпилов Антон 17 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Масляный Константин 18 14
Семенов Михаил 22 14
Глухов Иван 27 14
Давиденко Алексей 15 14
Федоров Константин 7 5
Черкасова Любовь 7 4
Сварник Павел 19 3
Тульчинский Станислав 57 3
Гребеник Геннадий 38 3
Семенников Антон 6 3
Балдин Даниил 5 3
Петелин Николай 6 3
Трушков Роман 4 3
Юринская Ольга 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Индия - Bharat 5431 1
Индонезия - Республика 956 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка - Американский регион 2160 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 3
Экономический эффект 1067 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
Gartner - Гартнер 3556 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
CNews Инновация года - награда 111 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 14
CNews AWARDS - награда 519 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
ИнфоКом 102 2
CNews FORUM Кейсы 225 2
Docflow 147 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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